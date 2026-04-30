Nisan ayına da dış politikada İran- ABD savaşı, iç siyasete ise yolsuzluk operasyonları, yargılamalar ve ara seçim tartışmaları damgasını vurdu.

Bu nedenle sokağın gündemi de anketlere yansıyan oranlar da pek değişmedi. Optimar Araştırma'nın Nisan 2026 analizi de bunu doğruluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ısrarla ara seçimden söz etmesi oy oranlarına yansımadığı gibi ciddi bir toplumsal karşılık da bulmuş değil. Optimar'ın 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı son anket çalışmasında partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 34.1, CHP yüzde 29.2, DEM Parti yüzde 9.6, MHP yüzde 8.5, İyi Parti yüzde 8.0, Zafer Partisi yüzde 3.1, YRP yüzde 1.6, BBP yüzde 1.2, Vatan Partisi 0.9...

Bu ankette de şu klasik sorunun cevabı değişmemiş: "Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?"

Sadece ilk üç veriyi göstermek yeterli: Ekonomi yüzde 60.3, adalet yüzde 8.8 ve dış tehditler yüzde 8.8.

Peki bu sorunu kim çözer? Bu sorunun cevabı da değişmemiş: AK Parti yüzde 29.1, CHP ise yüzde 19.5... Arada hâlâ 10 puan fark var. CHP bu farkı azaltmadığı sürece iktidar olma şansı yok.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE BÜYÜK DESTEK

Bu dönemin iç siyaset açısından en kritik konularından biri hiç kuşkusuz, "terörsüz Türkiye" sürecinin nasıl seyredeceği, PKK'nın tam anlamıyla silah bırakıp bırakmadığı ve buna paralel Meclis'te atılacak hukuki adımlar... Araştırmalar, bu konuda toplumun güçlü bir desteği olduğunu gösteriyor.

Optimar'ın "Terörsüz Türkiye girişimini genel olarak destekliyor musunuz?" sorusuna toplumun yüzde 57.1'i olumlu, yüzde 20'si ise olumsuz bakıyor. Şüphe duyanların oranı yüzde 9.3, diğerleri ise kararsız.

Peki terörsüz Türkiye süreci terörü bitirir mi?

Bitirir diyenler yüzde 32, azaltır ama bitirmez diyenler yüzde 24.7, etkilemez diyenler de az değil yüzde 25.

"Önümüzdeki 5 yılda tam çözüm olur mu?" sorusuna verilen cevaplar da sürece toplumun desteğini gösteriyor. Bu cevapların partiler düzeyindeki ayrıntısı da bir hayli ilginç. AK Partililerin yüzde 25'i kesinlikle çözülür diyor. Bu oran DEM Parti'de 19.5, MHP'de 17.1, CHP'de ise yüzde 15. Buna "Büyük oranda çözülür" diyenler eklendiğinde oran bu üç partide de yüzde 50'yi buluyor.

Burada Zafer Partililerin yüzde 47.5 gibi büyük oranda çözülür demeleri bir hayli ilginç. Bu oran HDP'nin seçim işbirliği yaptığı CHP'de sadece yüzde 23.5... CHP'liler, Zafer Partililerin bile çok gerisinde.

Peki terörün devreden çıkmasıyla ilgili, "Sürecin Türkiye ekonomisine etkisi sizce ne olur?" sorusuna çok olumlu ve olumlu diye cevap verenlerin oranı yüzde 60 civarında.



DIŞ POLİTİKADA TÜRKİYE'NİN TERCİHİ

Gelelim dış politikaya... Küresel sistem artçı depremlerle sarsılırken Türkiye'nin izlediği dengeli ve barış eksenli dış politikayı dünya dikkatle izledi. Son dönemde Rusya-Çin ve ABD-Batı Bloku ekseninde Türkiye'nin nerede durduğu ya da nerede durması gerektiği de çok tartışıldı. Peki bu konuda Türk toplumu ne düşünüyor?

Araştırma sonuçları şöyle:

Türkiye, Batı ittifaklarını (NATO, AB) öncelikli tutmalıdır, diyenlerin oranı yüzde 8.5.

Türkiye, Rusya ve Çin ile ilişkileri belirgin biçimde güçlendirmelidir, diyenler yüzde 15.5.

Türkiye her iki eksenle de dengeli ilişkiler sürdürmelidir, diyenler yüzde 26.

Türkiye büyük güçlerden bağımsız, özerk bir dış politika izlemelidir, diyenler yüzde 15.

Bilmiyorum, fikrim yok, diyenler ise yüzde 34.5.

Bu tabloda "Fikrim yok" diyenler yüksek görünse de dengeli ve bağımsız dış politika izlenmesi gerektiğini söyleyenlerin oranının yüzde 41 olması, mevcut hükümetin toplumun beklentilerine uygun bir dış politika izlediğini gösteriyor.