Uzun ömre evet ölümsüzlük masalına hayır!

Ölümsüzlük büyük bir masaldır. Bugünü bırakın, yarının biyolojisinde bile ölümsüzlük mümkün değildir. Asıl hedef uzun ve sağlıklı ömürdür

Son yıllarda nereye baksak aynı parlak kelimeyle karşılaşıyoruz: Ölümsüzlük! Silikon Vadisi'nin milyarderlerinden devasa bütçeli teknoloji laboratuvarlarına kadar herkes "ölümü yenmekten" bahsediyor. Daha uzun, daha sağlıklı, daha coşkulu ve kaliteli bir yaşam fikrine, yani o muazzam "vitalist" yaklaşıma kim hayır diyebilir? Ben de sonuna kadar destekliyorum. Ama işin içine "ölümsüzlük" gibi kulağa hoş gelen, ambalajı şık fakat biyolojik gerçeklikle bağı kopuk bir hayal giriyorsa... İşte orada Osman Hoca frene basar! Gerçek şudur: Bugünü bırakın, yarının biyolojisinde bile ölümsüzlük mümkün değildir. Hazırsanız buyurun, bu ölümsüzlük masalının neden tutmayacağına ve asıl hedefimizin ne olması gerektiğine birlikte bakalım...

HÜCRENİN BİR LİMİTİ VAR

İnsan bedeni, yaklaşık 37 trilyon hücreden oluşan muazzam bir fabrikadır. Bu hücreler sürekli yenilenir, onarılır ve çoğalır. Ama bu döngü sonsuz değildir. Hücrelerin bölünme kapasitesinin bilimsel bir sınırı vardır ve biz buna tıpta "Hayflick Limiti" deriz. Çoğu hücre ortalama 40 ila 60 kez bölündükten sonra adeta yorulur ve durur. Neden mi? Çünkü kromozomlarımızın ucunda bulunan ve ayakkabı bağcıklarının ucundaki plastik koruyuculara benzeyen "telomerler", her bölünmede biraz daha kısalır.

Telomerler bedenin biyolojik kum saatidir; o kum bittiğinde saat durur. "Peki hocam, telomerleri dışarıdan uzatamaz mıyız?" dediğinizi duyar gibiyim. Evet, buna yönelik ciddi çalışmalar var. Ancak bir problemimiz var: Telomerleri kontrolsüzce uzatmaya kalkarsanız, bu kez de hücrenin kanserleşme riskini patlatırsınız.

BİRİKEN HASAR BEDENİ YORAR

Yıllar geçtikçe DNA hasarı birikir, proteinler yanlış katlanır, hücrenin enerji santralleri olan mitokondriler teklemeye başlar ve bağışıklık sistemimizin ayarı bozulur. Bu tablonun en ilginç aktörleri ise "senesan hücreler" yani zombi hücrelerdir. Bunlar artık görevini yapamayan ama ölmeyi de reddedip ortamda kalan, etrafa sürekli iltihap (inflamasyon) yayan yaşlı hücrelerdir. Bugün tıp, "senolitik" ilaçlar ve fisetin, kuersetin gibi doğal moleküllerle bu zombi hücreleri temizlemeye çalışıyor. Ancak bu karmaşık sistemi henüz kusursuzca yönetecek o sihirli anahtarı tam olarak bulabilmiş değiliz.

BEYNİN YEDEK PARÇASI YOKTUR

Kalp kapakçığını değiştirebilirsiniz, böbrek nakli yapabilirsiniz, eklemlere protez takabilirsiniz. Ama beyin? İnsan kimliğinin, karakterinin, hatıralarının ve bilincinin kozmik merkezi olan beyin, ne yazık ki yedek parçası olmayan en karmaşık organımızdır. Nöronların (beyin hücreleri) büyük bir kısmı kendini yenilemez.

