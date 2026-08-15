AK Parti'nin "25. doğum günü kutlamaları" için Ankara Millet Bahçesi'ne doğru yürüyoruz. Canlı şahitliklerimizi hatırlayıp, "Ne 25 yıldı ama!" demekten kendimizi alamıyoruz.

Evet, AK Parti 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi... "Bu partiyi millet kurdu, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu..."

Elbette 25 yıla, düne dair söylenecek çok söz, anlatacak uzun bir öykü var. Ama bugün mühim olan husus, "gelecek tasavvuru..."Bingo!!! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda tarihe unutulmaz bir not düşüyor.

"... İçim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. En büyük eserim, işte bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur!"

Sonra, maziden atiye uzanan yol haritasını açıklıyor:

"Gelecek 25 yılı da planladık. Gelecek 50 yılı da planladık!"

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AK Parti'nin çeyrek asra damgasını vuran siyasi mucizesinde milleti yüceltmesi hayati rol oynadı. Zaman zaman inişli çıkışlı seyreden sandık grafiğine rağmen Erdoğan ve AK Parti her daimolmayı başardı.Erdoğan, 50 yılı bulan siyasi yaşamında, AK Parti ile birlikte,diyerek ilerledi. Ömrünü adadığı davasınıayakta tutarken...Siyasetteki temsil açığını, millet iradesiyle,İstikrar açığını, güçlü ve öngörülebilir yönetimle,Hizmet açığını, eser ve hizmet siyasetiyle,Özgüven açığını, Türkiye merkezli gelecek projesiyle telafi etti.

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25. yıla özel anlam kazandıran başlığa gelince...'Türkiye Yüzyılı'Cumhur İttifakının gövdesini taşın altına koyarak sergilediğiiradesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındahak ettiği karşılığı buldu:Ve final cümlesi...