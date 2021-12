Aradıkların, beğendiklerin ve mobil cihazın sensin

En kişisel cihaz diye tanımlanan akıllı telefonlar bizim aklımızı ve alışkanlıklarımızı belirliyor. İnternette satın almak veya merak edip yaptığın aramalar, kullandığın uygulamalar, paylaştığın fotoğraf ve videolar; hepsi sensin!

Caroline Kepnes'in ''You'' isimli çok satan romanından uyarlama bir dizi. Bir de kullanıcı tarafından içeriği hazırlanan içeriği gözünüzün önüne getirin. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Ekşi Sözlük kısaca tüm içeriğini "Siz" (You) hazırlıyorsunuz.

İşte bu içeriği hazırlayanlara donanım tasarlama şansını kullanıcı alışkanlıklarını takip edenler karşılık veriyor. Şimdi akıllı telefonların tasarımları için kullanıcı tercihleri son dönemde daha çok öne çıktı. Bütçemize uygun telefon satın almak için en uygun modeli nasıl seçeceğiz?



ARADIĞIN BEĞENDİĞİN HEPSİ SENSİN

"Akıllı telefonlar kullanıcıların aklını alıyor" derken aslında ekrana bakarken yolda yürüyemeyen, direksiyon başında tehdit oluşturanlardan söz etmiyoruz. Sadece akıllı telefonların yeteneklerinden yararlanan kullanıcının aklından ve alışkanlıklarından etkilenerek kısa yollar oluşturmasından söz ediyoruz.

Google, Amazon, Getir, Trendyol, Yemeksepeti, Sahibinden'de ne aradıysanız, sizin hayatınızın en önemli kesitini paylaşıyorsunuz. YouTube, Instagram, TikTok'ta beğendiğin video, fotoğraf Whatsapp'ta paylaştığın bir resim, video ya da bir sözcük karşına reklam olarak çıkıyorsa, bunlar senin ücretsiz kullandığın tüm hizmetlerin karşılığı olduğunu unutma. Her gün saatlerimizi geçirdiğimiz içeriği hazırlayan da biziz.







YILIN TRENDLERİNDE MERAK EDİLENLER

Şimdi Google'ın 2021 yılına dair öne çıkan arama trendlerini (Google Year in Search 2021) yayınladığı listeye şöyle yakından bakalım. Bu analiz Google Trendler'in tüm dünya genelinde topladığı Google arama verileriyle ortaya çıkartılıyor. Google Trendler, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplamak amacıyla dünya genelindeki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor.

Her yıl merakla beklenen rapor 2021'in arama trendleri, yıl boyunca dünyanın dikkatini çeken anların, kişilerin, konuların, olayların ve yerlerin açıklandığı bir derleme. Google Aramalar, bilgi dünyasına dair keşiflerde bulunabilecek, insanların bilgiye erişmesine yardımcı olan bir alan olduğu gibi aynı zamanda bir yılın tamamına ait arama bilgilerini keşfetmenin de yolunu sunuyor. Dünyayı etkileyen gelişmelerden neredeyse 70 ülkeden pop kültürü ve yaşam tarzı, spor, müzik, haberler ve daha pek çok konuda trend olan konuları derlediği yüzlerce en iyi 10 listesini kullanıcılarına sunuyor.



PANDEMİNİN ETKİLERİ HENÜZ BİTMEDİ

2021 yılında da etkileri devam eden koronavirüs salgınının, Google aramalarında da kendini gösterdiği gözlendi. HES kodu, aşı kartı, kapanmalar ve uzaktan eğitim konuları bu yılın raporunda dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. "Nasıl" kategorisinde en çok sorulan sorular "HES kodu nasıl alınır", "aşı randevusu nasıl alınır" ve "aşı kartı nasıl alınır" oldu. "Ne zaman" kategorisinde de okulların, kafelerin ne zaman açılacağı, kapanmanın ve yasakların ne zaman biteceği gibi konular en çok merak edilenler arasına girdi. En çok aradığımız tarifler güllaç, soğuk baklava ve taco tarifleri olurken, 2021 yılı hastalıklar üzerine de bolca arama yapılan bir yıl olarak dikkat çekti. "Nasıl geçer" kategorisiyle iyileşmenin yollarını aradığımız 2021 yılında "burun akıntısı nasıl geçer", "grip nasıl geçer" ve "öksürük nasıl geçer" gibi sorular kategori lideri oldu.

