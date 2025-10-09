Suriye’de istikrarsızlığa asla müsaade etmeyiz

Başkan Erdoğan, Azebaycan’dan dönüş yolunda konuştu: Türkiye, Suriye sahasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Sabırlı, sağduyulu, vakur tavrımız acziyet olarak algılanmamalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için gittiği Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

(Suriye'de SDG saldırılarıyla ilgili soruya cevaben) Bu konuda net bir duruş sergiliyoruz. Suriye'nin yeniden istikrarsızlığa sürüklenmesine asla müsaade etmeyiz. Türkiye, sahadaki tüm gelişmeleri yakından izliyor. Sabırlı, sağduyulu, vakur tavrımız, bir acziyet olarak asla algılanmamalı. SDG verdiği sözü tutmalı ve Suriye ile bütünleşmeyi tamamlamalı. Ortak tarih, ortak gelecek ruhuyla hareket edilirse birçok sorun çözülür. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacaktır. Türk, Kürt ve Arap ittifakı bölgede ebedi barışın ve huzurun anahtarı. Kimse provokasyonlara gelmemeli, yanlış heveslere kapılmamalı. Halep'teki gerginlikte Suriye yönetimi hassasiyetini korumuş ve SDG'den 10 Mart mutabakatına uygun davranmasının beklendiğini de ilan etmiştir. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için olmazsa olmazdır. Bunun aleyhine tutumları kabul etmemiz mümkün değildir. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve yönetimi de bizimle aynı görüşte. Türkiye olarak Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz.



TDT, KÜRESEL BİR AKTÖR OLACAK



Türk Devletleri Teşkilatı artan uluslararası görünürlüğü, genişleyen etki alanı ve derinleşen işbirliği zeminleriyle küresel bir aktör de olma yolunda ilerliyor. Bu yolda kurumsallaşmamızı derinleştirecek ve teşkilatımızı küresel ölçekte daha da müessir kılacağız. Türk Devletleri Teşkilatı artık sadece kültürel bir birliktelik değil stratejik bir dayanışma platformudur.



ENFLASYONLA MÜCADELE BAŞARIYA ULAŞACAK



Dönemsel etkilerden dolayı eylülde enflasyon, beklentilerin üzerinde geldi ama kimse bu durumu, Türkiye ekonomisine yönelik bir karamsarlık tablosuna dönüştürmesin. Çünkü biz günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir program yürütüyoruz. Programımızı kararlılıkla ve başarıyla uygulamaya da devam ediyoruz. Enflasyonla mücadele kolay değil ama geçmişte bu mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık, yine biz ulaştırırız.



MECLİS'TEKİ BULUŞMA GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFI



Meclis açılış resepsiyonda çekilen fotoğraf karesi gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye'yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tabloda olmayanlar oturup kendilerini hesaba çekmelidir.



F-35 VE CAATSA İÇİN MÜSPET MESAJLAR ALDIK



Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede müspet mesajlar aldık. F-35 konusunu açık ve net bir şekilde gündeme getirdik. Bunun yanında Türkiye bu projede ortak, parasını ödemiş, yükümlülüklerini yerine getirmiş bir ülke. Bizi bu programdan çıkaran gerekçelerin hiçbir meşruiyeti yok. Bunu Sayın Trump da daha önce dolaylı olarak dile getirmişti. Somut adımların atılması için görüşülüyor. F-35 alımı ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunu başarmamız lazım.



ÇOCUKLARIMIZI ÇETELERİN ELİNDEN KURTARACAĞIZ



18 yaş altı kişilerin işlediği cinayetler yüreğimizi yaktı, yakıyor. Çocuklarımızı terör örgütlerinin, suç çetelerinin elinden kurtarmakta kararlıyız. Devlet olarak bu konuda topyekûn bir mücadele içindeyiz. 11. Yargı Paketi'yle cezalarda caydırıcılığı artırıyoruz. Ama sadece ceza yetmez. Aileyi güçlendirmeden, eğitimi desteklemeden, sosyal dayanışmayı büyütmeden kalıcı çözüm olmaz. Çocukların suça bulaşmadan korunmasını önceleyen tedbirler üzerinde çalışıyoruz.



TRUMP BİZE 'HALK BANKASI PROBLEMİ BİTMİŞTİR' DEDİ



Sayın Trump gerek Amerika'daki temaslarımızda gerek son telefon görüşmemizde "Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir" dedi. Tabii bu önemli bir siyasi irade beyanıdır, bizim için de kıymetlidir. Diğer yandan, tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu da biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir.



SUMUD FİLOSU'NU AKINCI İHA'YLA İZLEDİM



Hem kendi vatandaşlarımızı hem de filodaki diğer ülke vatandaşlarını İsrail'in elinden almak için yoğun çalıştık. Türkiye'ye ulaşan aktivistlerin yaşadıklarını hem doktor raporları hem hukuki metinlerle kayıt altına aldık. Hem diplomasi hem hukuk cephesinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bundan bir milim geri adım atmayacağız. Bu filo hukuksuz ablukanın görünür olmasını sağlamıştır. Gemiler Gazze karasularına kadar ulaşmış ve ablukayı kırmışlardır. Başarının bana göre en önemli yanı bu. Türkiye olarak Sumud Filosu'nu yakından takip ettik. Örneğin pazar günü Akıncılarımızın elde ettiği görüntülerden, ben de sabahtan akşama kadar Sumud'u izledim.



GAZZE'Yİ FİLİSTİNLİLER YÖNETMELİ



Hamas'la hep temas halinde olduk. Şu anda da yine temastayız. En makul yolun ne olduğunu, Filistin'in geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Arkadaşlarımız Şarm El-Şeyh'te görüşmelere başlayacak. Filistin'de çözümün nasıl gerçekleşebileceğini Trump'a izah ettik. Onun da bizden Hamas'ın ikna edilmesi ricası oldu. Hamas verdiği cevapla barışa ve müzakerelere hazır olduğunu bize ifade etti. İki devletli çözümle İsrail- Filistin sorununu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Önceliğimiz acil ve kapsamlı ateşkes. Gazze'nin Filistin halkının toprağı olarak kalması çok çok önemli. Gazze'yi Filistinlilerin yönetmesi çok mühim.



SESSİZ KALANLAR UTANÇ YAŞAYACAK



İsrail bebekleri öldürürken, hastaneleri, ambulansları, pazar yerlerini, mülteci çadırlarını, BM misyonlarını, okulları, ibadethaneleri hedef alırken, "ama"lı "fakat"lı cümleler kuranlar, gelecek nesillere bu tutumlarını izah edemeyeceklerdir. Tarih doğru tarafta duranları da yanlışta ısrar edenleri de kayda alıyor. Nazilerin soykırımında kimin nerede durduğu ortadadır. Bosna'da ve diğer coğrafyalarda soykırımlar yaşanırken görmezden gelenler de ortadadır. Onları bizim jenerasyon gayet iyi biliyor. Bugün onlar nasıl bir utanç yaşıyor ise Gazze soykırımına sessiz kalanlar da benzerini yaşayacak.