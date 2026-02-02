ÖZLEM DOĞANER

Bu haftanın kritik tarihi 3 Şubat. Yarın açıklanacak ocak ayı enflasyonu, yalnızca yılın ilk verisi değil; aynı zamanda Merkez Bankası'nın 2026 patikasına ne kadar güvenle ilerleyebileceğini gösterecek kritik bir eşik.

Yılın ilk ayı, teknik olarak baz etkisinin zayıf, fiyat ayarlamalarının ise güçlü olduğu bir dönem. Bu nedenle ocak enflasyonu, sadece aylık bir veri değil; enflasyonla mücadelede kredibilite testi niteliği taşıyor.

Piyasa ne bekliyor? Piyasa katılımcıları ocak ayı için %3,7 – %4,3 aralığında bir aylık TÜFE artışına işaret ediyor. MB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde beklenti %3,76 seviyesinde.

Ancak bu beklentiler son haftalarda yukarı yönlü revize edilmeye başlandı. Bunun temel nedeni ise Merkez Bankası'nın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında temkinli bir duruş sergilemesi. Faiz indirimi beklentilerinin sınırlanması, piyasada "Enflasyon beklenenden daha yapışkan olabilir" algısını güçlendirdi. Bu algı, özellikle gıda ve hizmet gruplarında yüksek aylık artış ihtimalini öne çıkardı.

Ocak 2025'te aylık enflasyon %5, yıllık TÜFE %42 idi. Yani geçen yıl ocak hem aylık hem yıllık bazda oldukça sert bir başlangıçtı. Bu yıl için beklentiler daha düşük olsa da %4'ün üzeri bir gerçekleşme, moralleri bozabilir. Bu arada kamuoyu tarafından öncü veri anlamı yüklenen İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlarda aylık enflasyon %4,56'ya yükseldi.

Hatırlamakta fayda var. TÜİK, bu yıl enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor. Enflasyon hesaplama güncellemesiyle, 2003 olan baz yılı 2025 olarak değiştirilecek. Sınıflama da amaca göre bireysel tüketim sınıflaması olan COICOP-2018 olarak güncellenecek. Bununla TÜFE ağırlık yapısı değişecek.

İlk toplantıda revizyon gelecek mi?

Merkez Bankası'nın 2026 yılı için koyduğu orta nokta enflasyon hedefi %16. Bu hedefin korunup korunmayacağı açısından ocak verisi belirleyici olacak. Çünkü yılın başında yüksek gelen enflasyon, beklentiler kanalını bozuyor. Faiz indirim sürecini ötelerken, Enflasyon Raporu'nda hedef revizyonunu zorunlu kılabiliyor.

Yılın ilk Enflasyon Raporu 12 Şubat'ta açıklanacak. Eğer ocak enflasyonu beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gelirse, Merkez Bankası'nın ya üst bantları yukarı çekmesi ya da "geçici sapma" vurgusunu daha sert bir iletişimle anlatması gerekecek.

Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararında aceleci davranmayarak aslında net bir mesaj verdi: "Enflasyonda kalıcı düşüşü görmeden rahatlamayacağız." Bu duruş, kısa vadede piyasalarda enflasyon beklentilerini bir miktar yukarı çekmiş olsa da orta vadede politika güvenilirliğini destekleyen bir adım.

Sözün özü, ocak enflasyonu faiz patikasını, beklentileri ve Enflasyon Raporu'nun tonunu doğrudan etkileyecek. Kısacası ocak enflasyonu yalnızca bir başlangıç değil, Merkez Bankası'nın 2026 anlatısının temel cümlesi olacak.