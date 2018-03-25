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EMRE AKÖZ
25 Mart 2018, Pazar EMRE AKÖZ

Çocuk değil, o bir köpek

İnsanlar, pek çok davranışı başkasından görerek yapar. sosyal kopyacılığı muazzam hızlandırdı. Eskiden, bir yılda oluşacak bir trend, artık bir haftaya sığıyor.
Mesela evcil hayvanlara yaklaşım...
Bilhassa sahipleri hayvanlarını insanlaştırmak için ellerinden geleni yapıyor.
Onlara köpek değil de, sanki çocuk gibi davranıyorlar.
Geçen gün bunun esprili bir örneğini gördüm. Bebek gibi giydirdikleri köpeği kucağına almış olan adam, mutfaktaki eşine sesleniyor: "Annesiii, yavrumuz sana mı benziyor, bana mı?" Bir başkası halını üzerinde sofra kurmuştu. Tabaklar, peçeteler, kadehler hazır. Mumlar yanıyor... Arkadaş Golden Retriever cinsi köpeğini karşısına almış, romantik bir akşam yemeği yiyecek.
Bunun hangi tarihte yapıldığını tahmin edebilirsiniz: 14 Şubat Sevgililer Günü...
Hava biraz soğudu mu, köpeklerine hemen palto giydiriyorlar. Yahu bu hayvan on binlerce yıl yağmura, kara bana mısın demedi, 'un düttürü kışına mı teslim olacak?
Köpeğin enerjisini atması için koşması, kovalaması, atlaması, zıplaması gerekir.
Çocuklaştırmak, pışpışlamak köpeği strese sokar, mutsuz eder. Bana inanmayan hayvan psikologlarına sorsun.

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