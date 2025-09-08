ÖZLEM DOĞANER

Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak toplantıda 2026-2028 yıllarını kapsayacak yeni OVP'nin detayları bugün duyurulacak.

Geçen sene Orta Vadeli Program'da enflasyon için bu yıl adına yüzde 17.5 telaffuz edilirken, 2025 büyüme beklentisi ise yüzde 4 olmuştu. İşsizlik oranı ise aynı dönem için yüzde 8.8 olarak tahmin edilmişti. Bugün gerçekleşecek toplantıda enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari denge için 3 yıllık yeni hedefler kamuoyu ile buluşturulacak.

Peki bir yıl nasıl geçti?

Geçen sene 4 Eylül'de OVP tanıtılmıştı ve o tarihte ağustos enflasyonu aylık yüzde 2.47 ve yıllık ise yüzde 51.97 açıklanmıştı. 2025 Ağustos enflasyonu aylık bazda yüzde 2.04 oldu. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 33'ün altına indi. Bir yılda enflasyonda 19 puanlık iyileşme yaşanırken yıllık enflasyon zirvesinden 42.5 puan geriledi. Bu arada 2024 2. çeyrek büyüme oranı yüzde 2.5 olurken 2024 yılının tamamında ise büyüme yüzde 3.2 olarak kayıtlara geçti. Büyüme oranı 2025 2. çeyreğinde ise yüzde 4.8 olarak açıklandı. İlk çeyrek verisi yüzde 2'den yüzde 2.3'e revize edildi ve iki çeyrek ortalaması yüzde 3.3 oldu. Hedef ise bu sene sonu için yüzde 4'lük büyüme. Son veriler bu seviyenin üzerinde bir büyüme tablosunun olası olduğunu gösteriyor.

Ayrıca işsizlik kanadında da iyileşme sürüyor. Geçen sene ağustosta yüzde 8.8 olan işsizlik oranı 2025'in son verisinde yüzde 8'e kadar geriledi. Ödemeler dengesinde de iyileşme devam ediyor. Yıllık cari açık, haziran itibarıyla 20 milyar doların altında. Bu arada deprem harcamalarının etkisi hala devam ediyor. Buna rağmen tablo oldukça olumlu. İşsizlik, büyüme ve cari dengede hedeflerin üzerinde olumlu görüntü söz konusuyken enflasyonda dezenflasyon süreci tahminlerden biraz daha yavaş işliyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra ilk çeyrekte zirai don olayı yaşandı ve bu gelişme de enflasyon üzerinde etkili oldu. Son bir yılda yurt içinde bunlar yaşanırken küresel kanatta da ABD Başkanı Donald Trump rüzgârı esti. Trump tüm ülkelere gümrük vergisi açıkladı, Türkiye en düşük vergi uygulanan ülkeler listesine girdi. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı hala sona ermedi ve petrolde de 65 dolar seviyelerini izliyoruz.

Güncellenecek OVP üzerinde elbette küresel gelişmeler etkisini sürdürecek. Özellikle ay sonunda gerçekleşecek BM zirvesi kapsamında ABD'de gerçekleşecek olası Erdoğan- Trump zirvesi yaptırımların gündemden kalkmasını ve yeni bir hikâye yazılmasını sağlayabilir.

Bu dönemde ayrıca faizlerin düşmesi, kredilerin gevşemesi ve yeni yatırımların hayata geçmesi en büyük talep.

Tahminim odur ki 2026 yapısal reformların daha fazla gündemimizde olacağı bir sene olacak. Özellikle konut, gıda ve enerji alanlarında yeni reformlar gelebilir.