Sorunları çözmek yerine öteleyen eski Türkiye'den yüzleşmeyi seçen ve çözmek isteyen yeni Türkiye'ye geçiş 2010'lara denk düşse de asıl dönüm noktası 15 Temmuz 2016'daki destansı direnişti. Gerçek anlamda Yeni Türkiye o tarihten sonra doğdu.

İçeride darbeler üreten vesayete, devleti ve siyaseti zehirleyen küresel aparatlar FETÖ ve PKK'ya karşı tarihin en büyük mücadelesi yürütüldü ve büyük bir iç temizlik yapıldı.

Birileri burun kıvırsa da aynı zaman diliminde dış politikada da çok aktif bir rol üstlenildi. İkili siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi bir yana, Türkiye bu dönemde bazen zorlayıcı diplomasiyle bazen fiili müdahaleyle bölgenin kangrene dönüşen birçok sorununa çözüm üretti. Sadece küresel güçlerin çözümsüzlüğü dayattığı Karabağ'ın 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuşmasını ve Ukrayna-Rusya savaşının yol açtığı gıda krizine "tahıl koridoru"yla çözüm bulmasını hatırlamak yeterli.

Bu bölgesel role son olarak Suriye halk devrimi de eklendi. Artık Türkiye küresel güçlerin de dikkatle izlediği "dünyanın kalbi" denilen Avrasya'nın yeni merkez ülkesiydi.

Türkiye, bir süredir bu sonuca yol açan paradigmasını tahkim edecek ve bölgeyi (Ortadoğu'yu) de etkileyen terörle ilişkili bir projeyi hayata geçirmenin hazırlığındaydı. Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Türkiye Yüzyılı" ekseninde devreye soktukları "terörsüz Türkiye" projesi nihayet ilk karşılığını Öcalan'ın önceki gün yaptığı açıklamayla buldu.

Öcalan yoruma gerek duyulmayacak bir netlikte, silah bırakma çağrısı yaptı ve terör örgütü PKK'yı feshetti.

Bu çıkışa itirazlar gelse de sonuç değişmeyecek. Çünkü bu yeni paradigmanın hedefinde sadece PKK ve ilişkili örgütleri yok, bölgeyi zehirleyen tüm bölgesel ve küresel devlet dışı yapılar var.

Geçen pazar günü, Öcalan'ın açıklamasından önce "terörsüz Türkiye" konusunda iddialı çıkışlarıyla dikkat çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, önümüzdeki sürece ilişkin "yeni paradigma"yı derinleştiren bir analiz yayınladı

Sadece birkaç başlığı dikkatinize sunmak istiyorum. Olup bitenler tesadüf mü değil mi siz karar verin:

Terörle mücadeleden terörsüz Türkiye'ye geçmek. Türklerin ve Kürtlerin kardeşliğini ve birliğini kırk yıldır hedef alan terörü her anlamda ve her mecrada sonlandırmak. Terörün; eylemine, diline, vesayetine, örgütüne her yerde ve her hâl ve şartta son vermek.

Sadece Türkiye'nin sınır boylarında belli alanlarda kendi gücümüzle temizlik yapmak ve terörü baskılamak değil, tüm bölgeyi terör etkisinden korumaya kararlı bölge milli devletlerin ortak iradesini oluşturmak ve teröre karşı birlikte hareket etmeyi sağlamak.

Ülke içinde Türklerle Kürtlerin birliğini, demokratik siyaset üzerindeki terör vesayeti gölgesini de tamamen ortadan kaldırarak en ileri seviyeye taşımak.

Bölgede Türkler, Araplar ve Kürtler arasında bu yüzyılın bütünleşmesini başlatmak.

Türkiye öncülüğünde çeşitli alanlarda ve çeşitli seviyelerde bölgesel birlikler için adımlar atmak. Bölgenin Kürtlerinin, Araplarının ve Türkmenlerinin Türkiye'yle birlikte hareket etmesinin (ekonomik, ticari, kültürel işbirlikleri ve serbest dolaşımın, sosyal ve kültürel bütünleşmenin) koşullarını oluşturmak.

Türkiye öncülüğünde bir bölge hukuku inşasına başlamak. Her ülkenin birliğini ve bağımsızlığını esas alan, özgünlüğünü göz ardı etmeyen, egemen bir hukukun ihracını değil genel çerçevesinde mutabakat sağlanmış ortak bir bölge hukukunu hedefleyen bir çalışma başlatmak.