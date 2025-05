Dünya son çeyrek asırda, geçen yüzyıllara bedel bir değişim yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Teknoloji, siyaset, sosyal hayat, ideoloji, değerler her şey derin bir değişim içinde. Aynı zaman diliminde bizde de çok şey değişti ve değişiyor ama değişmeyen bir "zihniyet" var. O zihniyet her toplumsal sıçrama karşısında statükocu rolünü hiç ihmal etmedi. Sürekli, "Değişmeyen tek şey değişimdir" dese de o sözü hep "yok hükmünde" saydı ve o hâliyle varlığını sürdürdü.

O statükocu zihniyetin partileşmiş hâli CHP'dir. Türkiye'nin siyasi partiler yelpazesine bakın, ana siyasi akım partiler ya değiştiler ya da kaybolup gittiler.

AK Parti, ilk ve öncü değişimci olduğu için 22 yıldır iktidarda. Milliyetçiliğin merkez partisi MHP, 1997'den beri değişerek bugünlere geldi ve artık ezber bozan bir çizgide.

Son 40 yıla terörle damgasını vuran PKK'nın kurucusu Öcalan ise öyle bir değişti ki, bütün siyasi argümanlarını "anlamsız" ilan etti.

Bir tek CHP değişmedi.

Bürokrasiden iş dünyasına, akademiden medyaya her alanda uzantıları da vardı ve her şeye karşıydılar. "Batıcı" olmalarına rağmen AB'ye girmeye kalkın karşı çıkarlar, Kürt sorununu çözmeye çalışın veya yeni bir anayasa yapmaya kalkın engel olmak için bahane üstüne bahane üretirler. Hele başörtüsü veya dindarların hakkı demeye kalkın ortalığı yakarlar... İlerici, demokrat, çağdaş geçinirler ama demokrasiye de bir faşist kadar tahammülleri yok. İHASİHA'lara, köprülere, havaalanlarına, barajlara veya kentsel dönüşüm projelerine karşı çıkışlarını saymıyorum bile.

"Çok değiştik, artık toplumu anlıyoruz" deseler de gerçek anlamda geçmişleriyle yüzleşmedikleri ve özeleştiri yapamadıkları için CHP hiç değişmedi.

Önümüzde biri Türkiye'den diğer "yavru vatan" KKTC'den iki örnek var. Önce KKTC'ye gidelim. Bugünlerde orada TEKNOFEST rüzgârı esiyor. KKTC için müthiş bir etkinlik. 15 bini aşkın genç takım teknoloji yarışı yapacak. Festivale katılacak genç sayısı ise 47 bin.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, umut veren konuşmasında, "TEKNOFEST kuşağı olarak bizler, insanlığa nefes olacak teknolojiler geliştirmek için çalışıyoruz" diyor ve ekliyordu:

"Kıbrıs artık sadece bir tatil destinasyonu değil; bilim, üretim ve teknoloji üssü olmalı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, mühendisler, genç girişimciler bu adaya gelmeli."

Herhalde bu yaklaşıma birilerinin karşı çıkacağı kimsenin aklına gelmez. Siz öyle sanın. KKTC'yi de kendimize benzettiğimiz için orada öyle bir statükocu yapı var ki, CHP'yi bile aratır. Üstelik sözünü ettiğimiz yapı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kardeş partimiz" dediği CTP'yle bağlantılı bir sendika. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, gençleri teknoloji ortak paydasında buluşturan TEKNOFEST'e karşı çıktı ve bir bildiri yayınladı.

Gerekçesi de çok tanıdık: "Atatürk ilke ve devrimlerini yok sayarak kız çocuklarımızın bu etkinliğe taşınması, bu şova malzeme yapılması kabul edilemezdir."

İşte CHP-CTP aklı ve "çağdaş" öğretmenin hâli pürmelali... Bu yaklaşım bana, birkaç gündür CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2013 yılında yaptığı ve sosyal medyada olay olan konuşmasını hatırlattı. Nasıl olay olmasın ki... Özel, Halk TV'de AK Parti'nin 2023 vizyonunu eleştiriyor:

"Kadınların araba kullanma imkânı olacak mı acaba hedef 2023'te? Başbakanın aklındaki 2023'te kadınların seçme seçilme hakkı olacak mı? Kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecek mi? Meclis'te kadın milletvekili olacak mı?"

İnanılmaz bir vizyon(!). Öngörüye bakın, sorduğu sorulara bakın; 12 yıl önce böyle ucube eleştiriler yapan bir siyasetçi şimdi ne yapıyor dersiniz?

CHP'yi yönetiyor.

Başka sorum yok.