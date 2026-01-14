Halep şehir merkezinde SDG-YPG varlığı büyük oranda sona erdi. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan Kürtler de rahatladı. Çünkü buraya sonradan gelen Kandil güdümlü kadrolar, ağır silahlar getirmiş, tüneller kazmış, bir baskı ortamı oluşturmuş ve SDG ile yeni Şam yönetiminin anlaşmasını engellemek için güdümlü ve zaman ayarlı saldırılar gerçekleştirmekteydi.

Suriye'nin birliği ve bütünlüğü için Türkiye azami çaba gösterdi. İçeride terörsüz Türkiye sürecini başlatırken, terörsüz bölge hedefini de ortaya koydu. Bu süreçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli sürekli çağrılar yaparak, "Sadece Türkiye'deki Kürtlerin değil, Suriye ve Irak'taki Kürtlerin de huzur, barış ve emniyet içinde yaşaması bizim olmazsa olmazımızdır" açıklamalarını tekrarladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP Lideri Bahçeli'nin bu konudaki hassasiyetinin ne olduğunu son bir yıl içinde onlarla görüşen DEM Partililer biliyor. Yapılan ikili görüşmelerde DEM Parti'nin bu konuda üzerine düşeni yapması beklendi. İyi niyetli bir şekilde bölgede Türklerin, Kürtlerin ve Arapların huzur içinde yaşaması için Türkiye'nin çabaları bu partinin yetkililerine anlatıldı.

Görüşmelerden sonra, kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda devletin ve iktidar bileşenleri olan Cumhur İttifakı'nın ve liderlerinin çabalarından ve yaklaşımlarından övgüyle bahsettiler. Cumhur İttifakı liderleri, Suriye'nin ve bölgenin geleceği konusunda aynı yerde olduklarını son açıklamaları ile gösterdiler.

SDG ve YPG'ye yönelik yapılan operasyonların ardından, DEM'lilerin tam müzakere edilirken, "çözümü sabote etmek", "çözüm ve entegrasyona yönelik çabaları zayıflatmak", "çözüm karşıtı güçler", "savaşı derinleştirmek" gibi PKK'nın örgüt dilini tekrar etmeleri gerçekten bir talihsizlik. Hiç olmaz ise terörsüz Türkiye sürecinde oluşan pozitif havanın berhava olmaması için PKK'nın içindeki çözüm karşıtı kliklerin onlara dayattığı jargon diline hapsolmamaları beklenirdi.

Hendek ve çukur terörü döneminde, PKK terör örgütünün yaptıklarından bölge halkı DEM Parti'nin öncülü olan HDP'yi ve onu yönetenleri sorumlu tuttu. Kürt halkının bakış açısı bu anlamda doğruydu. HDP'yi de ilk seçimlerde ciddi biçimde cezalandırarak bu bakış açılarını somutlaştırdılar.

Suriye'de SDG için hâlâ bir imkân var. 10 Mart Mutabakatı'na uymak için Halep müdahalesi sonrası müzakerelere yeniden bir şans verilecek. Kandil ve SDG arasındaki farklı yapılanmaların arasında görüş ayrılığı olduğu biliniyor. SDG içindeki Kandil kadroları Suriye yeni yönetimi ile anlaşmaya yanaşmıyor.

Önümüzdeki günlerde bir taraftan müzakereler devam ederken, diğer taraftan Halep'in doğusundaki Deyr Hafir hattına operasyonlar devam edecek. Çünkü bu hatta SDG, kamikaze drone saldırılarını devam ettiriyor. Aynı anda Halep'e akan suyu keserek saldırganlığını sürdürüyor.

Suriye yönetimi, iki boyutlu bir stratejiyle yoluna devam ediyor. Bir tarafta diplomasiyle bölgesel ve uluslararası aktörlerle süreci yönetiyor, diğer tarafta sürdürülebilir bir askeri operasyon temposu ile hareket ediyor. Buradan çıkarmamız gereken sonuç şu: 10 Mart Mutabakatı öyle ya da böyle hayata geçirilecek.

Bunun YPG için anlamı müzakere için hâlâ fırsatının olması. Bu fırsatı kullanır ve mutabakat çerçevesinde hareket ederse Suriye'de herkes kazanır. Tersi olursa kaybeden kesinlikle YPG olacak. YPG için artık maksimalist taleplerden ve sürdürülmesi mümkün olmayan taleplerden vazgeçerek makul bir zemine geri dönme zamanı geldi. YPG'ye daha fazla zamanı kimse tanımayacak. Ne Suriye'nin kuzey doğusundaki Araplar, ne Suriye yönetimi ne de Türkiye.

Yüzyıldır Ortadoğu'da sömürgecilerin, uluslararası güç merkezlerinin dümen suyuna giderek kazançlı çıkacağını düşünenlerin hiçbiri iflah olmadı. Kendini kullandıran devletten örgüte, yöneticiden gazetecisine ve kanat önderine kadar herkesin bir raf ömrü vardır. "Kullan at" yöntemi hep işlemiştir. Bu coğrafyada yaşayan herkesin bunu bilmesi gerekir. ABD'nin, İsrail'in ve Batılı güçlerin emir eri olarak felaha ereceğini düşünenler yanıldığını bir kez daha görecek.