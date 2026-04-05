Yapay zeka müziğin kalbine dokunuyor

Müzik dünyası üzerine yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’deki müzik yorumcularının dörtte üçü yapay zekadan endişe duyuyor. Yapay zeka nedeniyle üretiminin kendi kontrolü dışında kullanılmasından ve içeriklerle ilgili adil bir gelir paylaşımı sisteminin kurulamamasından kaygılı

Yapay zeka, müzik dünyasını hem içeriden hem de dışarıdan dönüştürüyor. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), yaklaşık 600 üyesiyle gerçekleştirdiği "Müzik Sektöründe Yapay Zeka Etkisi Araştırması"nda sanatçıların teknolojiyi reddetmediğini, ancak haklarının korunmadığı ve belirsizleştiği bir yapıya karşı durdukları sonucuna ulaştı. Küresel müzik endüstrisi ise 31,7 milyar dolarlık rekor gelirle büyümeye devam ederken, lisanssız yapay zeka kullanımı ve akış sahtekarlığı sektörün en kritik tehdit başlıkları haline geldi. Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, yorumcuların genel endişe düzeyinin ortalamasıydı: Katılımcıların yüzde 74'ü yapay zekadan kaygı duyduğunu belirtirken, daha önce izinsiz kullanım mağduriyeti yaşayan sanatçılarda bu oran yüzde 90'a fırlıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32,7'si yapay zeka araçlarını aktif kullanırken, yüzde 54,7'si henüz bu teknolojilerle doğrudan temas kurmamış durumda.

GENÇ KUŞAK DAHA KAYGILI OLDU

Araştırmanın dikkat çekici boyutlarından biri kuşaklar arası farktır. 18–35 yaş grubundaki genç müzisyenler yapay zekayla en yoğun ilişkiyi kuran kesim olarak öne çıkarken, aynı zamanda en yüksek kaygı düzeyine sahip grup olarak da öne çıkıyor. Sektörün geleceğini temsil eden bu genç yorumcular, teknolojinin sunduğu olanakları yakından takip ederken bu dönüşümün risklerini de en derinden hissediyor. Yorumcuların talepleri net başlıklar altında toplanıyor: Katılımcıların yüzde 65,2'si sıkı bir yasal düzenleme isterken, yüzde 71'i ses klonlamanın sanatçının iznine bağlanmasını savunuyor. Buna ek olarak yüzde 60'ı yapay zekayla üretilen içeriklerin açıkça etiketlenmesini, yüzde 53,4'ü adil bir gelir paylaşım sistemi kurulmasını ve yüzde 41,3'ü denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini talep ediyor. Bireysel mücadele yerine kolektif çözüme yönelim de belirgin: Katılımcıların yüzde 54,7'si, yapay zeka kullanım süreçlerinde bir 'toplu lisans modeli'ni desteklediğini beyan etti.

REKORA RAĞMEN TEHDİT BÜYÜYOR

Araştırmanın ortaya koyduğu kaygılar, küresel müzik sektörünün içinden geçtiği dönüşümle tam olarak örtüşüyor. Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu IFPI'nın yayımladığı Global Müzik Raporu 2026, sektörün büyümesini sürdürdüğünü ama kırılganlıkların da derinleştiğini gösteriyor. Küresel kayıtlı müzik gelirleri 2025 yılında yüzde 6,4 artarak 31,7 milyar dolara ulaştı; bu, sektörün 11 üst üste büyüme yılı anlamına geliyor ve 30 milyar doların ilk kez aşıldığı tarihî bir eşiği temsil ediyor. Ücretli akış hizmetlerinin kullanıcı sayısı 837 milyona çıkarken bu format, küresel gelirlerin yüzde 52,4'ünü oluşturuyor. Ancak bu büyümenin gölgesinde kritik bir tehdit var: yapay zekayla üretilen sahte içerikler. Ocak 2026'da bir akış platformu, her gün 60 bindenden fazla tamamen yapay zeka üretimi parçayı bünyesine aldığını açıkladı; bu parçaların akışlarının yüzde 85'inin sahte olduğu belirlendi. Bu oran, bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 artış anlamına geliyor. Büyük müzik şirketleri; Beyoncé, Harry Styles ve Queen gibi büyük isimlerin kimliğine bürünen yapay zeka üretimi nedeniyle 135 binden fazla sahte parçanın kaldırılmasını talep etmek zorunda kaldı.

IFPI CEO'su Victoria Oakley, denetimsiz yapay zekanın sanatçılar ve hak sahipleri için ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayarak müzik sektörünün yapay zekâyı insan yaratıcılığını desteklemek için benimsediğini, onun yerini alacak bir araç olarak değil dile getirdi. Lisans almaksızın telif hakkıyla korunan müzikleri yapay zekâ modellerinin eğitiminde kullanan şirketlerin insan sanatçılığına gerçek ve güncel bir tehdit oluşturduğunu da belirtti.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA AYNI ÇIĞLIK

Her iki raporun da birleştiği nokta son derece açık: Müzik yorumcuları, dünyanın neresinde olursa olsun, yapay zekanın yarattığı fırsatları reddetmiyor; ancak emeğin karşılıksız kalmasına, haklarının belirsizleşmesine ve gelirlerinin sahte içeriklere akmasına razı olmuyor. IFPI bünyesinde hazırlanan ekonomik araştırmalar, yapay zeka modeli geliştiricilerinin kullandıkları içerikler için hak sahiplerine uygun şekilde ödeme yapması gerektiğini ve hak sahiplerinin içeriklerinin bu amaçla kullanımına izin vermeyebileceğini öne çıkarıyor. Sektörün önünde duran soru şu: Yapay zekâ, müziğin büyüme hikayesini hızlandıran bir araç mı olacak, yoksa son on yılda adım adım inşa edilen telif hakkı düzenini aşındıran yeni bir tehdit mi? Türk yorumcuların cevabı çok net: Adil bir sistem kurulmadan bu sorunun yanıtı ikincisi yönünde şekillenecek.

