CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devlet kurumlarına giderek ve başta Katar olmak üzere Arap sermayesine parmak sallayarak ya da "Telefonlarımızı dinleyerek bizim projemizi çaldılar" dediği Atatürk Havalimanı'nın "yeşil alan" olmasına karşı çıkarak gündem oluyor ama o gündemler partisinin hanesine pozitif yazmıyor.

Hatta kendi adaylığı konusunda bile tartışmaları bitirmeye yetmiyor. Bunun en çarpıcı örneğini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in tavrında görüyoruz. Özel, ilginçtir grup başkanvekili olarak her defasında "Gönlümüzden geçen aday Kılıçdaroğlu" dese de şu eklemeyi yapmadan edemiyor:

"Bu süreçte eğer Sayın Genel Başkanımız arzu ederse, anketlerin sonuçları bu seçimi kazandığımızı gösterirse ve kendisinin hassasiyet duyduğu 6'lı mutabakat masası ortak adaylıkta genel başkanımız üzerinde mutabakata varırsa..."

Bu açıklamadaki muğlaklık ve ankete vurgu yapması, hem kamuoyunda hem de parti içinde Kılıçdaroğlu'na güvensizlik olarak yorumlandı.

Özel'in kafasında farklı bir isim mi var yoksa genel başkan adaylığında adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na selam mı gönderiyor bilinmez, ama şu biliniyor: CHP içinde Özel'e karşı çok ciddi bir tepki var ve bu birçok platformda seslendiriliyor.

O tepkiyi dile getirenlerden biri de Oğuz Kaan Salıcı'ya bağlı olarak CHP adına yurt dışı ilişkilerden sorumlu olduğu söylenen Çetin Çapan'dı. Çapan, tepkisini Özel'in Twitter adresini de ekleyerek "Partimizde istemiyoruz" diyerek verdi:

"Bizim partide sayın genel başkanımızın adaylığını anketlere bağlayan hiçbir partiliyi, hatta grup başkanvekilini partimizde istemiyoruz."

Çapan bir süre sonra bu tweet'ini sildi, ama parti içi kavga gerçeği değişmedi.

Belki de bu yüzden Kılıçdaroğlu, CHP'yi marjinalleştirecek biçimde sürekli bir yerlere baskın yapıyor, ülkeye yatırım yapmaya gelenlere hakaret ediyor, sahiplendiği projeye karşı çıkıyor ve suni düşmanlar üretiyor.



CHP PROJESİNDE PİST BIRAKILMAMIŞ OLABİLİR Mİ?

CHP'nin gündemleştirdiği ama hanesine eksi yazdığı konulardan biri de Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi yapılmasında yaşandı.

Bu konuda üç CHP'linin üçü de dün söylediklerinin tam tersi bir tavır alarak halk deyimiyle rezil rüsva oldular.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında gazetecilere Atatürk Havalimanı pistlerinden hiç söz etmeden aynen şöyle diyor:

"Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı. Bizim telefonlarımızı dinledikleri için projemizi çaldılar."

CHP gibi bir partinin genel başkanı açısından bundan daha talihsiz bir açıklama olamaz. Bir park projesinin bile çalınabileceğine, bunun için telefonlarının dinlendiğine inanıyor ve devleti suçlayabiliyor. Garip olan aynı şeyi, park projesini CHP adına yaptığı söylenen eski milletvekili Gülay Yedekçi de yapıyor. O da 2017'de söylediği şu sözleri unutuyor:

"Atatürk Havalimanı arazisi 'Atatürk Kent Parkı' olmalıdır... "

Dikkatinizi çekti mi, Yedekçi hiç projesini medyaya göstermedi. Sahi öyle bir proje varsa Yedekçi'nin bunu göstermesi gerekmiyor mu? Acaba hiç pist bırakmamış olabilir mi?