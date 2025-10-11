ÖZLEM DOĞANER

Heyecan dorukta. 5G ihalesi için ise geri sayım başladı. 16 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ihalede asgari bedel 2,1 milyar dolar olacak. Türkiye 1 Nisan 2026'dan itibaren 5G teknolojisini kullanmaya başlayacak.

Peki ihale nasıl olacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, ihaleye günler kala A Para'nın sorularını yanıtladı.

Sayan, "2025 için hatta son 10 yılın telekomünikasyon alanında en önemli günlerimizden bir tanesi 16 Ekim Perşembe günü... 5G ihalesinde bir yandan operatörlerimize havadaki otobanların tahsisini yapmış olacağız. Üç büyük operatörümüz, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, vatandaşlarımıza daha hızlı hizmeti 5G teknolojisiyle nasıl sunacaklarını, orada kendilerine ne kadarlık bir otobanda şerit ayrılacağını seçecekler. İhalede asgari bedel 2.1 milyar dolar artı KDV. Ondan sonra artık operatörlerin performanslarına bakacağız. Burada fiyat nereye gelecek? Orada bir yarış olacak tabii ki" dedi.

İşte bu yarış için operatörler heyecanla hazırlanıyor. 5G sadece hız, teknolojide sıçrama anlamına gelmiyor. 5G altyapısında yerlilik ve millilik teşvik edilecek. yüzde 60'a varan oranda yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılık azaltacak hem de yerli üretim teşvik edilecek.

Sayan diyor ki, "5G bizim bağımsızlığımızın da nişanesi olacak bir hizmet olacak. 4.5G'den önce yerlilik oranımız bütün telekomünikasyon sektöründe yüzde 1'in altındaydı. Biz, ürünlerin pazarı durumundaydık. 4.5G yetkilendirmesinde yüzde 30, 40, 45 oranda yerlilik istiyoruz dedik. Bugün itibariyle o istediğimiz yerliliğe kavuştuk. Ama baktık ki yerlilik bizim için yeterli değil. Bir de milli kavramını ortaya koyduk. Yani yurt dışından gelen ürünlerin burada montaj edilip yerli ürün alınması mümkündü. Ama dedik ki, patenti, üretimi, tasarımı, dizaynı Türk mühendislerince yapılıp, Türkiye'de üretilen ürünleri de biz 5G ihalesinde arayacağız. Operatörlerimiz bunun arayışı içerisinde. 5G'ye, mümkün olan en yüksek oranda yerlilik ve millilikle gireceğiz. Ve vatandaşlarımızı hem yüksek hızla, hem de az gecikme ile buluşturacağız."

5G ile hayatımızda ne değişecek?

5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkânlardan faydalanılacak.

5G'yi bugün de deneyimlemek mümkün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, dört büyük takımın statlarında, İstanbul Havalimanı gibi birçok alanda deneyimlemek mümkün. Bundan sonra da 1 Nisan itibariyle Türkiye'nin dört bir yanında 5G teknolojisi kullanılmaya başlanacak. Yarış büyük, bu hafta heyecan dorukta...