ROBOTLAR SAHADA YARIŞIYOR

35 ülkede 93 bin öğrenci, 10 haftada bir robot. FIRST Robotics Competition, liseli gençleri mühendislik dünyasının gerçek sorunlarıyla buluşturuyor. Türkiye'den Anadolu liseleri de bu yarışta giderek daha güçlü bir yer edinmeye başladı. Her yıl ocak ayında, dünyanın dört bir yanında bir saat geri sayar. Bir oyun açıklanır; lise öğrencilerinden oluşan binlerce takım tam olarak 10 hafta süresinde bir robot tasarlayıp üretmek zorundadır. Takvim dolunca çalışma biter, robot kasaya girer, yarışma başlar. FIRST Robotics Competition (FRC) budur: hız, baskı, mühendislik ve takım ruhu. 1992 yılında Nobel ödüllü fizikçi Woodie Flowers ile girişimci Dean Kamen tarafından kurulan FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), bugün lise düzeyinde en prestijli robotik platformlarından biri konumunda.

KÖTÜ REKABET KAZANMIYOR

FRC'nin bu denli çekici olmasının ardında sıradan bir yarışmadan fazlası yatıyor. Takımlar maçlarda hem rakip hem de müttefik olabiliyor; iş birliğine dayalı bir ittifak sistemi, safi rekabeti aşan bir deneyim sunuyor. Robotlar yalnızca çalışmak zorunda değil; tasarım, yazılım ve mekanik bütünlük ayrı ayrı değerlendiriliyor. Mentörlük kültürü de kritik: takımların yanında sahada uzman mühendisler, yazılımcılar ve akademisyenler yer alıyor. Türkiye, bu tabloya son yıllarda giderek daha güçlü bir şekilde dahil oldu. 2026 sezonu bu açıdan dikkat çekici veriler sunuyor: 26 şehirden 208 takım ve 6 bin 500'den fazla öğrenci yarışmalara katıldı. Sadece İstanbul değil, Anadolu da bu sahada. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki 8777 SafranTech takımı, 2025 Ankara Şampiyonası'nda rakiplerini 2-0 geride bırakarak birinci oldu.

Turk.Net CEO'su Cem Çelebiler konu hakkında şöyle konuştu: "FRC'nin eğitimsel değerini ve erişilebilirlik potansiyelini somut biçimde gösteriyor. Bu başarının sırrı kısmen organizasyonun yapısında. FRC, okullara belirli bir robot tasarımı dayatmıyor. Aksine serbest bir mühendislik ortamı sunuyor. Takımın yeteneği ve motivasyonu, sahip olunan kaynakların önüne geçebiliyor. Mentörlük ağları, yerel sanayi bağlantıları ve gönüllü mühendisler sayesinde Safranbolu'daki bir takım, İstanbul'daki bir rakibini teknik olarak geride bırakabiliyor. Kız öğrenci oranı yüzde 47'ye ulaştı. Bu oran, Türkiye'yi FIRST organizasyonları içinde kız katılımında dünya ortalamasının üzerine taşıyan ülkeler arasına sokuyor.2026 sezonu için Houston'daki Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takımlar arasında 8'i Türk olmak üzere toplam 12 takım yer alıyor. Bu sayı, Türkiye'nin artık FRC dünyasında köklü bir varlık haline geldiğini gösteren bir gösterge."

5G İLE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

Türkiye, uzun süredir beklenen 5G teknolojisine 1 Nisan 2026 itibarıyla resmen kavuştu. Türk Telekom, 81 ili uçtan uca bağlayan güçlü fiber altyapısı ve abone başına en yüksek 5G kapasitesiyle öne çıkan operatör olarak bu dönüşümün merkezine konumlanıyor. Müzik alanındaki dönüşümün ilk çarpıcı örneği, Türk Telekom'un 5G lansmanında yaşandı. Hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in 5G tabanlı hologramı ile rap müzik sanatçısı Sefo'nun 5G sayesinde kesintisiz sahnelenen düeti geceye damga vurdu. Sefo'nun Bilmem mi isimli şarkısı yapay zeka teknolojisiyle Müslüm Gürses tarafından seslendirildi ve iki sanatçı sahnede birlikte performans sergileyerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Robotik ve sağlık hizmetleri cephesinde ise 5G, çok daha derin bir dönüşümün kapısını aralıyor. Düşük gecikme süresi sayesinde doktorlar, kilometrelerce uzaktaki hastalara robotik cerrahi sistemler aracılığıyla müdahale edebilecek. Komutların anlık iletilmesi operasyonlardaki riskleri azaltırken hasta verileri de yüksek güvenlik standartlarıyla hızla paylaşılabilecek. Türk Telekom'un bu alandaki en büyük avantajı, ülke geneline yayılmış olan güçlü fiber altyapısı. Nesnelerin interneti, yapay zeka ve robotik sistemlerin birbiriyle kusursuz uyum içinde çalışmasını sağlayan bu ekosistem, 5G'nin temel taşını oluşturuyor. Sanayi robotları da bu dönüşümden payını alacak. Üretim hatları ve robotlar arasındaki kesintisiz iletişim, endüstriyel otomasyonu en üst seviyeye taşıyarak daha verimli ve otomatik sistemlerin kurulmasını sağlayacak.