OSMAN MÜFTÜOĞLU

Kan şekeri ölçümü sağlık kontrollerinin vazgeçilmez testlerinden biridir. Ama metabolik sağlığı anlamak için çoğu zaman tek başına yeterli değildir. Son yıllarda doktorların giderek daha fazla önem verdiği bir başka değer daha var: açlık insülini.

Çünkü insülin metabolizmanın merkezindeki hormondur. Hatta abartmayalım ama gerçeği de saklamayalım: insülin metabolizmanın "başrol oyuncusu", kan şekeri ise çoğu zaman "figüranıdır".

İnsülin pankreastan salgılanır ve temel görevi kan şekerini hücrelerin içine taşımaktır. Yani enerji kullanımını düzenleyen ana anahtarlardan biridir. Ancak sorun şu ki insülin düzeyi uzun süre yüksek kaldığında vücut yavaş yavaş bu hormona karşı duyarsız hale gelir. Bu duruma insülin direnci denir.

Ve işte tam bu noktada açlık insülini devreye girer. Çünkü o, henüz hastalık ortaya çıkmadan önce sahneye çıkan erken uyarı sistemidir.

ERKEN METABOLİK ALARM SİSTEMİ

Kan şekeri çoğu zaman yıllarca normal görünebilir. Bu da kişiye sahte bir güven verir. "Her şey yolunda" hissi oluşur. Oysa perde arkasında işler hiç de öyle değildir.

Pankreas bu "normal" şekeri koruyabilmek için giderek daha fazla insülin üretmek zorunda kalır.

Yani tablo şudur:

Şeker normaldir ama sistem zorlanmaktadır.

İnsülin yükselmiştir ama henüz alarm çalmamıştır.

İşte açlık insülini bu sessiz alarmın ilk sinyalidir.

Başka bir deyişle:

Kan şekeri hastalığın geç gelen habercisidir.

İnsülin ise kapıyı ilk çalan uyarıdır.

Bu yüzden yalnızca şekere bakmak, filmin son sahnesini izleyip başını kaçırmak gibidir.

YAĞLANMA VE KİLO ARTIŞI İLE İLİŞKİ

İnsülin sadece bir "şeker taşıyıcı" değildir. Aynı zamanda güçlü bir yağ depolama hormonudur.

İnsülin yüksek kaldığında vücut adeta şu kararı verir:

"Yağ yakmayı bırak, depolamaya geç!"

Sonuç?



Özellikle karın çevresinde yağlanma.

Göbek büyürken kişi çoğu zaman şunu söyler:

"Az yiyorum ama kilo veremiyorum."

Aslında sorun çoğu zaman kalori değil, hormondur. Yani insülindir.

Bilimsel çalışmalar yüksek insülin düzeylerinin obezite, yağlı karaciğer ve metabolik sendromla güçlü bir bağ içinde olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Kısacası:



Yüksek insülin = yağ depolama sinyali

DAMAR VE KALP SAĞLIĞI

Yüksek insülin sadece tartıdaki rakamı etkilemez. Damarların kaderini de belirler.

Kronik hiperinsülinemi:

damar duvarında hasarı artırabilir

iltihabi süreçleri tetikleyebilir

tansiyon dengesini bozabilir

Bazı kardiyologların insülin direncini "gizli damar hastalığı" olarak tanımlaması boşuna değildir.

Çünkü damar sertliği çoğu zaman kolesterolden önce insülinle başlar.

BEYİN VE DEMANS RİSKİ

İşin en çarpıcı kısmı ise beyin tarafı.

Beyin hücreleri de insüline ihtiyaç duyar. İnsülin sinyalinin bozulması sadece metabolizmayı değil, zihni de etkiler.

Son yıllarda yapılan çalışmalar insülin direnci ile Alzheimer hastalığı arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteriyor.

Hatta bazı bilim insanları Alzheimer için şu ifadeyi kullanıyor:

"Tip 3 diyabet."

Yani mesele sadece şeker değil, aynı zamanda hafıza meselesidir.

AÇLIK İNSÜLİNİ KAÇ OLMALI?

Laboratuvar sonuçları çoğu zaman geniş aralıklar verir. Ama "normal" olmak ile "optimal" olmak aynı şey değildir.

Metabolik sağlık açısından daha ideal aralıklar şöyle kabul edilir:

3 – 6 µIU/ml → metabolik olarak sağlıklı bölge

7 – 10 µIU/ml → risk başlıyor

10 µIU/ml üzeri → dikkat, alarm sistemi devrede

Bu değer tek başına değil, çoğu zaman HOMA-IR hesaplaması ile birlikte değerlendirilmelidir. Çünkü bu hesaplama insülin direncinin daha net bir aynasıdır.

NASIL DÜŞÜRÜLEBİLİR?

İnsülini dengelemenin yolu mucize haplardan değil, yaşam tarzından geçer.

Şekerli ve rafine karbonhidratları azaltmak

Liften zengin beslenmek

Düzenli yürüyüş ve direnç egzersizi yapmak

Kas kütlesini korumak ve artırmak

Uyku kalitesini düzeltmek

Bunlar basit görünür ama etkileri son derece güçlüdür.

Unutmayın:

İnsülin en çok mutfakta ve hareketle yönetilir.

SONUÇ

Açlık insülini metabolik sağlığın erken konuşan, açık sözlü biyobelirteçlerinden biridir.

Kan şekeri normal olabilir. Ama insülin yüksekse sistem zorlanıyordur.

Bu nedenle modern tıpta artık şu yaklaşım giderek güçleniyor:

"Sadece şekere bakma, insülini de sorgula."

Çünkü metabolizmanın gerçek hikâyesi çoğu zaman sessizdir.

Onu duymak için doğru soruyu sormak gerekir.

O soru da çoğu zaman şudur:

"İnsülinin kaç?"