Futbola devam etseydim kesin GS’de oynardım

Emin Günenç, atv’de ekrana gelen Aldatmak dizisine Dündar karakteriyle dahil oldu. Futbolun ardından kariyerine oyunculuk alanında devam eden genç oyuncu ile hakkında bilinmeyenler üzerine sohbet ettik

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri Emin Günenç... 1994 doğumlu oyuncu kısa süre önce atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak'ın kadrosuna dahil oldu. 8 yaşında futbola başlayan 18 yaşına kadar 10 yıl futbol oynayan ancak geçirdiği bir sakatlık nedeniyle futbolu bırakan Günenç üniversite eğitiminin ardından oyunculuk üzerine eğitim almaya başlıyor... Ve bu eğitim süreci onu bugün bulunduğu noktaya kadar getiriyor. Biz de bir araya geldiğimiz Günenç ile oyunculuk serüvenini, rolünü ve hakkında merak edilenleri konuştuk

- Marmara Üniversitesi Makine Ressamlığı Bölümü mezunusunuz aslında... Nasıl oldu, nasıl başladı oyunculuk kariyeriniz?

- Aslında konservatuarda okumak istiyordum ama ailem çok sıcak bakmadı bu düşünceme. Hatta okul tercihlerimi onlar yaptı. Ama hareketli bir insan olduğum için hiçbir zaman masa başı bir işte çalışmayı düşünmedim. Bir dizi veya film izlerken sevdiğim sahneleri tekrar ediyordum, bundan keyif almaya da başladım. Sonrada üniversite bittikten sonra oyunculuk eğitimi almaya başladım.

- Dizinin ekibine sonradan dahil oldunuz. Entrikası, dramı bol bir dizi... Nasıl bir deneyim oldu sizin için?

- Ekibe sonradan dahil olmama rağmen çok güzel karşılandım. Oturmuş bir set her şey çok düzenli ilerliyor ve çekimler gayet keyifli geçiyor. Dizinin senaryosu gerçekten çok başarılı bence tutmasının sebeplerinden biride bu. Yeni bölüm senaryosu geldiği gibi heyecanla okuyoruz çünkü her bölüm sürprizler oluyor.







- Projede Vahide Perçin ile karşılıklı rolleriniz çok fazla. Sizin için böyle usta bir oyuncuyla önemli bir deneyim olsa gerek... Bize biraz anlatabilir misiniz?

- Perçin gibi usta bir oyuncuyla oynamak gerçekten çok güzel bir deneyim oldu benim için. İlk başta biraz heyecan yaptım tabii ki de çünkü karşınızda böyle usta bir oyuncu olduğunda onu izlerken bile bir şeyler öğreniyorsunuz hayranlıkla onu izliyorsunuz.

- Dündar dizide biraz şüpheli hareketleri olan bir karakter, sürprizler çıkacak mı?

- Geçen haftaki bölümde büyük sürprizler oldu. Hatta Dündar'dan hiç kimsenin beklemediği şeyler oldu. İzleyen herkes şok oldu.

- Dündar'ın yerine kendinizi koysanız, evlat edildiğinizi yıllar sonra öğrenseydiniz ne hissederdiniz?

- Gerçekten büyük bir ikilemde kalırdım galiba. Tarif edilmesi zor bir duygu.

- Dizi fanlarından nasıl yorumlar alıyorsunuz? Dündar'ın yaptıkları oldukça çok konuşuluyor...

- Güzel tepkiler alıyorum. Gerçekten izleyici Dündar'ı sevdi. Hem sosyal medyada hem de beni tanıyan insanlarla karşılaştığımda bunu dile getiriyorlar. Ama geçen haftaki bölümden sonra sonra bu yorumlar tam tersine dönebilir çünkü sürpriz entrika sahneleriyle dolu bir bölümdü.







MASA BAŞI İŞTE ÇALIŞMAK GİBİ BİR HAYALİM OLMADI

- Oyunculuğa başlamadan önce on senelik bir futbol serüveniniz olmuş. Futbolu neden bıraktın?

- 10 sene futbol oynadım sakatlıktan dolayı bıraktım futbolu bırakmak zorunda kaldım. Hiçbir zaman masa başı bir işte çalışma hayalim olmadı sonrasında oyunculuk eğitimi almaya başladım.

- Küçük yaşlarda başladığınız futbol hayatınıza sakatlık nedeniyle 18 yaşında son vermek zorunda kalmışsınız. Ama kendinizi hep Galatasaraylı bir futbolcu olarak hayal edermişsiniz... Maçları izlerken neler geçiriyorsunuz aklınızdan?

- Devam etseydim bence hayalimi gerçekleştirirdim. Hırslı bir insanım aklına koyduğunu yapan biriyim Galatasaray'da oynardım diye düşünüyorum çünkü altyapıda oynarken Galatasaray'a bir transfer söz konusu olmuştu.







SATRANÇ HAMLELERİMİ ÖĞRETTİ

- "5-6 yaşımda satranç öğrendim. Dolayısıyla, hayatta her zaman yapacağım hamlenin bir adım sonrasını da düşünüyorum" demişsiniz bir röportajınızda. Bu nasıl bir strateji geliştirmenizi sağladı hayatta?

- Ufak yaşlarda satranç öğrenmek gerçekten bana hayatın her alanında konu fark etmeksizin yapacağım bir sonraki hamlemi düşünmeyi öğretti. Bu durumun hem iyi hem kötü yanları var diyebilirim. İyi yanları bazı şeyleri olmadan öngörmek her konuda işinize yarıyor. Kötü yanı da sürekli bir düşünme beyninizde matematik yapma durumunda kalıyorsunuz haliyle bu durum bazen sizi yorabiliyor.

- Boğazda paddleboard yapıyorsunuz. Yanınızdan gemiler geçerken videolarınız var... Seviyor musunuz su sporlarını?

- Spora çok ufak yaşlarda başladığım için gerçekten sporun her alanında olmaktan keyif alıyorum. Paddle'ı Instagramda gördüm ve aşırı hoşuma gitti. Denizi çok sevdiğim için son dönemlerde su sporlarına ilgim baya arttı. Paddle özellikle sabah erken yapıldığında çok daha keyifli oluyor çünkü boğaz trafiğe kapalı olduğu için deniz dalgasız oluyor daha fazla keyif alıyorsunuz.



EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM

- Sosyal medyayla aranız nasıl? Aldığınız en ilginç DM neydi?

- Sosyal medya gerçekten dipsiz bir kuyu diyebilirim. Bazı insanlar sosyal medyayı çok ciddiye alıyor diye düşünüyorum. Aldığım bir sürü ilginç DM var şu an aklıma gelen bir defasında ciddi ciddi biri evlenme teklifi etmişti tesadüfen onu görmüştüm.