ŞEREF OĞUZ

Francis Fukuyama "Tarihin Sonu" kitabıyla bize dertlerimizin bittiğini anlatıyor, ticaretten yatırıma daha özgür bir dünyadan söz ediyordu.

Microsoft'un W-95 sürümü piyasaya çıktığında yazar bu yeni ve cesur dünyanın işbaşı yaptığından bahsediyordu:

"Tarih zaten sona ermişti, Windows 95 buna tüy dikti." Ancak böyle olmadı, insanlığın eşitlik ve adalet arayışının daha da şiddetlendiği, liberal akımların gerileyip, herkesin kendi adasında yaşama arzusunun arttığı bir dünyaya evrildik.

Yetmedi, ilan edilmemiş savaşlar, gezegenin ortalama 17 yerinde her an çatışmalar ve kur, ticaret savaşları...

İki dev, ABD ve Çin arasında süren ticaret savaşında her geçen gün saflar, genişliyor, sıklaşıyor, yeni ittifak unsurları ve çatışma alanları belirleniyor. Son olarak dün Avrupa Birliği de ABD'ye rest çekerek 294 milyar $'lık misilleme için düğmeye bastı.

Peki, bütün bu olan bitenden bize ne? Daha önce de bu soruyu sormuş, buna en kısa sürede cevap oluşturmamız gerektiğini söylemiştim.

Seçim hay huyu içinde bu soru güme gitmiş olabilir fakat dünya ticaret savaşının etkilerini giderek daha yakından hissetmeye başladık bile.

Bu savaş, sadece ABD, Çin ve AB'nin halklarını mı ilgilendirir? Tabii ki hayır...

Ticaret evreni ateş yerine dönmüşse bu yangından bizim de nasibimizi alacağımız kesindir.

Nitekim Trump'un çelik, alüminyuma ek vergisine karşılık 24 mal grubunda misilleme gündeme geldi bile.

Burada benim önerim şu: Dünya ticaret savaşını izleme komitesi kuralım, kamu kesimi bu alanda politika üretsin, 71 bin üyeli TİM yanı sıra ithalatçılar da kendilerinin "etki analizlerini" ortaya çıkarsın.

Fakat bu savaş sadece dış ticaretçileri değil, KOBİ düzeyine dek hepimizi ilgilendiriyor.

TOBB'a kayıtlı 1 milyon 300 bin işletme bu savaşla oluşacak cephelerde yığınca fırsat ve tehditle yüzleşecek.

Kendini dar alana hapsetmiş ekonomi STK'larımızın acaba hangileri ticaret savaşına dair strateji ve plan geliştiriyor?

TÜSİAD, MÜSİAD,

TOBB, İSO, İTO, GİAD'lar, cümle SİAD'lar ve düşünce kuruluşları? Neredesiniz?

Savaş çoktan başladı.

Bizi de kapsayacak.

Sürdürülebilir güçlü büyüme iddiamız adına bizlerin bu savaş için bir planı olması gerekmez mi? Unutmayın ki Hz. Nuh gemisini, yağmurlar başlamadan önce inşa etmişti.