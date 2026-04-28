Öyle bir ortamdayız ki… Ayakta kalabilmek için milli güvenliğin tüm unsurlarını seferber etmek zorundayız.

Türkiye gibi bölgesel ateş çemberine karşın huzur ve güven adası olarak kalmayı başaran bir ülke açısından "sağlam iç cepheden güven veren orduya, istikrarlı ekonomiden enerji arz güvenliğine, milli savunma sanayiinden siber tehditlere hazırlıklı olmaya" kadar pek çok hayati mesele söz konusu.

İşte başlıktaki "Kilitli Kalkan" tam da bu manada önem arz ediyor.

Geçtiğimiz hafta içinde ajanslardan "kısa ama dikkate değer bir haber" geçti.

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO 'Kilitli Kalkan 2026 Tatbikatı' Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

TSK Siber Savunma Komutanlığında gerçekleştirilen tatbikata, 42 ülkeden 16 takım ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri iştirak etti."

Biraz araştırınca gerçekten üzerinde durulması gerekli bir faaliyet çıktı karşımıza.Neden?Çünkü, Kilitli Kalkan (Locked Shields) siber savunma alanında dünyanın en büyük ve en karmaşıkolma özelliğini taşıyor da ondan!Estonya'da konuşluile eş güdüm içinde yürütülen tatbikatta iki takım, tabiri caizse sanal ortamda çarpıştı.Türkiye'nin de içinde bulunduğu ekipler, bir ülkenin kritik altyapısını (elektrik şebekeleri, su sistemleri, bankacılık ağları) gerçek zamanlı saldırılara karşı korumaya çalıştı.ise NATO'nun en üst düzey siber uzmanlarından oluşuyordu ve savunma hatlarını aşmak için sofistike siber silahlar kullandı.Bu tatbikatta ilk kez, Yapay Zeka tabanlı siber saldırıların tespiti ve otonom müdahale sistemleri de test edildi.

TSK Siber Savunma Komutanlığı koordinesindeki ekibin,modüllerini başarıyla kullanması Türkiye'ye birinciliği getirdi.Türkiye-Kazakistan takımı, özellikle elektrik şebekelerine ve finansal sistemlere yönelik siber saldırıları en hızlı şekilde bertaraf etti ve sistemleri ayakta tutmayı başardı.Türkiye'nin liderlik ettiği ekip; stratejik iletişim, hukuki analiz ve teknik savunma disiplinlerinin tamamında istikrarlı bir performans sergiledi.