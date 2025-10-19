Gökyüzünde bir masal: Bu yıl Kuzey Işıkları’nı yakalıyoruz

Kuzey Işıkları meraklıları için ekim ayının unutulmaz olacağı söyleniyor. Bu doğa olayı Avrupa’da daha sık ve güneyde daha geniş bir alanda gözlemlenmeye başlandı. Özellikle ekimde daha fazla görülecek. Peki güneşin aktif olduğu bu dönemde Kuzey Işıklarını görmek için en iyi yerler neresi?

Bazı anlar vardır, insanın ömrüne sadece bir kez düşer. Gökyüzü bir anda yeşile, mora, pembeye bürünür; dünya sessizleşir, zaman durur. Bu yıl, tüm işaretler bizden yana. Güneş patlamaları güçlü, geceler uzun, gökyüzü berrak. Evet, inanıyoruz: Bu sene yakalayacağız o büyüleyici anı.

Kuzey'in kalbinde, soğuk havanın içine gizlenmiş o doğaüstü gösteriyi görmek için yola çıkıyoruz. Şanslıysak, gökyüzü bizim için perdeyi aralayacak ve evrenin en büyüleyici dansını izlememize izin verecek. Kuzey ışıklarının izinde geçen bir gün, sadece gökyüzüne değil, kültüre de yolculuktur.

Sabahın erken saatlerinde kar motoru turlarıyla buzulları keşfedebilir, ren geyiklerinin çektiği kızaklarla donmuş göllerin üzerinden geçebilir, geceleri sıcak saunada, dışarıda -20 dereceyken buharın içinde gökyüzüne bakarak, hayatın anlamını yeniden tanımlayabilirsiniz. Aurora'yı görünce bir dilek tutmayı unutmayın. Kuzey ışıklarını görenler, o anın bir dileği gerçekleştirdiğine inanır. Çünkü evrenin enerjisiyle aynı anda nefes alırsınız; doğa sizinle konuşur.

Belki sadece birkaç dakika sürer, belki saatlerce dans eder gökyüzü ama bir kez gördünüz mü, o an sizde sonsuza kadar kalır. Hazırsanız ışıkların peşine düşelim.







GRÖNLAND / DANİMARKA

SESSİZLİĞİN KALBİ IŞIKLAR

Grönland, dünyadan kopmuş gibi duran bir sessizlik ülkesidir.

Dev buzulların üzerinde yankılanan rüzgârın sesiyle birlikte, bir anda gökyüzü parlar.

Burada kuzey ışıkları öylesine güçlüdür ki, sanki dünya başka bir boyuta geçer.

Kangerlussuaq bölgesi, Grönland'ın en açık gökyüzüne sahip noktalarından biridir.

Burası, ışıkların gölgesinde insanın kendini yeniden bulduğu yerdir.



İZLANDA

ATEŞİN VE BUZUN MASALI

İzlanda'da kuzey ışıkları yalnızca gökyüzünde değil, toprağın kalbinde de yankılanır.

Buzulların sessizliğiyle volkanların içten gelen sıcaklığı bir araya gelir burada. Thingvellir Ulusal Parkı'nda göğe baktığınızda, ışıkların yeryüzüne dokunduğunu hissedersiniz.

Reykjavik'ten uzaklaştığınızda, sessizliğin içine girin. Jokulsarlon Buzul Lagünü'nde suların üzerindeki ışık yansımalarını izlemek, adeta başka bir evrende yüzmek gibidir.

İzlanda, doğanın büyüsünü hissetmek için sadece bir ülke değil, bir masalın coğrafyasıdır.







TROMSO / NORVEÇ

KUZEYİN BAŞKENTİ

Norveç'in kuzeyinde yer alan Tromso, kuzey ışıklarını görmek için en ulaşılabilir şehirlerden biri.

Şehir merkezinden kısa bir araç yolculuğu ile doğanın içine geçilir, sessizlik başlar.

Fjellheisen Dağı'na çıktığınızda manzara nefes keser ışıklar, karla kaplı dağların üzerinde dans ederken siz sadece büyülenirsiniz.

Ayrıca Tromso, müzeleri, canlı gece hayatı ve sıcacık kafe kültürüyle sadece ışıkları değil, kültürü de yaşamak isteyenler için ideal bir duraktır.







ABİSKO / İSVEÇ

IŞIKLARIN GİZLİ CENNETİ

Tornetrask Gölü'nün mikroklima etkisi sayesinde bulutlar uzaklaşır ve gökyüzü neredeyse her gece tertemiz kalır. Yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bu küçük köyde, ışık kirliliği yoktur.

Geceleri sadece gökyüzü parlar. Üç gece kalırsanız, kuzey ışıklarını görme şansınız yüzde 90'dır. Gündüzleri ise karlar altında sauna keyfi yapabilir, Sami kültürünü tanıyabilir, ren geyiklerine el sürebilirsiniz. Abisko'da zaman yavaşlar sadece siz ve gökyüzü kalırsınız.







FİNLANDİYA

CAMDAN GÖKYÜZÜ

Finlandiya'da kuzey ışıklarıyla aranıza hiçbir şey girmesin diye camdan iglolar yapılmış.

Yatakta uzanıp sıcak çikolatanızı yudumlarken gökyüzü sizin için dans ediyor bundan daha romantik bir tablo olabilir mi? Kar beyazı ormanların ortasında, husky köpeklerinin çektiği kızaklarla yol alırken, gökyüzü size selam verir. Kakslauttanen sadece kuzey ışıklarının değil, çocukluk hayallerinin gerçekleştiği bir yerdir.







KUZEYDE NE YENİR?

İnsan her gün heyecanla kuzey ışıklarını beklerken, soğuk gecelerin sabrını sıcacık sofralarla ısıtır. Bekleyiş, yemeğin etrafında başlar burada bir fincan sıcak çikolata elleri ısıtırken, dışarıda rüzgar karla dans eder. Masada ren geyiği etiyle yapılan yumuşacık bir yahni vardır; yanında fırından yeni çıkmış, tereyağıyla parlayan ekmek dilimleri. Kimi zaman taze somon, odun ateşinde pişerken etrafa tuz ve deniz kokusu yayılır. Tatlı olarak, Kuzey'in altın meyvesi cloudberry'den yapılan reçel gelir sofraya, buz gibi havada bile içiniz sıcacık olur. O an anlarsınız ki, kuzey ışıkları sadece gökyüzünde değil, bu sofralarda da yanar sabırla, sessizlikle, bekleyişin sıcaklığıyla. İzlanda'da taze somon, kuzu eti ve fermente balık, Finlandiya'da geyik eti, mantar çorbası ve cloudberry tatlısı; Norveç'te balık çorbası 'fiskesuppe' ve sıcak tarçınlı çörekler; İsveç'te ünlü köfte 'köttbullar' yemeden dönmeyin.