BİYOLOJİ SIFIRLANAMAZ, İYİLEŞTİRİLEBİLİR

Modern tıbbın yeni oyuncuları olan NAD+ artışı, sirtuin (gençlik genleri) aktivasyonu, AMPK yolunun uyarılması ve mTOR yolağının baskılanması gibi hücresel fısıltılar çok kıymetlidir. NR veya pterostilben gibi moleküller bu yolları etkileyerek yaşlanma biyolojisine fren yaptırabilir. Ancak hiçbiri efsanelerdeki o "ölümsüzlük düğmesi" değildir.

HEDEFİMİZ DİMDİK YAŞLANMAK!

Peki, ölümsüzlük fikri neden bu kadar satıyor ve çekici geliyor? Çünkü insan zihni sonlu olmayı, belirsizliği sevmez. Fakat bilim, bize sahte teselliler dağıtmaz; gerçeği söyler: Yaşam sınırlıdır. Modern Longevity yaklaşımının hedefi de zaten o hastalıklı ölümsüzlük fikri değildir. Asıl hedef çok daha akılcıdır:

1- Daha uzun yaşamak.

2- Çok daha önemlisi, o uzun ömrü "sağlıklı, zinde ve ayakta" yaşamak.

Kasını erimekten koruyan, metabolizmasını dengede tutan, damarlarını esnek, beynini aktif tutabilen bir insan için 80, 90 hatta 100 yaş artık hayal değil, ulaşılabilir bir hedeftir. Ama bu ölmemek değil, o yılları zirvede yaşamaktır.

OSMAN HOCA DİYOR Kİ...

Yaşam kalitesini artırmaya sonuna kadar evet! Ama bilim dışı vaatlerle pazarlanan o ucuz "ölümsüzlük" masalına kesin ve net bir hayır! Çünkü bilimle konuşuyorsak, şu gerçeği kabul ederek yola çıkmalıyız: İnsan ölümlüdür... Ama bize bahşedilen en büyük hediye olan o sınırlı ömrü "güçlü, neşeli ve dimdik ve sağlıkla yaşamak" büyük ölçüde bizim elimizdedir. Ayrıca unutmamalıyız ki; yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân Suresi'nin 185. ayetinde 'Her nefis ölümü tadacaktır.' buyurarak bu değişmez gerçeği bizlere hatırlatır. Bu ilahi hakikat asla akıllardan çıkarılmamalıdır.

UNUTKANLIĞA FREN YAPTIRAN 5 MUHTEŞEM BESİN

Hemen herkesin dilinde benzer bir şikâyet var: "Hocam isimleri hatırlayamıyorum, odaya ne almaya girdiğimi unutuyorum, zihnim eskisi gibi berrak değil." Hepimiz beynimizi bulmacalarla, yeni diller öğrenerek ya da zihinsel antrenmanlarla zinde tutmaya çalışıyoruz. Elbette bunlar çok kıymetli. Ancak gözden kaçırdığımız çok basit ama devasa bir gerçek var: Beynimiz, yediğimiz içtiğimiz şeylerle doğrudan beslenen, hatta şekillenen muazzam bir biyolojik arşivdir. Hazırsanız buyurun; bugün mutfağa giriyoruz ve beynimizin o muazzam işlemcisini yağlayıp parlatan, belleğimizi adeta fişekleyen ilk 5 besini masaya yatırıyoruz...

1- BEYNİN PASINI SİLEN YAĞLI BALIKLAR

Somon, sardalya ve uskumru gibi soğuk denizlerin yağlı balıkları, beynin en çok sevdiği o kaliteli yağları bünyesinde taşır. Özellikle içerdikleri o muazzam Omega-3 sayesinde beyin hücrelerinin zar yapısını onarır ve güçlendirirler.

