İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ABD ve Batı Bloku'nun açık silah ve para desteği vermesi, milyonların tepkisine rağmen kıllarını kıpırdatmamaları çok söylenen ama es geçilen Siyonizm ile emperyalizmin iç içe geçtiği gerçeğini açığa çıkardı.

İş öyle bir noktaya vardı ki, dünyaya örnek diye yutturulan "ABD demokrasisi" bile yerle bir oldu. Demokratik tepki hakkını kullanan öğrenciler, öğretim üyeleri tutuklandı, şiddet ve zorla kampüslerden çıkartıldı, keskin nişancılar kullanıldı. Herhalde yetmedi ki sonunda "Yahudiler hakkında yalan söylemeyi, Yahudilerin medyayı ve ekonomiyi kontrol ettiğini iddia etmeyi" bile yasaklayan antisemitik bir yasa çıkartıldı.

Bu tablo sonun başlangıcını işaret ediyor. Zaman zaman "demokrasi ve ekonomi krizi" yaşayan ABD, bu kez "insanlık" kriziyle sarsılıyor.

Gelin ABD'nin yaşadığı bu çöküşü son olayların içinde yer alan bir Yahudi'den dinleyelim. The Guardian yazarı da olan Naomi Klein, aynı zamanda British Columbia Üniversitesi'nde iklim adaleti profesörü.

Öğrenci eylemleri sürerken o da New York sokaklarındaydı ve bir süre önce o sokakları inleten çarpıcı bir konuşma yaptı. Konuşma bana Başkan Erdoğan'ın tam 15 yıl önce İsrail Başbakanı Şimon Peres'in yüzüne karşı söylediği, "Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz" sözüyle tarihe geçen "One minute" çıkışını hatırlattı. Bir anlamda bu da bir Yahudi'nin "One minute"u... Konuşmayı biraz kısaltarak veriyorum. Tamamını Perspektif sitesinden okuyabilirsiniz.



SAHTE PUT SİYONİZM

"Siyasi Siyonizm'in kurtuluş versiyonunun kendisi kutsal olana saygısızlık. Başından beri Filistinlilerin Nakba'da evlerinden ve atalarının topraklarından kitlesel olarak sürülmesini gerektiriyor, kutsalla bağdaşmıyor.

Başından beri Filistinli çocukları insan olarak değil demografik tehdit olarak gören çirkin bir özgürlük türü üretti, tam da Çıkış Kitabı'ndaki Firavun'un İsraillilerin nüfuslarının artmasından korkması, bu nedenle de oğullarının öldürülmesini emretmesi gibi.

Siyonizm bizi bugün yaşadığımız felakete sürükledi ve artık Siyonizm'in bizi her zaman buraya getirdiğini açıkça söylemenin zamanı geldi.

Bu sahte put, çok sayıda insanımızı derin bir ahlaksızlık yoluna sürükledi. İnsanlarımız artık 'Öldürmeyeceksin. Çalmayacaksın. Tamah etmeyeceksin' diyen temel emirlerinin paramparça olmasını meşru görüyorlar.

Bu sahte bir put ve Yahudilerin özgürlüğünü Filistinli çocukları öldüren ve sakat bırakan misket bombalarıyla bir tutuyor.

Çok uzun zamandır Siyonizm'in sahte putunun kontrolsüz bir şekilde büyümesine izin veriliyor.

Tam da bu nedenle bu gece bunun sonu geldi diyoruz.



PEKİ BİZ NEYİZ?

Ne Siyonizm'in sahte putuna ihtiyacımız var ne de olsun istiyoruz. Adımıza soykırım yapan bu projeden kurtulmak istiyoruz. Yanı başımızdaki katil teokratik petrol devletleriyle anlaşmaktan başka bir barış planı olmayan ve dünyaya robot suikast teknolojilerini satan bir ideolojiden kurtulmak istiyoruz.

Yahudilerin her daim korkmasını isteyen, çocuklarımızın korkmasını isteyen, dünyanın bize karşı olduğuna inanmamızı isteyen, böylece kalesine ve demir kubbesinin altına koşmamızı ya da en azından silah ve bağış akışını sürdürmemizi isteyen bir etnik devletten kurtulmaya çalışıyoruz.

İşte sahte put bu.

Yani bu sahte put sadece Netanyahu değil, onun yarattığı ve onu yaratan dünya, Siyonizm bu.

Peki biz neyiz? Aylardır bu sokaklarda olan bizler, bir çıkışız, özgürlük için yollara düşenleriz. Siyonizm'den bir çıkışız."