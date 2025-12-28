Oyuncuların yeni yıldan beklentisi performans canavarı ekonomik bilgisayarlar

Teknoloji sektöründe oyun odaklı cihaz seçimi, kullanıcıların yaş grubu ve kullanım alışkanlıklarına göre farklılaşıyor. Ortaöğretim öğrencilerinden üniversite öğrencilerine, profesyonel hayattaki her yaş grubuna hitap eden üç ana kategori öne çıkıyor

Küresel oyun sektörü 2025 itibarıyla yaklaşık 190 milyar dolarlık hacme ulaşarak eğlence endüstrisinin en büyük alanlarından biri haline geldi. Dünya genelinde 3,5 milyarın üzerinde oyuncu, oyunları yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda sosyal etkileşim, rekabet ve hatta bir kariyer alanı olarak görüyor. Gelir dağılımında ise mobil oyunlar açık ara lider konumda; toplam gelirin yarısından fazlası akıllı telefon ve tabletlerden geliyor. Konsol ve PC oyunları ise daha yüksek bütçeli yapımlar ve sadık oyuncu kitleleriyle büyümeye devam ediyor.

OYUN SOSYALLEŞMENİN PARÇASI OLDU

Oyun oynama alışkanlıkları da hızla değişiyor. Özellikle genç kuşak için oyun, arkadaşlarla iletişim kurulan bir dijital sosyalleşme alanına dönüşmüş durumda.

Oyuncular artık tek bir cihaza bağlı kalmak yerine, mobilde başlayıp PC veya konsolda devam edebilen çoklu platform deneyimlerini tercih ediyor. Haftalık oyun süreleri artarken, ücretsiz oynanabilen ve oyun içi satın almalara dayalı modeller sektörde baskın hale geliyor.

Bu tablo, "Oyun için en iyi platform hangisi?" sorusunu da yeniden gündeme taşıyor. Uzmanlara göre tek bir doğru cevap yok; tercih tamamen oyuncunun beklentilerine bağlı. Mobil platformlar her yerde ve düşük maliyetle oyun oynamak isteyenler için öne çıkarken, konsollar büyük ekran, yüksek grafik kalitesi ve özel oyunlar arayanlara hitap ediyor. PC platformu ise performans, özelleştirme ve rekabetçi oyunlar açısından hâlâ en esnek seçenek olarak görülüyor. Son dönemde yükselen bulut oyun servisleri ise güçlü donanım ihtiyacını ortadan kaldırarak daha geniş bir kitleye erişim sağlıyor.

PLATFORMLAR SAVAŞI OLUYOR

Kısacası küresel oyun sektörü büyürken, platform seçimi de oyuncunun bütçesine, oynadığı oyun türlerine ve yaşam tarzına göre şekilleniyor. Oyun dünyasında rekabet artık sadece oyunlar arasında değil, platformlar arasında da giderek kızışıyor.

Platform seçiminin bütçe kadar kullanım senaryosuna da bağlı olduğu değerlendiriliyor. Ortaöğretim öğrencileri için giriş seviyesi sistemlerin yeterli performans sunduğu, üniversite öğrencilerinin hem oyun hem de akademik çalışmalar için orta seviye seçeneklere yönelmesinin önerildiği belirtiliyor.

Profesyonel kullanıcılar ve yüksek performans arayanların ise üst seviye sistemlerden tam verim alabileceği ifade ediliyor.

Teknoloji hızla gelişirken, 2025'in ilk çeyreğinde bu üç kategorinin farklı yaş grupları ve bütçeler için en dengeli seçenekleri sunduğu vurgulanıyor. Satın alma kararı verirken, cihazın en az 3-4 yıl kullanılacağı düşünülerek yatırım yapılmasının önemi öne çıkıyor.

