Fiziki inşayı önemsiyor, insana dair yapılanmayı genellikle hamasete teslim ediyoruz. Acıyla yoğrulduğumuz zamanlarda ciddi önlemler alıyor, olaylar soğudukça motivasyon kaybediyoruz. Örneğin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Oku, düşün, uygula, neticelendir" düsturunun yüzde 50'si ile ilgili olduğumuz kadar, kritik eşiği aşmamızı sağlayacak kalan yarısı ile o kadar da ilgilenmiyor veya başarı öyküsü yazamıyoruz. Oysa çare belli… Anadolu irfanını yaymak ve sosyolojik kurucu kodlarımızı hatırlamak, hatırlatmak!

Ankara Valisi Vasip Şahin başlattı… Bence ülke genelinde seferberlik anlayışıyla hareket etmeli, 52 hafta boyunca bu meseleye odaklanmalıyız. Nitekim Sn. Vali, yayımladığı mesajında nezaketin sadece bir haftayla sınırlı kalmamasını rica etti ve eğitimden sosyal yaşama kadar "kalıcı davranış kültürüne dönüşmesi" gerektiğini vurguladı.

"Toplumsal Dönüşümün İlk Adımı" temasıyla başlatılan "Nezaket Haftası" Ankara genelinde kutlandı. Valilik koordinasyonunda 12 paydaş kurumun iş birliğiyle hazırlanan Nezaket Haftası Eylem Planı doğrultusunda dikkat çekici etkinlikler hayata geçirildi. Hepimizi derinden sarsan hadiselerin yaşanmasından önce tasarlandığı için ayrıca değer kazanan bu faaliyetle toplumsal damarın tıkanıklık noktalarının açılması da hedeflendi.

'akran zorbalığı' ve 'dijital ortamlardaki olumsuz iletişim biçimleri'Konu başlığı gereği elbetteverildi. Öğrencilere yönelik empati kurma, saygılı iletişim, yardımlaşma ve paylaşma temalı farkındalık çalışmaları düzenlendi.Ebeveynler, kamu personeli ve vatandaşlar içinpekiştirecek seminerler gerçekleştirildi.Bilhassa sosyal medya üzerinden nezaket dilinin kullanımını teşvik eden kampanyalar yürütüldü. Sanırım, en zorlu başlıklardan biri de buydu. Hızla hâkim dil haline gelen sosyal medya anlatımları ve kısaltmaları sadece güzel Türkçemizi değil, ikili ilişkilerimizi de ipotek altına alacak derece tehdit unsuruna dönüştü.

diye soracak olursanız… İşte size iyi uygulama örneklerinden kesitler…Sınıflarda arkadaşlarına en nazik davranan öğrenciler ödüllendirildi.Uzman rehber öğretmenler eşliğinde, zorbalığın iletişime verdiği zararlar anlatıldı.Öğrencilerin öğretmenlerine veya okul personeline teşekkür ve nezaket içeren mektuplar yazması teşvik edildi.Emniyet ekipleri, rutin kontroller sırasında kurallara uyan ve nezaketli davranan sürücülere sembolik teşekkür belgeleri ve karanfiller verdi.Gençlerin, sosyal medya ve dijital platformlarda kullanılan siber zorbalık dili yerine siber nezaket diline yönelmeleri için atölye çalışmaları gerçekleştirildi.Gençlerin huzurevi ziyaretleri yaparak yaşlılarla "nezaket ve tecrübe" üzerine sohbet etmesi sağlandıVe nihayet unutulmaya yüz tutan o davranış… Otobüs ve metrolardavegibi temel nezaket kurallarını hatırlatan anonslar yapıldı, görsel materyaller kullanıldı.Hemen hepimiz aynı dertten muzdaripiz. Kalabalıklar içinde yalnızlık çeken insanlar. Birçoğunluklar…O halde,Birile işe başlayalım.Hayatın her alanında tüm çocuklarımıza kendi evlâdımız gibi sahip çıkalım, onları dinleyelim, gerektiğinde uyaralım ama mutlaka moral verelim.