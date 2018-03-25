Dersaadet’ten Derkeder’e

Türkiye İstatistik Kurumu araştırma yapmış, Türkiye'nin il il mutluluk haritasını çıkarmış. Buna göre şampiyon Sinop... Ülkenin en mutlu insanları Sinop'ta yaşıyor. Onu Afyonkarahisar ve Bayburt takip ediyor.

Sinop ve Afyon'a yıllar önce gitmiştim.

Günümüzdeki durumlarını bilmiyorum.

Bayburt'a defalarca gittim. Hiç de mutluymuş gibi bir halleri yoktu.

Nüfusuna kıyasla en çok göç veren illerden biridir Bayburt. İş olmadığı için gençler kaçıyor. 2016'da Türkiye'nin sineması olmayan yedi ilinden biriydi.

Bayburtlular ne yapıyorlar da mutlu oluyorlar? Ben anlayabilmiş değilim.

Neyse... Beni öncelikle İstanbul ilgilendiriyor.

Listeye baktım. İlk 10'da yoktuk, ilk 20'de de...Yahu nerede bu İstanbul? Nihayet 50'inci sırada karşıma çıktı. Taşı toprağı altın İstanbul'un hali bu işte: Ancak 50'nci sıradan el sallamak...

Kentin Osmanlı'da kullanılan adlarından biri Dersaadet idi. Yani Mutluluk Kapısı... Ama o eskidendi, artık oldu Derkeder (Mutsuzluk Kapısı). Osmanlı muhipleri, lakırdı üretimini bıraksınlar da, önce kenti 50'nci sıradan kurtarıp tekrar Dersaadet yapsınlar.

İşte bir örnek; benzerlerine mutlaka siz de şahit oluyorsunuzdur: Geçen gün öğleden sonra otobüsle Kadıköy'den Bostancı yönüne gidiyorum. Trafik yavaşladı.

Millim milim ilerliyoruz. Stadı geçtik. Üç-dört dakika süren yol, çıktı 20 dakikaya. Acaba kaza mı? Boru patladı, çalışma mı var?

Kızıltoprak'a geldik ki ne görelim?

Polisler çevirme yapıyor. Yanlış anlamayın, kaçak bir aracı aramıyorlar.

Sadece gözlerine kestirdikleri araçları çeviriyorlar. (Direksiyondaki genç ve esmerse; gel bakalım.) Peki, bu çevirmeyi nerede yapıyorlar?

Sanki başka yer kalmamış gibi, Kızıltoprak'ın en civcivli, en yoğun yerinde! Bir şerit iptal olmuş. Trafik taa Kuşdili'ne kadar şişmiş. Umurlarında değil.

Diyeceğim o ki sadece kural tanımaz benciller değil, görevi kenti rahat ve güvenli kılmak olanlar da İstanbulluları mutsuz ediyor. 50. sıradan selamlar.