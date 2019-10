FERHAT ÜNLÜ

Dünya tarihinin en güçlü ve acımasız liderlerinden Josef Stalin, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Soçi'deki haki renkte 'daça'sının (Rusça'da vermek fiilinden türeyen ve yazlık ev manasında kullanılan kelime) penceresinden Karadeniz'in hırçın sularını izlerken 'Birleşmiş Milletler'in doğum yeri burası olmalı' diye düşünmüştü.

Aslında Soçi'yi bugünkü konumuna erişecek şekilde ilk keşfeden, Putin'in adaşı Vladimir Lenin olmuştu. Soçi, Lenin zamanından bu yana Rus aristokrasisinin tatil mekânına ve giderek bir diplomasi ve anlaşmalar başkentine dönüştü.

Gelgelelim Stalin, nedense gezegenimizin ikinci büyük savaşını sonlandıran konferansın yapıldığı yer olarak Soçi'yi değil, Kırım'ın güneyindeki Yalta'yı seçti.

Yalta, ABD Başkanı Franklin Roosevelt, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Lideri Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in dünyayı paylaştığı anlaşmanın Şubat 1945'te doğduğu yerdir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" mottosuyla ifade ettiği ve Birleşmiş Milletler'deki tek vetonun yettiği statüko da Yalta Konferansı'nda kararlaştırıldı. Bir başka deyişle bugünün ihtiyaçlarını adil biçimde karşılamayan dünya düzeni o zaman kuruldu.

Stalin BM'nin de daha başlangıçta New York'ta değil, Soçi'de üslenmesini istemişti.

Ne varki SSCB'nin gücü bu kritik isteğin gerçekleşmesine yetmedi. Bu istek, çok değil bundan yalnızca bir ay önce Ruslar tarafından yinelendi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 26 Eylül'de aynen şöyle dedi: "BM'nin kuruluşu tartışılırken konu BM Genel Merkezi'nin yerine geldiğinde, Stalin Soçi önerisinde bulunmuştu. Bu, ileri görüşlü bir öneriydi.

Soçi'nin hiçbir sorun yaşanmadan BM'ye ev sahipliği yapabileceğini düşünüyorum." Bu hafta Üç Boyutlu Portre'de dünya tarihinde önemli kırılma noktalarından biri olmaya namzet 22 Ekim Soçi Mutabakatı'ndan ilhamla kentlerin diplomatik anlaşmalarla üstlendikleri tarihsel misyonu gözler önüne sermeye çalışacağım.

Bizdeki çağrışımları fevkalade olumsuz olan Mondros (Yunanistan) ve Sevr (Fransa) ile küllerimizden doğmamızı sağlayan ve bugün Misak-ı Milli sınırları ötesindeki askeri ve diplomatik ataklarla rötuşladığımız Lozan (İsviçre), İkinci Cihan Harbi sırasındaki veya sonrasındaki anlaşmalara ev sahipliği yapan Moskova, Berlin, Paris, San Francisco, Münih, Suriye İç Savaşı'nı 'bir türlü çözemeyen' Cenevre, aynı savaşı çözüme doğru götüren Astana ve Soçi (Bunlara İstanbul, Ankara, Moskova ve Tahran'ı da ekleyin) BM'nin merkezi New York ve NATO'nun merkezi Brüksel...

İşte bu şehirlerin insanlığın ortak diplomatik hafızasında önemli bir yeri var, bu hafızaya yeni dâhil olanlar da derin ve olumlu izler bırakacak. Bu şehirlerden diplomatik anlamda en önemlisi Soçi.

'SAVAŞ SENDE, MASA BENDE!'

Batı'nın, daha doğrusu İngiltere'nin başını çektiği Avrupa ve ardından ABD, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda muharebeleri düşman/rakip cepheye yığma, anlaşmayı ise kendi sahasında yapma stratejisini güdüyordu. Bir başka deyişle "Askeri süreç senin coğrafyanda, diplomatik süreç ise benim coğrafyamda ilerlesin" ya da "Saha sende, masa bende" mantalitesini uyguluyordu. Batı'nın bu paradigmasını kıranlardan biri Stalin oldu. Putin de bunu yapıyor.

Erdoğan önderliğindeki Türkiye de 17 Ekim'de ABD ile varılan mutabakatta gördüğümüz üzere Ankara yahut Rusya ve İran'la yapılan çeşitli görüşmelerle yine Ankara ve İstanbul'a diplomatik merkez işlevi kazandırarak benzer bir strateji izliyor.

Belki Josef Stalin'in BM'yi Soçi'de üslendirme rüyası henüz gerçekleşmedi ama Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" söyleminde ifadesini bulan yeni düzen yavaş yavaş kuruluyor. Ve Batı'da değil, Avrasya'da kuruluyor. ABD-Avrupa eliyle değil, daha ziyade Türkiye ve Rusya eliyle kuruluyor.

Yıllardır eksen kayması denirdi, evet hakikaten eksen kayıyor. Dünyanın ekseni Avrasya'ya kayıyor. Şehirlerin diplomatik hafızasını takip ettiğimizde çıkan haritanın bize söylediği yeni gerçek bu.