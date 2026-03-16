ÖZLEM DOĞANER

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul geliştiricilerinden Emlak Konut, yurt dışı projelerden finansman modellerine, sanayiden teknoloji yatırımlarına kadar uzanan geniş bir stratejiyle küresel bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleşen MIPIM fuarında konuştuğum Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, şirketin yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da güçlü bir marka haline gelmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

Yılmaz, uzun yıllardır sürdürülen temasların somut sonuçlar verdiğini vurguladı. Bu sonuçların en dikkat çekici örneği ise Suudi Arabistan'daki Hayat Mekke projesi. Emlak Konut'un yurt dışında kendi markasıyla geliştirdiği ilk proje olan ve 1014 villadan oluşan Hayat Mekke, şirketin uluslararası açılımında önemli bir eşik olarak görülüyor. Projenin satış süreci başlarken Körfez bölgesi başta olmak üzere farklı ülkelerden yatırımcı ve fonlarla görüşmeler sürüyor. Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa'da da yeni iş birlikleri için temaslar devam ediyor.

Şirketin küresel büyüme stratejisinde finansman tarafı da önemli bir yer tutuyor. Yılmaz, yurt dışından döviz bazlı sukuk ihracı için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Road show sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Yılmaz, şirket kurulumu ve gerekli izinler için SPK nezdindeki süreçlerin devam ettiğini, gelişmelerin yakın zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulacağını söyledi.

Emlak Konut'un hedefleri yalnızca gayrimenkul geliştirme ile sınırlı değil. Şirket, sanayi ve teknoloji tarafında da güçlü bir ekosistem kuruyor. Konya'daki EKA asansör fabrikası kısa sürede Türkiye'nin en büyük üreticilerinden biri haline gelmiş durumda. Üretimde %96'nın üzerinde yerli oranına ulaşıldığını belirten Yılmaz, EKA'yı yalnızca iç pazarda faaliyet gösteren bir üretici olarak değil, küresel markalarla rekabet edebilecek bir şirket olarak konumlandırmak istediklerini ifade etti.

EKA Enerji ve EKA Teknoloji şirketleriyle birlikte elektrikli araç şarj altyapısı, teknoloji yatırımları ve start-up destekleri de bu ekosistemin bir parçası. Ayrıca proje yönetim şirketi EPP, deprem bölgesi projelerinden kentsel dönüşüm çalışmalarına kadar birçok alanda aktif rol üstleniyor.

Yılmaz'a göre hedef net: Türkiye'de edinilen tecrübeyi küresel ölçekte bir markaya dönüştürmek. Bunun için temkinli ama kararlı adımlarla ilerlediklerini söyleyen Yılmaz, önümüzdeki dönemde EKA, EPP ve EKA Enerji ve Teknoloji'nin halka arzının da gündeme gelebileceğini belirtiyor. Emlak Konut'un yeni dönemdeki vizyonu ise Türkiye'den çıkan güçlü bir gayrimenkul markasını dünyaya taşımak.

MB BAŞKANI KARAHAN PARA SOHBETLERİ'NE KATILIYOR

Para Sohbetleri A Para'nın kurulduğu günden beri önemli markalarından biri haline geldi. Kamu ile özel sektörü buluşturan, Türkiye'nin sorunlarını ve fırsatlarını masaya yatıran önemli bir platform haline gelen Para Sohbetleri'nin bugün 14'üncüsü gerçekleşecek. Bugün konuğumuz Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan olacak. Her sektörden iş dünyası, finans kesimi Karahan'a sorularını yöneltecek, fikir alışverişinde bulunacak.