Oyun için en iyi platform seçimi, oyun türlerinize, bütçenize ve taşınabilirlik ihtiyacınıza bağlı. Esports ve AAA oyunlar yani oyun sektöründe en yüksek bütçeli, en yüksek kalite hedefiyle geliştirilen "amiral gemisi" oyunlar için Windows vazgeçilmez, casual gaming için macOS yeterli olabilir, özgürlük istiyorsanız Linux değerlendirilebilir.



GİRİŞ SEVİYESİ: ORTAÖĞRETİM VE BÜTÇE DOSTU SEÇENEK

İlk kategoride Windows 11 Home işletim sistemli, AMD Ryzen 5 7535HS veya Intel Core i5-13420H işlemcili sistemler yer alıyor. Bu cihazlar 6-8 çekirdekli işlemcileriyle dengeli bir performans sunuyor. Ekran kartı olarak NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 veya AMD Radeon RX 7600M tercih edilmiş. 16GB DDR5 RAM ve 512GB NVMe SSD depolama alanıyla donatılan bu sistemler, 15.6 inçlik Full HD ekranlara sahip. Ekranların 144Hz yenileme hızı, oyun deneyimini akıcı hale getiriyor. Fiyat aralığı 25.000 ile 35.000 TL arasında değişiyor. Bu kategori, League of Legends, Valorant, CS2 ve Fortnite gibi popüler e-spor oyunlarında yüksek-ultra ayarlarda 100'ün üzerinde FPS performans sunuyor. Cyberpunk 2077 ve Red Dead Redemption 2 gibi orta seviye AAA oyunlar ise orta-yüksek ayarlarda 45-60 FPS civarında akıcı bir deneyim sağlıyor. Öğrencilerin ders çalışma, online eğitim ve içerik tüketimi gibi günlük ihtiyaçlarını da rahatlıkla karşılayan bu sistem, taşınabilirlik ve performans dengesinde öne çıkıyor. Ortaöğretim ve lise öğrencileri, ilk oyun bilgisayarını alan kullanıcılar, sınırlı bütçeyle maksimum değer arayan aileler ve günlük kullanımla birlikte hafif-orta seviye oyun oynamak isteyenler için bu kategori ideal olarak değerlendiriliyor.

ORTA SEVİYE: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

İkinci kategoride Windows 11 Pro işletim sistemli, daha güçlü sistemler bulunuyor. AMD Ryzen 7 7840HS veya Intel Core i7-13700H işlemcileriyle donatılan bu cihazlar 14 çekirdeğe sahip. Ekran kartı olarak NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 veya RTX 4070 8GB tercih edilmiş. 32GB DDR5 5600MHz RAM ve 1TB NVMe Gen 4 SSD depolama kapasitesiyle dikkat çeken bu sistemler, 16 inçlik QHD veya Full HD ekranlara sahip. 165Hz yenileme hızı ve yüzde 100 sRGB renk gamı sunan ekranlar, hem oyun hem de profesyonel çalışmalar için uygun. Thunderbolt 4 desteği, gelişmiş soğutma sistemi ve RGB klavye gibi ek özellikler de bulunuyor. Fiyat aralığı 50.000 ile 70.000 TL arasında. Tüm modern AAA oyunları yüksek-ultra ayarlarda 60'ın üzerinde FPS ile sorunsuz çalıştırabilen bu segment, ray tracing teknolojisini aktif kullanarak gerçekçi grafik deneyimi sunuyor. Blender ve Maya gibi 3D modelleme programları, Adobe Premiere ve DaVinci Resolve gibi video editörleme yazılımları ile yazılım geliştirme araçlarını kolaylıkla kaldırabiliyor. Üniversite öğrencilerinin mühendislik yazılımları, veri analizi ve çoklu görev ihtiyaçlarına cevap veriyor. Üniversite öğrencileri, özellikle mühendislik, mimarlık ve tasarım bölümlerinde okuyanlar, yarı-profesyonel içerik üreticiler, AAA oyunları en iyi ayarlarda oynamak isteyenler ve uzun vadeli yatırım düşünen kullanıcılar için bu kategori optimize edilmiş durumda.

