ÖZLEM DOĞANER

Ağustos ayının son haftasına girerken Borsa İstanbul rekor tazeledi. En yüksek seviyesi olan 11.253'ü aşan endeks geçen haftayı 11.372 puan seviyesinden tamamladı. Borsa İstanbul'daki haftalık yükseliş %4.62 oldu.

Aslında endeksteki hareketler haziran ayında başladı. Bankalar öncülüğündeki yükseliş Merkez Bankası'nın temmuz ayında faiz indirimi yapmasıyla daha da hızlandı.

Son 2 haftadır endekste sakin bir fiyatlama gördük. O sırada bankalarda geri çekilmeler yaşanırken endekste ağırlığı olan hisseler yükseliş gösterdi ve endeks 10.850-11.000 bandında tutundu. Geçen hafta hem mali endeksin BIST 100 Endeksi'ne katkı sağlaması hem de sınai endeksindeki yüzde 4.82'lik yükseliş borsada yeni rekoru da beraberinde getirdi.

Ayrıca teknoloji endeksi geçen hafta yüzde 5.25 değer kazandı. Geçtiğimiz haftanın en fazla yükseliş kaydeden şirketlerinden biri Sasa olurken Hektaş ise değer kaybı yaşayan hisselerdendi.

Yılın kalan döneminde jeopolitik risklerde yükseliş yaşanmazsa faiz indirimlerinin devam etmesini beklerim. Bu durum önce bankalarda kendini hissettirmeye devam edecektir. Bankaların nefes aldığı sırada ise yüksek montanlı şirketlerin oyuna dahil olması borsada yeni rekorları gösterecektir. Geçtiğimiz günlerde THY ciddi hareket göstererek yeniden 340 TL'yi gördü ve haftayı da 337 TL'den tamamladı. Yine sanayi şirketleri ufak ufak hareketlendi. Bir sektörün dinlenirken diğerlerinin hareket etmesi sermayenin genele yayıldığını gösterir ve endeks mühendisliğini anlatır.

Borsada ana hikâye hiçbir zaman değişmedi. Yılı nereden tamamlar bilinmez ama 1-2 sene içerisinde 400 dolarların görüleceğini düşünüyorum. Birçok şirket iki sene önceki seviyelerinde hatta öyle ki "yükseldi" denilen bankaların birçoğu 19 Mart seviyelerine gelemedi. Borsa ucuz ve hikâye olgunlaşıyor. Hikâye, faiz indirimleri ve uygulanan iyi dış politika...

Bu rekor seviyelerden bahsetmişken yabancı alımlarından bahsetmezsek olmaz. Yabancı geçen hafta 125 milyon dolar hisse aldı, son 4 ayda 2.8 milyar dolarlık giriş var. Önemli bir giriş olarak okunabilir. Ve FED'in faiz indirimleri ile gelişmekte olan ülkelere para girişinin artacağını düşünecek olursak girişlerin hızlanması kaçınılmaz olacak.

KKM uygulaması sona eriyor, oradaki 11 milyar dolarlık son rakamın bir kısmı hisse senedi piyasasına gelse fiyatlamalarda etkili olabilir.

Nereden bakarsak bakalım her şey hisse senedi piyasasının lehine dönüyor gibi. Faiz indirimleri ile mevduat faizlerindeki düşüş, jeopolitik gerginliklerin sönümlenmesi, yabancı girişi, FED'in faiz indirimi bunlardan bazıları... Hele bir de sonbaharda Erdoğan-Trump fotoğrafı görürsek borsadaki heyecan daha da artar.