2- TABAKLARIMIZDAKİ YEŞİL MUCİZELER

Ispanak, roka, pazı, tere... Biz çoğu zaman bunları ana yemeğin yanına iliştirilmiş basit bir garnitür, tabağın bir süsü gibi görüyoruz. Oysa bu koyu yeşiller, beynin sessiz ve sarsılmaz koruyucularıdır. İçerdikleri yüksek folat, K vitamini ve şifalı bitkisel bileşenler sayesinde bilişsel yaşlanmaya karşı muazzam bir destek verirler.

3- DAMARLARIMIZIN SESSİZ AMA MUHTEŞEM EFENDİSİ

Soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı sadece salatalarımıza karizma katan bir lezzet unsuru değildir. Damar sağlığını bir zırh gibi koruyarak, beynin o incecik kılcal damarlarındaki kan dolaşımına hayat verir.

4- HAFIZAMIZIN GİZLİ MUCİZEVİ DESTEĞİ: KOLİN

Yumurta sadece kahvaltı sofralarımızın mütevazı yıldızı değildir; aynı zamanda "kolin" adı verilen mucizevi bir maddeyi içerir. Kolin, hafıza ve yeni şeyler öğrenme süreçlerinde başrolde oynayan "asetilkolin" isimli sinirsel iletici için olmazsa olmaz bir hammaddedir.

5- MOR KIRMIZI VE SİYAH BELLEK SAVAŞÇILARIMIZ

Yaban mersini, böğürtlen, karadut, mor üzüm gibi rengini doğanın o koyu pigmentlerinden alan meyveler, kelimenin tam anlamıyla birer antioksidan ve polifenol bombasıdır. Beyni, yılların getirdiği o paslandırıcı "oksidatif stresin" yıpratıcı etkilerine karşı bir kalkan gibi korurlar.

OSMAN HOCA DİYOR Kİ...

Eğer beyninizden ileri yaşlara kadar kusursuz bir hizmet bekliyorsanız; onu sadece akşam haberleriyle, günlük dedikodularla ve yoğun stresle baş başa bırakmayın. Ona hak ettiği yakıtı verin; balıkla, zeytinyağıyla, yumurtayla ve biraz da taze yeşillikle besleyin.

HAFIZAYA GÜÇ VEREN İLK 5 TAKVİYE

Beynimizi korumanın temelinin mutfaktan, yani dolu bir tabaktan geçtiğini hep konuşuyoruz. Ancak yaş, yoğun stres veya genetik faktörlerle beynin deposundaki bazı özel moleküller zamanla eksilebilir. Bu noktada rastgele haplara değil; bilimin onayından geçmiş "akıllı takviyelere" ihtiyaç duyarız. Zihinsel yorgunluğu atıp belleğinize bilimsel bir destek vermek istiyorsanız, işte beynin en sevdiği 5 takviye..

1- OMEGA-3: BEYNİN YAPI TAŞI

Beyin hücre zarının temel mimarı olan Omega-3, yaşla gelen zihinsel gerilemeyi yavaşlatmada en güçlü silahlarımızdandır. Beyni korumayı hedefliyorsanız, önceliği DHA oranı yüksek ürünleri seçmelisiniz.

2- B VİTAMİNLERİ: DAMAR BEKÇİSİ

Beynin kritik enerji merkezleri olan B12, B6 ve B9 (folat), beyin damarlarını içten içe paslandıran homosistein seviyesini düşürerek sistemi korur.

3- D VİTAMİNİ: GİZLİ VE MÜTEVAZI BEYİN HORMONU

Yıllarca sadece kemikleri güçlendirdiğini sandığımız D vitamini, aslında adeta bir beyin hormonu gibi çalışır. Düşüklüğü doğrudan unutkanlık ve bilişsel zayıflıkla ilişkilidir.

4- MAGNEZYUM: ÖĞRENMENİN BAŞ USTASI

Magnezyumun pek çok formu olsa da beyni hedefliyorsanız; "L-treonat" formuna odaklanmalısınız. Bu formun öğrenme kapasitesi ve hafıza üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak net bir şekilde kanıtlanmıştır.

