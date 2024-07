O 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi gecesinde unutamayacağımız öyle anlar var ki, hatırladıkça tüylerimiz diken diken oluyor. Birileri hatırlamak istemese de şu sahne bir direniş şahikası olarak tarihteki yerini aldı.

O gece İstanbul'da FETÖ'cü darbecilerin kuşattığı yerlerden biri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ydü. O köprüden Anadolu yakasına geçmek isteyen halk ile polisler arasında geçen şu konuşma 15 Temmuz direnişinin simgesi oldu:

Polis: "Eğer ben canıma güveniyorum geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin."

FETÖ'cü hainlere karşı mücadele eden vatandaş Mehmet öne atılıyor ve şöyle bağırıyordu:

"Ben geçerim abi. İnsan bir kere ölür adam gibi."

Tarih işte böyle yazılır... O gece şehit düşen, gazi olan, tankları çıplak elleriyle durdurmaya çalışan, F-16'lara karşı meydan okuyan yüz binler, milyonlar aynı ruh hâliyle o darbe girişimine direndi ve muhteşem bir destan yazdı. Gelecek nesillere de dünyaya örnek olan ve tarihin en anlamlı sivil direniş geleneğini bıraktı.

Bu destansı direnişi FETÖ'cülerin bin dereden su getirerek, binlerce yalan üreterek itibarsızlaştırmaya çalışması şaşırtıcı değil. Hepsi de bal gibi darbeyi biliyordu ve yalan söylemeye darbe sonrası da devam etti.

Oysa bırakın o gece gözlerimizin önünde yaşananları, sonrasında ortaya çıkan belgeleri ve bilgileri, sadece şu FETÖ'cü meczubun sözleri bile her şeyi anlatmaya yeter. Firari FETÖ'cü Tuncay Opçin darbe gecesinden sadece bir gün önce, 14 Temmuz'da şöyle bir tweet attı:

"Yatakta basıp şafakta asacaklar."

Bundan daha açık ve net bir darbe mesajı olur mu?

İşin garip tarafı bunu unutturmaya çalışanlar da az değildi. En başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu o kirli darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi "Kontrollü darbe" diyerek FETÖ'cülerle aynı dili kullanmaktan çekinmedi, destansı direnişi itibarsızlaştırmak için elinden geleni yaptı.

Partilileri de boş durmadı, kimi Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan gibi kadeh kaldırdı, kimi de Bodrum Yalıkavak'taki mabetleri Miam'da şampanya patlattı.

Bu kirli fotoğrafa rağmen CHP'nin Meclis ayağında bugün genel başkan olan Özgür Özel ve Bülent Tezcan gibi isimler, onların tam tersi darbe karşıtı bir tavır aldı. Ancak şu da bir gerçek; CHP'de darbeye karşı çıkanlar partide etkili olamadı ki bugün CHP sosyolojisinde "Kontrollü darbe" fikri çok daha yaygın.

Bu da her 15 Temmuz'da hatırlanacak ve hayırla anılmayacak. Bu yüzden 15 Temmuz'un 8'inci yılında Başkan Erdoğan da o hatırlatmayı yaptı:

"Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. Aynı şekilde milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. 'İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür' diyen, 'Öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim' diyerek darbecilere meydan okuyan milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız. Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz."

TRUMP'A SALDIRI SÜRPRİZ Mİ?



ABD'nin 45'inci başkanı ve 2024 başkan adayı Trump'ın ikinci adaylığının sarsıcı olacağı, taşları yerinden oynatacağı, birilerinin tahtını sarsacağı çok açıktı. Bir süre önce Trump'ın kimlerin korkulu rüyası olduğunu yazdım. Buna müesses nizamın medyası, CIA ve FBI da dâhil... Hatta FETÖ'cüler bile "Allah sonumuzu hayretsin" diye süreci korkuyla izliyor.

Biz kendi tarihimizden biliyoruz; Ecevit'e Çiğli'de, Özal'a Ankara'da ve Muhsin Yazıcıoğlu'na da Kahramanmaraş'ta yapılan suikastlar hep Gladyo bağlantılıydı. Başka ülkelerde darbe yapan, suikastlara imza atan, iç savaş çıkartan ABD kirli aklı kendi içinde benzer şeyleri daha önce yaptığı gibi yine yapar ve yapmıştır. Üstü örtülse de örtülmese de bu saldırı diğerlerine benzemeyecek.