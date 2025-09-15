ÖZLEM DOĞANER

Son yıllarda belki de ülke ekonomilerinin karşılaştığı en büyük risk dünyadaki savaşlar, jeopolitik riskler ve siyasi gerginlikler oluyor. Coğrafyamızda da savaşların, gerginliklerin arttığı ve malesef bitmediği yıllar hatta asırlar yaşıyoruz.

Bölgede son yılların en büyük problemi ise etrafına terör saçan ve Filistin halkı üzerine zulmü bitmeyen İsrail. Bu çağda gözümüzün önünde çocuklar katlediliyor, birileri obezleşirken insanlar açlıktan ölüyor. Dünya çok uzun süre bu konuda kör, sağır ve dilsiz kalsa da İsrail göze batmak için her yolu deniyor. Bir süredir Avrupa ülkelerinde tepkiler arttı. Bunu da doğrusu duyarlı vatandaşlarının düzenli eylemleri sağladı. AB Komisyonu İsrail ile ticareti kısıtlayacağını, bazı ülkeler ise yaptırımlar getireceğini söylemeye başladı.

Türkiye, Gazze zulmünü uluslararası her platformda en yüksek söyleyen ülke. 2 Mayıs 2024'te somut adım da atıldı. Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, transit ticaret tamamen durduruldu. O tarihten bu yana ticaret sıfırlandı.

Son günlerde de İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırı sonrasında nihayet İslam ülkeleri ve dünyanın pek çok yerinde tepkiler çoğaldı. Bugün Doha'da yapılacak Arap ve İslam ülkeleri zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Zirvede İsrail ile ilişkilerin askıya alınmasına kadar gidebilecek önemli kararlar alınabilir.

İslam ülkeleri bu kararları daha önce alsa belki İsrail bu kadar gözü dönmüş şekilde saldıramazdı.

***

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK



Bu haftanın kritik kararı FED'den gelecek. Geçtiğimiz hafta ABD borsaları rekor kırmaya devam etti, altın ise 3 bin 600 doların üzerine geçti. Bu arada ABD'de TÜFE %2,9 seviyesinde açıklandı. ÜFE ise beklentinin altında aylık %0,1 oldu. Beklentiden iyi gelen ÜFE verisi sonrası FED 50 baz puanlık faiz indirimi piyasada konuşulmaya başlandı.

25 baz puan faiz indirimine 17 Eylül'de garanti gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indirim ise gündeme geldi.

Şimdi gözler FED'in faiz kararında olacak. 50 baz puanlık faiz indirimi olsa dahi ABD Başkanı Donald Trump bundan mutlu olur mu? Olmayacaktır çünkü Trump aylar öncesinden itibaren 2 puanlık indirim olması gerektiğini söylüyor.