Rasim Öztekin ve Doğan Cüceloğlu gibi duayenlerin vefatıyla üzüldüğümüz 2021'de kaybettiklerimiz listesine ülkemizde kadın cinayetine kurban giden birçok kadından biri olan Başak Cengiz'in de girmesi dikkat çekti. Ayrıca en çok merak edilen isimler listesine bu yıl başarılarıyla hepimizi gururlandıran kadın milli voleybol takımı oyuncuları Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de girdi. Her yıl olduğu gibi dizi ve filmlerin de bolca merak edildiği 2021 listesine reyting rekorları kıran Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam ve Yargı gibi dizilerin de girmesi dikkatleri çekti.







TÜRKİYE'DE 2021'İN EN ÇOK MERAK EDİLENLERİ

Türkiye'nin 2021 arama trendleri, "aramalar", "isimler", "dizi/ film", "kaybettiklerimiz", "nasıl", "tarifler", "ne zaman", "kim", "nasıl geçer" başlıkları altında toplandı. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi yine liderliği Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın aldığı arama trendleri, Türkiye'nin son bir yılki gündemini gözler önüne serdi. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game'in de ikinci sıradan kendine yer bulduğu "aramalar" listesinde, Açıköğretim Lisesi (AÖL) üçüncü, Mesut Özil de 4. sırada yer aldı.







TÜM CİHAZLAR ELİNİZİN ALTINDA, DUDAĞINIZIN UCUNDA

Android ve Apple iOS platformunda çalışan MixO uygulamasıyla ofiste veya evde tüm elektrikli süpürgeler, ışıklar, hava temizleme cihazları kısacası tüm cihazlar parmağınızın ucunda veya sesli komutla dudağınızın ucunda demek mümkün. OMIX ekosistem ürünlerinde bulunan özel bir çip sayesinde hem hızlı ve kolay bir ürün kurulumu sağlıyor, hem de tüm OMIX cihazları en üst düzey güvenlikle MixO platformunda tek bir uygulamadan yönetilebiliyor. MixO, Apple Store ve Google Play Store'da yerini aldı. OMIX yeni ekosistem ürünlerini de tanıttı. Yenilikçi kablosuz kulaklık modelleri MixBuds Plus, MixBuds Pro, MixPods Pro ile robot süpürge modelleri MixBot Plus ve MixBot Pro, yeni tablet bilgisayar MixTab Pro ile markanın nesnelerin interneti tabanlı ev ürünleri kategorisinde yer verdiği robot kamera, bağlantı çözümleri; MixCam Pro, MixSocket Pro, MixPlug, MixLight Pro, MixWi-Fi Plus, MixWi-Fi Pro ve MixAir Desktop Pro'nun yer aldığı 15 ürün Türkiye pazarına sunuldu.



OYUNCUYA PERFORMANS PAYLAŞIM İÇİN KAMERA

Geçtiğimiz günlerde yeni Singapurlu Omix markasını Türkiye'de üretim ve satışa ikna eden Muzaffer Gölcü ile sohbet ederken sanırım kişiye özel telefon sorusunun yanıtını buldum. Muzaffer daha önce General Mobile markasının Genel Müdürü olarak görev yaparken Google ile yaptıkları Android One platformu işbirliği ve kanal satışı konusundaki deneyimi veri ekonomisiyle birleştirerek ekosistem ürünlerinden söz etti. Akıllı telefondan herkesin beklentisi farklı. Ekim ayından bu yana sessizce pazara giren Omix markası iki ayda Türk Telekom mağazalarında üçüncü sıraya yerleşmiş bile. İşte bu noktada cihazların önerilen telefon olması için kullanıcı tercihlerine göre uyum sağlaması önemli.

Bu yüzden kullanıcı tercihine göre her küçük detayın ayarlanabilir olması Omix X300 ve X500'ün en önemli artısı. Tüm tuşlar ve kısa yollar kullanıcı tercihine göre ayarlanan OMIX Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki tesisinde ürettiği yeni modellerinden X300 ve X500'de 6,67 inçlik Full HD+ ekranı ile sonsuz bir ekran deneyimi sunuyor.

Gelelim oyuncuların performans tercihine. Gücünü HyperGame teknolojisine sahip Mediatek Helio G80'in 12nm 8 çekirdekli işlemcisinden ve 5 bin mAH uzun kullanım ömürlü hızlı şarj destekli pilinden alan cihazlar, yüz tanıma özelliği ile üst düzeyde güvenlik sunuyor. Ayrıca tüm kullanıcıların hassas ihtiyacına göre tüm ayarlarda özelleştirme yapılabiliyor.