ÜST SEVİYE: PROFESYONEL VE TUTKULU KULLANICILAR

Üçüncü ve en güçlü kategoride Windows 11 Pro for Workstations işletim sistemli sistemler yer alıyor. AMD Ryzen 9 7945HX 16 çekirdek veya Intel Core i9-14900HX 24 çekirdek işlemcileriyle donatılan bu cihazlar, en üst düzey performansı temsil ediyor. Ekran kartı olarak NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB GDDR6 veya RTX 4090 16GB kullanılıyor. 64GB DDR5 6000MHz RAM ve genişletilebilir bellek kapasitesi sunuluyor. Depolama alanı olarak 2TB NVMe Gen 4 SSD ana disk ve 2TB SSD ikincil disk bulunuyor. 17.3 inçlik 4K veya QHD ekranlar, 240Hz yenileme hızı, Mini-LED teknolojisi ve HDR 1000 desteğiyle donatılmış. Buhar odası soğutma, mekanik klavye, gelişmiş ses sistemi ve 2.5Gbps Ethernet gibi özellikler de mevcut. Fiyat aralığı 100.000 ile 180.000 TL ve üzeri. Bu kategori, 4K çözünürlükte AAA oyunları ultra ayarlarda 60-120 FPS aralığında çalıştırabiliyor. DLSS 3.5 ve Frame Generation teknolojileriyle performans daha da artırılabiliyor. VR oyunları, profesyonel 8K video editörleme, 3D animasyon, yapay zeka model eğitimi ve simülasyon yazılımları gibi en ağır iş yüklerini bile zorlanmadan kaldırabilen sistem, masaüstü bilgisayar performansını taşınabilir forma dönüştürüyor. Profesyonel içerik üreticiler ve streamerlar, e-spor oyuncuları ve turnuva katılımcıları, yazılım geliştiriciler ve veri bilimcileri, yüksek bütçeli teknoloji meraklıları ve en üst düzey performans arayanlar için bu kategori tasarlanmış. Giriş seviyesi sistemler AAA oyunlarda ortalama 45-60 FPS performans sunarken, 4K video render süresi yaklaşık 25 dakika. Orta seviye sistemler 70-90 FPS ile oyun performansı gösteriyor ve aynı video işlemini 12 dakikada tamamlıyor. Üst seviye sistemler ise 100-120 FPS performansıyla öne çıkıyor ve video render süresini 5 dakikaya indiriyor. Taşınabilirlik açısından giriş seviyesi mükemmel, orta seviye iyi, üst seviye ise orta düzeyde değerlendiriliyor.

EN GENİŞ SEÇENEK HAZIR

Windows, oyun için tartışmasız en geniş seçeneği sunuyor. Steam, Epic Games, Xbox Game Pass gibi platformlardaki binlerce oyuna erişim, çoğu AAA oyunun öncelikli çıkış yaptığı platform olması ve donanım esnekliği (istediğiniz GPU, RAM, işlemci kombinasyonunu seçebilme) açısından öne çıkıyor. Özellikle dizüstü bilgisayarlarda gaming serisi modeller, güçlü performans sunuyor.



SINIRLI AMA HIZLI GELİŞEN PLATFORM

Apple Silicon'un (M1/M2/M3/M4 çipleri) performansı etkileyici olsa da, oyun kütüphanesi Windows'a kıyasla oldukça sınırlı. Apple Arcade ve bazı popüler oyunlar mevcut, ancak hardcore oyuncular için ideal değil. Metal API desteği gelişse de, oyun geliştiricilerin Windows'a öncelik vermesi bu durumu değiştirmiyor.



ÖZGÜRLÜK ARAYAN OYUNCULAR İÇİN

Steam Deck'in başarısı ve Proton katmanı sayesinde Linux oyun dünyasında ciddi yol kat etti. Binlerce Windows oyunu Linux'ta çalışabiliyor, ancak anti-cheat sistemleri ve bazı AAA oyunlarda sorunlar yaşanabiliyor. Teknik bilgi gerektirse de, açık kaynak tutkunu oyuncular için cazip bir alternatif.



KONSOL ALTERNATİFİ: PLAYSTATİON, XBOX, NİNTENDO SWİTCH

Tablet veya dizüstü değil de oyun öncelikli düşünüyorsanız, konsollar maliyetperformans dengesi açısından mantıklı olabilir. Özellikle Xbox Game Pass ve PlayStation Plus gibi abonelik servisleri, geniş oyun kütüphanesi sunuyor.



GAMEON İLE OYUNCULARA KAPSAMLI AVANTAJLAR SUNULUYOR

Türk Telekom, oyun tutkunlarına özel geliştirdiği GAMEON platformuyla yüksek hızlı internet hizmetlerinin yanı sıra oyuncu ekipmanları ve dijital oyun içeriklerinde de geniş bir yelpaze sunuyor.

GAMEON markası, 1000 Mbps'ye varan fiber internet hızları, yüksek upload kapasitesi, düşük ping değerleri ve oyun trafiğini önceliklendiren özel modemlerle oyuncuların performansını maksimize ediyor. Platformun öne çıkan ürünlerinden biri, internet performansını artıran ve evdeki Wi- Fi kapsama alanını genişleten RGB aydınlatmalı premium oyuncu modemi. Bu modem, Türk Telekom faturasına 12 ay süreyle taksitlendirilebiliyor.

GAMEON, oyunculara özel olarak hazırlanmış gamer setleri de sunuyor. Bu setlerde oyuncu kulaklığı, oyuncu koltuğu, mouse, mouse pad gibi ürünler indirimli fiyatlarla müşterilere ulaşıyor.

ASUS oyuncu ekipmanlarında ve XPRIME oyuncu koltuklarında geçerli olan özel indirimler, oyuncuların ekipman maliyetlerini düşürüyor.

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, GAMEON ekosisteminin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Platform üzerinden en yeni PC ve konsol oyunları, oyun içi içerikler ve ek paketler sunuluyor. Türk Telekom internet faturasına 12 aya varan taksit seçenekleri, mobil ödeme imkanı ve Playstore Bonus sistemi ile her alışverişte kazanç sağlanıyor.

GAMEON üyeleri için aylık 125 TL ByNoGame alışveriş çeki, Playstore'da geçerli 50 TL Cüzdan Kodu, PUBG için GAMEON Kasası kodu ve Getir ile GetirYemek'te 150 TL indirim kuponu gibi avantajlar sunuluyor. Her ay GAMEON Twitch Kampanyası ile favori yayıncılara destek verilme imkanı da bulunuyor.

GAMEON'a katılmak için Discord, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformları üzerinden başvuru yapılabiliyor. Ayrıca 444 1 444 Müşteri Hizmetleri'ni arayarak veya Türk Telekom Mağazalarını ziyaret ederek de başvuru gerçekleştirilebiliyor.

GAMEON sosyal medya kanallarında oyunculara özel yedi gün yirmi dört saat internet destek hizmeti veriliyor.

Platform ayrıca espor turnuva sponsorlukları ve topluluk turnuvaları düzenleyerek oyuncu topluluğunu bir araya getiriyor. GAMEON ile PC Game Pass üyeliği de avantajlı şartlarla sunuluyor ve yüzlerce oyuna erişim imkanı tanınıyor.

Türk Telekom'un evde internet müşterisi olan oyuncular, GAMEON topluluğuna katılarak kendilerine özel internet kampanyaları, favori oyunlardan faydalar, eğlenceler, etkinlikler, yarışmalar ve marka indirimlerine erişebiliyor. "Göster gücünü" sloganıyla yola çıkan GAMEON platformu, Türkiye'deki oyuncu topluluğunun ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış kapsamlı bir ekosistem sunuyor.