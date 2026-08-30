Hesap kavgası bitti veri endişesi başladı

Arkadaş grubuyla yurt dışı tatiline çıkanların hesabı bölüşme derdine yapay zekâ yetişiyor. Fişi okutmak, harcamayı girmek yeterli; uygulamalar kimin ne kadar ödeyeceğini saniyeler içinde hesaplıyor. Ancak bu kolaylık, seyahat ve tüketim alışkanlıklarına dair kişisel verilerin de dijital ortamda birikmesi anlamına geliyor

Tatilin en güzel anı deniz, güneş, güzel yemekler... En tatsız anı ise garsonun masaya hesabı bırakması! "Ben ne kadar ödeyeceğim?", "Sen geçen akşam yemeğini ödemiştin", "Ama otel rezervasyonunu ben yaptım" derken bir anda tatilin bütün neşesi kaçabiliyor. Neyse ki teknoloji imdada yetişti. Artık arkadaş grubunda hesabı kimin kime ödeyeceğini tartışmak yerine, işi yapay zekâya bırakmak mümkün. Fişin fotoğrafını çekmek bile yetiyor; uygulama hesaplıyor, bölüştürüyor, hatta borçları kimin kime ödeyeceğini söylüyor. Ancak bu dijital kolaylığın bir bedeli var: Hesabı paylaşırken yalnızca parayı değil, alışkanlıklarımızı ve kişisel verilerimizi de paylaşabiliriz.

hesap ödeme uygulamalarını masaya yatırdık. Teknolojinin nimetlerinden yararlanırken karşılığında neler verdiğimizi Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'tan dinledik.

OTOMATİK HESAPLIYOR

"Son dönemde özellikle kalabalık arkadaş gruplarının yurt dışı tatillerinde gider paylaşım uygulamaları oldukça yaygınlaşmaya başladı. İlk bakışta bunun ekonomik nedenlerle tercih edildiği düşünülse de aslında en önemli sebep, hesap karmaşasını ortadan kaldırması. Kimin uçak biletini aldığı, kimin otel ücretini ödediği ya da akşam yemeğinin hesabını kimin karşıladığı gibi konular artık uzun uzun konuşulmuyor. Tüm harcamalar tek bir uygulamada toplanıyor ve sistem herkesin ne kadar ödeme yapması gerektiğini otomatik olarak hesaplıyor.

Bu uygulamaların çalışma mantığında gelişmiş algoritmalar ve yapay zekâ destekli teknolojiler bulunuyor. Kullanıcılar yaptıkları harcamaları uygulamaya giriyor, hatta birçok uygulamada fişin fotoğrafını çekmeniz bile yeterli oluyor. Yapay zekâ ve görüntü işleme teknolojileri fişteki bilgileri okuyarak harcamaları ilgili kişilere otomatik olarak dağıtabiliyor. Tatil sonunda da en az sayıda para transferiyle herkesin borcu net şekilde ortaya çıkıyor.

PARA GERİLİMİNİ AZALTIYOR

Bu sistemlerin en büyük avantajı, para nedeniyle yaşanabilecek arkadaşlık gerilimlerini azaltmasıdır. 'Bana ne zaman ödeme yapacaksın?' gibi rahatsız edici konuşmaların yerine uygulama bildirimleri devreye giriyor. Özellikle yurt dışı seyahatlerinde farklı para birimlerini otomatik olarak hesaplaması da önemli bir kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda tüm harcamaların anlık olarak görülebilmesi, grup içinde şeffaflığı artırıyor ve bütçenin daha kontrollü yönetilmesine katkı sunuyor.

Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da var. Sistemin doğru çalışabilmesi için herkesin yaptığı harcamaları düzenli olarak uygulamaya işlemesi gerekiyor. Ama bu durum daha çok verinin uygulamaya aktarılması demek. Özellikle ücretsiz sürümlerde bu verilerin nasıl işlendiği ve hangi amaçlarla kullanıldığı konusunda kullanıcıların bilinçli olması büyük önem taşıyor."



ALIŞKANLIKLARIMIZ KAYDEDİLİYOR

"En önemli risklerinden biri veri işleme süreçleridir. Çünkü sadece ne kadar harcama yaptığınızı değil; kimlerle aynı grupta bulunduğunuzu, hangi ülkelere gittiğinizi, hangi restoranları tercih ettiğinizi, ne zaman seyahat ettiğinizi ve ödeme alışkanlıklarınızı da kayıt altına alabiliyorlar. Bu veriler bir araya getirildiğinde kullanıcıların yaşam tarzını, sosyal çevresini ve tüketim profilini ortaya koyan oldukça değerli dijital izler oluşuyor. Eğer bu bilgiler yeterince korunmaz ya da üçüncü taraflarla paylaşılırsa, hedefli reklamcılıktan detaylı kullanıcı profillemesine kadar birçok farklı amaçla kullanılabilir. Bu nedenle kullanıcıların uygulamaların gizlilik politikalarını incelemesi, yalnızca gerekli izinleri vermesi ve kişisel verilerini işleme biçimine dikkat etmesi büyük önem taşıyor."



KOLAYLIK VAR GÜVENLİK YOK

"Gider paylaşım uygulamaları, teknolojinin günlük hayatımıza kazandırdığı pratik çözümlerden biri haline geldi. Hem hesap karmaşasını ortadan kaldırıyor hem de arkadaşlık ilişkilerinde yaşanabilecek maddi anlaşmazlıkların önüne geçiyor. Ancak her dijital platformda olduğu gibi burada da kişisel verilerin korunmasına dikkat edilmeli ve uygulamalar bilinçli şekilde kullanılmalıdır. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken, dijital güvenliği de hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor."