Dünya Kupasını hakemin kamerasından izleyeceğiz

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Meksika - Güney Afrika açılış maçında kullanılan hakem kamerası adıyla anılan sistem, hakemlerin kulaklıklarına yerleştirilen küçük bir kamera aracılığıyla sahadaki görüntüyü kablosuz olarak yayın merkezine aktarıyor

12 Haziran'da Meksika City'deki Estadio Azteca'da başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin yalnızca en büyük turnuvası değil, teknolojik açıdan da en iddialı organizasyonu olarak kayıtlara geçiyor. 48 takım, 104 maç ve tahminen 6 milyar izleyiciyle tarihe geçmesi beklenen bu turnuvanın perde arkasında çarpıcı bir yenilik var: Artık hakemler de kamera taşıyor.

Hakem kamerası (RefCam) olarak adlandırılan bu yeni nesil kamera pozisyon tekrarlarında kullanılıyor. Sistemin tasarımı konusunda FIFA çeşitli alternatifleri denedi. Göğüs hizasındaki kameralar da test edildi; ancak kulak bölgesinin en iyi bakış açısını sunduğu görüldü.

Bunun nedeni, hakemler başlarını sağa sola çevirdiklerinde bile doğrudan görüş hattının korunması; göğüs kamerarasının bunu karşılayamamasıydı. Alman hakem Nicolas Winter'ın fikrinden doğan bu tasarım, hakeme özel kalıplanmış kulak içi bir parça ve iki tel içeriyor: biri kamera için, diğeri mikrofon için. Verici ise hakemin şort cebine yerleştiriliyor.

YAZILIMLA ÇÖZÜM BULUNDU

Teknik detaylara bakıldığında, yüksek çözünürlüklü ve görüntü sabitleme özellikli bu kamera, hakemin kulaklığına entegre ediliyor. Koşu sırasında kaçınılmaz olan titreşim sorunu ise dijital yollarla aşılıyor.

Özel bir yapay zeka tabanlı stabilizasyon yazılımı sayesinde kamera, titreşimsiz görüntü sunabiliyor.

2026 Dünya Kupası boyunca FIFA, 104 maçın tamamında hakem kameralarını devreye alacak. Yayınlar kapsamında RefCam görüntüleri canlı olarak veya tekrar şeklinde ekrana taşınarak izleyicilere daha önce hiç deneyimlemedikleri bir bakış açısı sunacak. Ancak sistemin bazı sınırlamaları da gözetiliyor.

Yayıncılar, goller ve kurtarışlar gibi tartışmasız anlarda eşsiz açılar sunabilecek; ön maç sikke atışından canlı görüntü ve ses yayınlanabilecek. Ancak penaltı kararları ya da itiraz konusu olabilecek diğer anlar RefCam açısından izleyiciye gösterilmeyecek. FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, bu sınırlamanın ilerleyen dönemlerde kaldırılabileceğine işaret etti.

HAKEMİN GÖZÜYLE POZİSYONU GÖRMEK

FIFA yetkililerine göre RefCam yalnızca bir yayıncılık aracı değil, aynı zamanda hakemliğin geleceğini şekillendiren bir eğitim platformu. Kameralar, hakem koçluğu ve eğitimi için de kullanılacak.

Bu sayede hem taraftarlar hem de FIFA yetkilileri, hakemi etkileyen unsurları ve kararların nasıl alındığını doğrudan görebilecek.

Pierluigi Collina konuyu şöyle özetliyor: "Bu, izleyicilere daha önce hiç sunulmamış bir açıdan görüntü sağlama fırsatı. Aynı zamanda hakem koçluğu açısından da büyük önemi var. Hakemin ne gördüğünü izleyebilmek, kararın nasıl alındığını değerlendirmek için paha biçilemez."



2025 FIFA'DA TEST EDİLDİ

Bu sistem, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda test edildi ve 2025-26 sezonunda dünyanın çeşitli liglerinde görücüye çıktı. FIFA İnovasyon Direktörü Johannes Holzmüller, sistemin 'referee with you' (hakem seninle) adıyla markalandığını ve Kulüpler Dünya Kupası'nda başarıyla denendikten sonra Dünya Kupası'na taşındığını belirtti. Futboldaki ilk resmi denemelerden önce ise teknoloji İngiltere'nin çim köklerinde test edilmişti. Hakem kameralar, 2023 yılında İngiliz amatör futbolunda oyuncuların ve seyircilerin hakeme yönelik davranışlarını iyileştirmek amacıyla pilot uygulamaya alındı. Bu deneme oldukça başarılı geçti. Yaklaşık 500 maçta hiçbir hakaret vakası kayıt altına alınmadı. Yetkililer, kameranın varlığının başlı başına bir caydırıcı unsur olduğunu tespit etti.



HOKEY VE RAGBİ MAÇLARINDA DA KULLANILIYOR

RefCam yalnızca futbola özgü bir teknoloji değil. Avustralya Ulusal Rugby Ligi'nde (NRL) popülerleşmesinin ardından NFL (Amerikan Futbolu Ligi) bu teknolojiyi 2014 yılında benimsedi. Aynı yıl NHL (Ulusal Hokey Ligi) da seçili maçlarda RefCam kullanmak üzere anlaşma imzaladı; kameralar hakemlerın kaskına monte edildi.

Modern sistemler spora ve yayın gereksinimlerine göre çeşitli montaj konfigürasyonları sunuyor. En yaygın olanı göğse takılan kameralar (chestcams); bunlar futbol, Amerikan futbolu, hokey, beysbol ve basketbolu kapsayan canlı yayınlarda kullanılıyor. Öte yandan kask kameraları ve kulak kameraları (earcams) da futbol ve ragbide görev yapan hakemler için üretiliyor. Kriket de bu dönüşümden payını aldı. Kriket'te hakem bakış açısını yakalamak amacıyla özel hakem kameraları kullanılıyor. Rugby ise bu alanda en köklü geçmişe sahip spor dalı. Hakem kameraları ragbide çok önce benimsenmiş ve son derece dikkat çekici kayıtlar üretmiş bir teknolojidir.

MLS de öncüler arasında yerini aldı. MLS, 2013 MLS All-Star Maçı'nda hakem kamerasını devreye alan ilk profesyonel futbol liglerinden biri oldu. Premier Lig'de ise İngiliz hakem Jarred Gillett, RefCam kullanan ilk isim olarak tarihe geçti.

Teknolojinin toplumsal etkileri de giderek daha fazla ilgi çekiyor. Pandemi sonrası araştırmalar, hakeme yönelik istismarın tüm zamanlardaki en yüksek seviyelere ulaştığını ortaya koydu; bu durum özellikle amatör kademelerde hakem kaybına yol açtı. Kameranın salt varlığı bile çoğu zaman olumsuz davranışları caydırmaya yetiyor.



TEKNOLOJİNİN SINIRI: KARAR HALA HAKEMLERDE

FIFA, teknolojinin yalnızca destekleyici bir rol oynadığını; sahadaki hakemin her koşulda son sözü söyleme yetkisine sahip olmayı sürdürdüğünü vurguluyor. Kuruluşa göre bu denge, futbolun geleneksel ruhunu korurken teknolojiden en üst düzeyde yararlanmanın anahtarı. 2026 Dünya Kupası, RefCam'in turnuva ölçeğindeki ilk gerçek sınavı niteliğinde. Stadyumlarda 45 kamera açısı, yapay zeka destekli ofsayt sistemi, sensörlü maç topu ve hakem kameralarından oluşan bu teknoloji yığınıyla futbol, sahada yaşanan anı daha önce hiç olmadığı kadar yakından yakalama iddiasında. Sorun şu: Hakem bir penaltı vermediğinde ya da verdiğinde, o anın kamerada kalması mı beklenecek, yoksa karar gene perdeler arkasında mı kalacak? Bunu önümüzdeki haftalarda göreceğiz.

