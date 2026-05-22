EFES 2026 Uluslararası Tatbikatı. 1305'i yabancı, 10.388 personel.

50 ülkenin ordusundan katılım. Kara, deniz, hava kuvvetlerinin birleşik ve müşterek operasyon kabiliyetinin sergilendiği göz kamaştırıcı komutanlık, yerli ve milli savunma sanayiinde yetkinlik...

Peki ama nasıl?

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda, bir Fantom uçağımız Kocatepe Muhribimizi vurmuş ve kuvvetler arası koordinasyon açığının ağır bedeli ödenmişti. İşte o olaya atıfla, "Kocatepe" adı verilen "Harekât Yönetim Sistemi" Efes 2026'ya damgasını vurdu.

Kusursuz entegrasyonun, anlık iletişim ve tehdit analizinin, kara-deniz ve hava araçlarındaki teknolojinin aynı dili konuşmasının mükemmelliğine tanıklık ettik.

Tatbikatın, "Seçkin Gözlemci Günü"ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yabancı askeri heyetlerin ilgi odağı idi. Erdoğan'ın, "Türk ordusu, barışın ordusudur" diye başlayan, "Burada, 2 bin 500 yıllık bir kurmay aklının tecellisi var" şeklinde devam eden mesajı dikkatle not edildi. Ki bu ifadesini destekleyen üç ana faktör söz konusuydu.

1- TSK'nın, bizzat milletimizin ordusu olması,

2- Üst derecede harbe hazırlık durumu.

3- Savunma sanayiinde kendi göbeğini kendisi kesen caydırıcılık kapasitesi.

Yeri gelmişken belirteyim...

Tatbikat sahasında yükselen ezan sesi, insanın içine işliyordu. Mehteranın, "Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak işte bu bayrak" coşkusu Türkiye'nin "yumuşak gücünü" gösteriyordu. Ve "Mehmetçiğin vakarı" takdir ve tebriklerin zirvesini temsil ediyordu.

Son olarak...

Dünyada pek az ordu, bu çapta tatbikatı hatasız icra edebilir. Ve onların çok azı "insansız sistemleri" yüzde 100 başarıyla askeri alana yansıtabilir. İçimiz rahat olsun. TSK, çağın gereklerine tam uyumlu!