FERHAT ÜNLÜ

"Abu Dabi'deki Zayed Limanı'nın kuzeydoğusunda yer alan, şık bir yüzme havuzu ile çevrili tipik modern bir Körfez villasında stajyer casuslara eğitim veriliyor.

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Ayrıca Abu Dabi'den 30 dakika uzaklıktaki Akademi adı verilen yerde silah eğitimi ve araba kullanma eğitimi veriliyor stajyer casuslara.

Camp Peary'i anımsatan bir yer burası... Camp Peary ne? CIA'in karargâhının da bulunduğu Virginia eyaletindeki eğitim alanının adı. Bu eğitimler eski CIA yetkilileri tarafından koordine ediliyor." Bu girizgâh, 23 Nisan 2019'da bu köşede yayınlanan Körfez'in stajyer casusları başlıklı yazımdan.

O yazı, biri sonradan intihar eden iki Birleşik Arap Emirlikleri casusunun Türkiye'de yakayı ele vermesi üzerine kaleme alınmış kapsamlı bir BAE istihbaratı yazısıydı.

Bugün ise istihbarat kaynaklarına dayanarak edindiğim, yabancı açık kaynaklardan derlediğim ve ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı'nda geçmişte kontr-espiyonaj şube müdürlüğü yapmış Metin Ersöz'den aldığım bilgilerle o yazının devamı niteliğinde bir BAE istihbaratı yazısı kaleme alacağım. Vesile, Ahmed Mahmud Ayesh Al Astal adlı BAE ajanının geçtiğimiz günlerde burada yakalanmış olması.

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin istihbarat teşkilatının eti ne budu ne?" diyebilirsiniz. Ama atalarımızdan kalan "Hasmın karıncaysa bile tedbiri elden bırakma" nasihatının gereği olarak tedbirli olmakta fayda var. Bunun için de ilk şart, düşmanı tanımak. Okuduğunuz yazının amacı da bu.

Önce işin elektronik istihbarat boyutuna bakalım. Zira gazetecilik açısından bu yazıya başlığını da veren flaş bölüm orası. Efendim, bu BAE, Türkiye gibi düşman bellediği ülkelerde yalnızca espiyonaj (casusluk) faaliyetleri yürütmek üzere değil, aynı zamanda siber-espiyonaj yani siber casusluk faaliyetleri yürütmek üzere de epey bir bütçe ayırmış.

BAE'nin üç tane temel istihbarat teşkilatı var: Birinin adı State Security. Asıl gizli servisleri de bu. Diğerinin kısa adı SIA, açılımıyla Signals Intelligence Agency, yani Sinyal İstihbaratı Teşkilatı.

Diğeri ise bu ikisi kadar önemli olmayan Military Intelligence Security Services-MISS. Bu da askeri istihbarat ve güvenlik üzerine çalışan teşkilatları.

SIA'ya odaklanalım, zira flaş dediğim kısımda belirttiğim gibi Türkiye aleyhine siber istihbarat faaliyeti yürütmek için kesenin ağzını epey açmış BAE. 'Ateş olsa cirmi kadar yer yakar' ama ağababalarının CIA ve ayrıca İsrail Gizli Servisi Mossad olduğunu hesaba katarsak çok da hafife almamamız gereken bir istihbari hasımla karşı karşıya olduğumuzu da görürüz. BAE'nin İsrail yapımı siber casus yazılımlar satın aldığı yönünde bilgiler mevcut.

Ayrıntıları internette okuyacağınız uzun versiyona bırakmak üzere yazıyı şu şekilde toparlayalım:

Bundan sonra sık sık duyacağınız bir kavram var: Siber Vatan. Siber Vatan, bilhassa pandemiden sonra dijital hayata geçişin hızlanmasıyla önem kazanan yeni bir kavram.

Siber Vatan, bir Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projesi. Ve Milli Savunma Bakanlığı'nın, çok konuşulan, sevilen 'Mavi Vatan' konsepti kadar ilgi çekmeye namzet olduğunu şimdiden gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Belli ki, bu yazının konusu olan BAE'nin SIA'sı gibi karınca da olsa hasımlarımıza 'ihtişamlı yenilgiler' tattırdıkça 'Siber Vatan'ın popülaritesi de günden güne artacak.