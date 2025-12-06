Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge hedefi, ciddi bir devlet politikası olarak sürdürülürken "süreç yönetimini zehirleyen" beyanat sayısındaki artış -fazlasıyla!- dikkat çekiyor. Hem DEM Parti'den yapılan açıklamalar hem de Kandil'in farklı seviyedeki örgüt yöneticilerinin yabancı ajanslara verdiği mülâkatlar giderek "sistemik riske dönüşüyor!"

Elbette, bugünkü sürecin "stres testine" tabi tutulması bir sürpriz değil. Birbirinden bağımsız veya danışıklı döğüş niteliğindeki yorum ve değerlendirmelerin "stratejik algoritmasını çözme görevi" sorumlu kamusal isimler yanında, sağduyulu vatandaşlara da düşüyor.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4 ay önce kurulduğu günden itibaren DEM Parti'nin sergilediği duruş, bazılarına göre "olgun tavır" diye düşünülmüş ve övülmüştü! Arada çıkan çatlak sesler ya kısılmış ya da siyasal akorda tabi tutulmuştu...

Oysa homojen olmayan DEM yapısı, Ağustos-Aralık 2025 tarihleri arasında perde arkası diplomasisi yürütürken mesajlarını da dolaylı yollardan aktarmayı seçmişti. Kısaca, "Terörsüz Türkiye Komisyonu" olarak adlandırılan Meclis'teki geniş tabanlı oluşum, "dinleme döneminde" hemen her fikre ve aktöre söz söyleme imkânı tanımıştı. Böylece "DEM Parti'nin vantrologları" yani, ağzını hiç oynatmadan, sanki ses başka yerden geliyormuşçasına konuşan figürleri bir süre kamuoyunun tepkisini çekmemeyi başarmıştı. Neden? Çünkü onlar adına, sivil toplum kuruluşu adı altında Komisyona gelen temsilcileri, en uç talepleri dillendirmişlerdi!

Bilinçaltınıdışa vuranlarına da al-ver hesabınagirenlerine de rastlanıyor. Bir yerekadar tolere edilebilecek yönleri olsadahi, bu kadar büyük çabayı, küçüksiyasi hesaplara indirgeyecek kadarbasiretsiz davranan DEM'lenmişlerimasumiyet çizgisinde görmek mümkünolmuyor! Örneğin, tarihi süreç ileiktidar hesapları arasında bağ kuracakkadar kasti siyasi faûl yapanDEM'lilerin şu anlatımı ne kadarmakûl karşılanabilir ki?(G.Koçyiğit'in/C. Çamlıbel ile röportajından!)Öncelikle Cumhurbaşkanı'a, eş anlı olarak Cumhurİttifakı'na ve (G. Koçyiğit'in taktikcümlelerine rağmen) MHP lideriye açık haksızlık,büyük saygısızlık ve çok büyük insafsızlıkyapıldığı tartışmasız bir gerçek.DEM Parti siyaseten süzülmedikçe, söylediği sözler akıl süzgecinden geçmedikçe barış yolunda kazasız ilerlemek çok güç!