Kuşkusuz raporu fark eden, orijinaline ulaşıp okuyanlar olmuştur. Ancak ben, yakın zamanda New York ve Washington'daki havayı koklamış bir gazeteci olarak "Türk-Amerikan İlişkilerinin Seyri" bağlamında önemsediğim bölümlerini analiz etmek istiyorum.

Rapor, ABD Kongresi Araştırma Servisi tarafından hazırlanmış ve son güncelleme tarihi Eylül 2025.

Konu; Türk iç ve dış politikası ile ABD-Türkiye ilişkilerindeki fırsatlar ve gerilimler…

Sonda söyleyeceğimi, başta vurgulayıp devam edecek olursam… "Amerikalı politika yapıcılar Türkiye'yi hem büyük fırsatlar sunan stratejik ortak hem de potansiyel riskler (!) barındıran bir NATO müttefiki olarak yorumlamakta!" Bu risk değerlendirmesini ise "Türkiye, Batı ile olan bağlarını korurken, aynı zamanda Doğu ile de ilişkilerini güçlendirme yönünde adımlar atmakta; BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi oluşumlara ilgi göstermekte" tespiti ile özetlemekte! Böylece Türkiye'yi, "Salınım Devleti" olarak tanımlamakta. Yani, Türkiye'nin yönelimlerinin uluslararası güç dengelerini etkileyebileceğini öngörmekte!

Raporda, Türkiye'nin iç siyasi dengeleri bağlamında artık klişeleşmiş ifadeler de dikkat çekiyor. Buna karşın, Ankara'nın stratejik pozisyonuna dair vurgular ve önerilen senaryolar daha ağır basıyor...

İlk etapta Türkiye-ABD arasındaki sorun alanları sıralanmakta…

2019'da Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması, bu kararın ABD tarafından F-35 projesinden dışlanma ve yaptırım tehdidi ile karşılanması,

ABD'nin, Suriye'de çekirdeğini PKK-YPG'nin oluşturduğu SDG'yi desteklemesi,

Türkiye'nin, SDG'yi terör örgütü olarak nitelendirmesi ve güvenlik tehlikesi olarak görmesi,

Ankara'nın, Moskova ile enerji ve ekonomik iş birliğini sürdürmesi, AB yaptırımlarına taraf olmaması,

Türkiye'nin, muhalefete yönelik tutumlar nedeniyle eleştiriler alması…

***