5- KREATİN: BEYNİN YENİ ENERJİ TANKI

Kreatin, yoğun çalışan beyne doğrudan enerji sağlayan müthiş bir dosttur. Özellikle uykusuzluk ve zihinsel tükenmişlik dönemlerinde beyni ayağa kaldıran pratik bir güç kaynağıdır.

OSMAN HOCA DİYOR Kİ...

Takviyeler asla mucize değildir; kötü bir yaşam tarzını tek başlarına düzeltemezler. Ama doğru eksikliği tamamladıklarında yarattıkları fark muazzamdır. Beyni genç tutmanın asıl yolu avuç avuç hap yutmak değil, hareketli ve doğru bir yaşam kurmaktır.

EVDEKİ BEDAVA CHECK-UP: MERDİVEN TESTİ

Hastanelerde efor testleri için cihazlara bağlandığımız, sağlığımızı hep makinelerde aradığımız şu modern çağda, aslında apartmanımızın hemen girişinde duran muazzam ve tamamen bedava bir sağlık testimiz var: Merdivenler! En gerçekçi kondisyon ve kas gücü testlerinden biri merdiven çıkmaktır. Hazırsanız, binanızın o sessiz laboratuvarında kendi check-up'ınızı yapmaya başlayalım...

TESTİ NASIL YAPACAKSINIZ?

Bu fonksiyonel testi uygulamak inanın çok basit. Uygulayacağınız adımlar şunlar olmalıdır.

1- Evde ya da apartmanınızda 1 katlık (yaklaşık 10–12 basamak) bir merdiven seçin.

2- Normal tempoda, kesinlikle koşmadan ve acele etmeden çıkın.

3- Sürenizi tutun ve en önemlisi kendi nefes alışverişinize dikkatle kulak verin.

SONUÇLARI NASIL OKUMALIYIZ?

Merdiveni bitirdiğinizdeki o ilk tepkiniz, bedeninizin gerçek yaşını söyler:

Rahat çıkıyor ve konuşabiliyorsanız: Kardiyo kapasiteniz ve kas gücünüz çok iyi seviyededir. Zirvedesiniz.

Hafif bir nefes artışı varsa: Orta düzey bir kondisyona sahipsiniz. İdare eder ama geliştirilebilir.

Nefes nefese kalıp durma ihtiyacı hissediyorsanız: İşte tehlike çanı! Kondisyonu ve kas gücünü acilen ayağa kaldırma zamanınız gelmiş demektir.

Göğüs ağrısı veya baş dönmesi olursa: Testi derhal bırakın ve vakit kaybetmeden detaylı bir değerlendirme için doktorunuza başvurun.

BİLİM BİZE NE DİYOR?

Merdiven çıkarken bedenin "altın üçlüsü" olan kalp, akciğer ve devasa bacak kasları aynı anda, kusursuz bir senkronizasyonla çalışmak zorundadır. Bu yüzden tıpta tek başına küçük ama çok kıymetli bir "fonksiyonel sağlık testi" sayılır. Yapılan ciddi bilimsel çalışmalar, merdiven çıkma kapasitesi düşük olan bireylerde kalp ve damar hastalıkları riskinin çok daha yüksek olduğunu net bir şekilde gösteriyor.

KAPASİTEYİ NASIL ARTIRIRIZ?

Çözüm, aslında o basamakların kendisinde gizli. İşte tavsiyelerim...

Her gün 1–2 kat merdiven çıkmayı alışkanlık haline getirin.

Merdiveni tercih edinin.

Bacak kaslarınızı güçlendirecek egzersizleri hayatınıza ekleyin.



OSMAN HOCA DİYOR Kİ..

Kısacası merdiven sadece sağlığınızı ölçen pasif bir test değil, her adımda bedeninizi iyileştiren bedava bir tedavidir.