AKM ve CSO Ada Ankara yine cazibe merkezi olacak

2023 yılında sanatseverlerin akın ettiği kültür sanat dünyamızın iki güzide kurumu Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara, bu yıl da yine birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaparak ziyaretçilerin ilgi odağı olacak

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara'daki CSO Ada Ankara, ülkemizin kültür sanat alanındaki en önemli iki cazibe merkezi... Kültür ve sanat dünyasına yön veren bu iki güzide kurum bu yıl da yine dolu bir içerikle sanatseverlerin karşısına çıkacak.







İstanbul'un sanat hafızası ve yaşamındaki yeri her daim ayrıcalıklı olan Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim 2021 tarihinde yeniden kapılarını açmıştı. Açıldığından bu yana 2 bin 700 etkinlikte 2.5 milyon sanatseveri ağırladı AKM... 2023'te ise düzenlenen bin 530 etkinlikte 1 milyon 12 bin kişi AKM'ye koştu. Yediden yetmiş yediye toplumun her kesiminden katılımcıya kapılarını açan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Halk Dansları Topluluğu ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu gibi kurumlara, yanı sıra pek çok festivale ev sahipliği yapan AKM bu yıl da yine sanat dünyasının merkezinde olacak.







Malum, AKM Türk Telekom Opera Salonu Türkiye'nin en yeni ve gelişmiş dijital sahnesi. Geçtiğimiz ay prömiyerini yapan Don Giovanni Operası, mekânın tüm teknik özelliklerinin kullanıldığı ilk eser olmuştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sırada 2. Mehmet Operası olduğunu söyledi. Sezon boyu Devlet Opera ve Balesi'nin Giselle, Fındıkkıran Balesi, Faust, Don Ciovanni, La Boheme gibi eserlerini, İstanbul Devlet Senfoni orkestrası konserlerini ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun en sevilen eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek olan AKM, bu yıl adı İstanbul Kültür Yolu Festivali olarak değiştirilen festivale, 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.







ANKARA'NIN GÖZ BEBEĞİ

Peki, Başkentin Kültür ve Sanat Adası CSO Ada Ankara'da durum nasıldı? 3 Aralık 2023 tarihinde üçüncü yaşını dolduran CSO Ada Ankara, geçtiğimiz yılı da dolu dolu bir sezonla kapattı. Mumcu şu bilgileri verdi: "Cumhuriyetimizin 100.yılına ithafen yapılan 2023 koltuk kapasiteli ana salonumuz, 512 koltuk kapasiteli Mavi Salonumuz ve orkestramıza 96 yıl ev sahipliği yapmış 680 koltuk kapasiteli Tarihi Salonumuz ve fuaye alanlarımız ile adeta kendimizi adadığımız 2023 yılını kültür ve sanat ile geçirdik. CSO Ada Ankara, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri dahil olmak üzere; sergiler, konferanslar, söyleşiler ve çocuk eğitim-atölye ve programlarıyla binden fazla konser ve etkinliğe ev sahipliği yaparak, 1 milyondan fazla sanatseveri ağırladı. CSO Ada Ankara, 2023 yılında 16 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında üçüncüsünü düzenlediğimiz Başkent Kültür Yolu Festivalimizin merkez noktası ve kalbi haline geldi ve yalnızca festival dahilinde 37 binden fazla sanatseveri ağırladı."







Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası başta olmak üzere yerli ve yabancı sanatçı ve topluluklara ev sahipliği yapan CSO Ada Ankara, bu yıl da yine sanatseverlerin uğrak yeri olacak. Sebebini Mumcu şöyle açıklıyor:

"2024 yılında da yenilikçi alt yapımız, daima ileriye dönük vizyonumuz ve tecrübemizle hedeflerimizin üstünde başarılara imza atmayı hedefliyoruz. 2024'teki bazı konserlerimiz; Emma Shapplin, Emel Mathlouthi, Alim Qasimov, Burhan Öcal, bazı uluslararası orkestralarımız; Orquesta Romantica Milonguera, Cameristi Della Scala, Orchestre D'harmonie De La Garde Républicaine ile (Fransız Armoni Orkestrası), yerleşik topluluklarımızdan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının her cuma rutin konserleri, her hafta sonu çocuk programlarımız ve birçok etkinlik ile bu yılı ta dopdolu geçirmeyi planlıyoruz. 21-29 Eylül'de Başkent Kültür Yolu, festivalin en önemli duraklarından olmaya adayız."