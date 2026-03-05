Alzaymırın sırları gözde mi gizli?

Göz "ruhun aynası" denir… Bu kez konu daha iddialı: Göz, beynin de aynası olabilir mi? 2026'da yayımlanan yeni bir çalışma, Alzheimer sürecinin en erken izlerinin retina merkezinde değil, periferinde yani kenar bölgelerinde saklı olabileceğini öne sürüyor.

Yıllardır yapılan birçok araştırma, retinanın merkezine odaklandı. Oysa bu çalışma, kamerayı kenarlara çeviriyor. Klinik göz muayeneleri çoğunlukla merkezi değerlendirirken, erken stres işaretleri periferik retinada daha belirginleşiyor olabilir.

Retinanın sadece sinir hücrelerinden ibaret olmadığını biliyoruz. Müller glia adı verilen destek hücreleri, adeta bir bakım ve onarım ekibi gibi çalışır. Araştırmada, Alzheimer'ın çok erken evrelerinde bu hücrelerde yapısal ve fonksiyonel değişiklikler saptandı. Özellikle periferde glial stres ve aktivasyon işaretleri daha belirgindi.

Bir diğer dikkat çekici bulgu Aquaporin-4 (AQP4) adlı su kanalı proteiniyle ilgili. Beyindeki "glymphatic sistem" gibi metabolik atık temizliğine yardım eden süreçlerin gözdeki yansıması olarak düşünülebilecek bu mekanizmada, AQP4 artışı özellikle periferik retinada daha belirgin bulundu. Bu durum, sistemin erken dönemde artan yükle baş etmeye çalıştığını düşündürüyor.

Çalışmada Alzheimer fare modeli kullanıldı ve retina dokusu ayrıntılı olarak incelendi. Periferde AQP4 artışı ve glial aktivasyon saptanırken, toplam "temizleme akışı" açısından belirgin bir genel fark görülmedi. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Sorun sadece atık temizliğinin yetersizliği mi, yoksa yerel amiloid üretimindeki artış mı?

En heyecan verici olasılık şu: Eğer Alzheimer'ın erken imzaları gerçekten periferik retinada yakalanabiliyorsa, geniş alan retina görüntüleme gibi non-invaziv yöntemler bir gün erken uyarı aracı olabilir. Rutin göz muayenesi, gelecekte yalnızca görme sağlığını değil, beyin sağlığını da değerlendiren bir tarama katmanına dönüşebilir.

Ancak frene basmak gerekiyor. Bulgular bir hayvan modeline ait. İnsan çalışmalarında doğrulanmadan klinik uygulamaya geçmek mümkün değil. Yine de araştırmanın işaret ettiği yön net: Belki de bugüne kadar doğru yere bakıyorduk… ama yeterince geniş bakmıyorduk.