ÖZLEM DOĞANER

Takvimlere göre 2025 yazının son 3-4 gününü yaşıyoruz. 2025 yılının 8 ayı iyisiyle kötüsüyle, mücadelesiyle stresiyle sona eriyor. Eylül ayı ile birlikte artık yeni bir yılın hazırlıkları için düğmeye basılıyor. Ekonomide hedefler, gerçekleşmeler, yeni tahminler masada. Orta Vadeli Program hazırlıkları, 2026 yılı bütçesi, yatırım programı derken hızlı bir sonbahar bizi bekliyor.

2026-2028 dönemi OVP hazırlıkları yine katılımcı bir anlayışla, çeşitli kesimlerin görüşleri ve beklentileri değerlendirilerek ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen OVP ile toplumun tüm kesimlerin ihtiyaçlarına hitap edebilen, iç tutarlılığa sahip, gerçekçi ve dengeli bir çerçeve oluşturulmak isteniyor.

Elbette 2026 yılında da enflasyonla mücadele temel öncelik olacak. Yıllık enflasyon 2024 Mayıs'ında yüzde 75,5 seviyesindeydi. 42 puana ulaşan, 14 aylık kesintisiz düşüşle Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 33.5'e geriledi. Yılsonunda yüzde 28-29 seviyelerine gerilemesi beklenen enflasyonun gelecek yıl yüzde 10'lu rakamların olması hedefleniyor. Bu anlamda beklentiler iyileşiyor.

Genel tabloya bakıldığında uygulanan OVP'nin ana hedeflerine pek çok açıdan ulaşıldığı hatta bazı alanlarda hedeflerden daha iyi noktada olunduğu görülüyor.

Ekonomi 19 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremin bütçeye 3 trilyon TL'yi bulan etkisi oldu. Bu yıl da yine bu illerde inşaatlar devam ederken pek çok il için ikinci bir deprem etkisi olan tarımda yaşanan don felaketinin etkilerini de gördük.

Dünyada ticaret savaşları, düşük büyüme ve zayıf dış talep koşullarına rağmen, 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat 269.4 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Yine, turizmden elde edilen gelir tarihi yüksek seviyesine çıkıp yıllıklandırılmış turizm geliri 63 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 2 olan OVP tahmininin altında, yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. İşsizlik oranı 26 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor.

AB tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun milli gelire oranı 2025 yılı ilk çeyrek itibarıyla, yüzde 60 olan Maastricht kriterinin çok altında yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası rezervleri 176.5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesinde. Risk primi 264 baz puana geriledi.

Tablo bu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son 2.5 yıldır uyguladığımız makroekonomik istikrar ve reform programı tüm stres testlerini başarıyla geçti. Hedefimiz 2026 yılında yüksek gelirli ülkeler ligine girmek" diyor.

Görünen o ki 2026 yılı mücadeleyi kazanıp kazanmadığımızı net bir şekilde ortaya koyacak bir yıl olacak.