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KOTASIZ ÜCRETSİZ HER YERDEN İZLE

Meksika City'de Estadio Azteca'da Meksika ile Güney Afrika arasında başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası, Türkiye'de milyonlarca futbolseveri yalnızca televizyon ekranı başına değil, adeta sahaya taşıyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yaptığı bu turnuvanın en büyük pratik sorunu Türkiye için saat farkı. Özellikle ABD'deki stadyumlarda oynanan maçlar, yurt içinde gece geç saatlere ya da sabahın erken saatlerine denk geliyor. Saat farkı nedeniyle maçları TV'den izleme fırsatı bulamayan futbolseverler, Türk Telekom Tivibu GO uygulamasıyla maçları ücretsiz ve internet kotasından harcamadan seyredebilecek. "Her Yerden İzle" özelliğiyle kullanıcılar, akıllı telefon veya tabletlerine yüklü Tivibu GO uygulaması üzerinden diledikleri yerden maç keyfine ortak olabiliyor. Ofiste, metroda, trafikte ya da seyahatte; ekran ne kadar küçük olursa olsun Dünya Kupası büyüsü cebe sığıyor.

KAÇIRAN GERİ ALIYOR KAYDEDİP İZLİYOR

Canlı yayını takip edemeyenlerin önünde iki seçenek var. Platformun "Geri Al İzle" özelliği ile yayınlar devam ederken kaçırılan bölümler geriye sarılarak izlenebiliyor. "Kaydet İzle" özelliği sayesinde ise maçlar ve programlar daha sonra izlenmek üzere kaydedilebiliyor. Kaydedilen içerikler 90 gün boyunca kullanıcı hesabında saklanırken, aboneler toplam 6 bin dakikalık kayıt hakkından yararlanabiliyor. Altı bin dakika; kaba bir hesapla turnuvanın tamamına yakını demek. Televizyon başında olup da bir anda kapıya koşmak zorunda kalanlar için de bir çözüm var. Canlı maç izleme sırasında "Durdur İzle" özelliği ile yayını durdurup daha sonra kaldığı yerden devam etmek ve dilenen anı tekrar tekrar izlemek mümkün.

KOTANIZDAN KAYBETMEDEN İZLEYİN

Kampanyanın en dikkat çekici boyutu şüphesiz kota avantajı. Tivibu GO uygulaması kullanan Türk Telekom mobil müşterileri, Dünya Kupası maçlarını internet kotalarından düşmeden mobil internetin olduğu yerde ve zamanda ücretsiz olarak izleyebiliyor. Bu avantaj, özellikle veri paketini tasarruflu kullananlar ve uzun maç saatlerinde kota kaybetmek istemeyenler için önemli bir fark yaratıyor. 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Tivibu GO uygulamasını indiren yeni ya da mevcut Tivibu GO aboneleri, turnuva boyunca Dünya Kupası maçlarını hem ücretsiz hem de internet kotalarından düşmeden izleyebilecek.

HER CİHAZDAN İZLEMEK MÜMKÜN

Platform erişimi yalnızca telefonla sınırlı değil. Tivibu GO'ya üye olup Android TV, Apple TV, akıllı televizyon, cep telefonu, bilgisayar veya tabletten hemen izlemeye başlamak mümkün. Yani büyük ekran konforunu tercih edenler de, küçük ekranın pratikliğine yönelenler de aynı içerik zenginliğine ulaşabiliyor. Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, 24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak A Milli Takımımızın heyecanını Tivibu GO'nun yenilikçi özellikleriyle kullanıcılarına yaşatıyor. Türkiye'nin turnuvadaki milli heyecanı, bu kez yalnızca salon televizyonlarına mahkûm kalmayacak; ofis koridorlarına, taksi yolculuklarına ve gece vardiyalarına da sızacak.