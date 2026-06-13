ABDÜL SAMET ÇELİKÇİ

Mutlak butlan kararı sonrasında CHP içinde baş gösteren kriz ve ayrışmanın 9 Haziran 2026 Salı günü iki farklı yerde iki farklı isim tarafından gerçekleştirilen grup toplantıları ile doruk noktasına ulaşmıştır. Karar sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezinde, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilen Özgür Özel ise TBMM'de grup toplantıları gerçekleştirdi. Özel'in düzenlediği toplantıya 98 milletvekili katılırken, Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezindeki grup toplantısında 24 milletvekili hazır bulundu. 14 milletvekili ise iki toplantıya da katılmadı.

Özel ve Kılıçdaroğlu'nun krizin kaynağına ilişkin farklı yaklaşımları, değerlendirme ve çözüm yöntemi konusunda farklılaşmayı beraberinde getirmekte. Dolayısıyla Türkiye'de ana muhalefet partisinin içine düştüğü ve eşine pek rastlanmayan bu iki başlılık durumu, kısa vadede çözüme kavuşamayacak gibi görünüyor. Bu haliyle de şimdiden Türkiye'nin siyasal hayatındaki istisnai olaylardan biri olarak tarihe geçmiş durumda.

İki Farklı Grup Toplantısı, İki Farklı Yaklaşım

Özgür Özel'in grup toplantısındaki konuşması, içinde bulunduğu durumu kendisinden uzaklaştırarak sorunu kendi liderliği üzerinden okumayıp, meseleyi daha ziyade koltuk hırsı ve dış müdahale olarak tanımladığı izlenmiştir. Özel'in mesajları, ortaya çıkan iki başlılığı iktidar karşıtlığı üzerinden okuduğunu gösteriyordu. Özel'in, konuşmasında direniş ve mücadele söylemlerini benimsediği ve şimdilik parti içi bir mücadele politikasına yöneldiği de gözleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkan hususlar ise parti içi arınma ve kurumsal yenilenme oldu. Meseleyi çok daha derindeki bir bozulmanın yansıması olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu açısından, CHP'nin karşı karşıya olduğu esas tehdit dışarıda değil içeridedir. Kurultay sürecinde yaşandığını ifade ettiği usulsüzlükler, partinin ahlaki zeminini zedelemiştir ve öncelikli olarak bu sorun çözülmelidir. Nitekim, konuyla ilgili "iradesini parayla satanlar, bu partide yer alamazlar" ve "arınacağız, kirlilikten arınacağız kirlilikten, temiz siyaset yapacağız temiz siyaset!" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun kirlilikten arınma ve temiz siyaset vurgusu dikkat çekiciydi. Kılıçdaroğlu "temiz siyaset" vurgusunun yanı sıra, iç ve dış politikaya dair bazı değerlendirmelerde bulunsa da bunlar parti içinde yaşanan ayrışma ve iki başlılık gündeminin gölgesinde kaldı.

İki grup arasındaki ayrışmada öne çıkan bir diğer husus, CHP'de kurultayın ne zaman ve hangi koşullarda yapılması gerektiğine yönelik beklenti ve planların farklılığıydı. Özel, konuşmasında 26 Temmuz 2026 tarihine işaret ederek, kurultayın önümüzdeki yıla yayılmaması gerektiğini ifade etti ve hemen kurultay çağrısını yineleyerek grup toplantısını sonlandırdı. Kuşkusuz bu çağrı, CHP'deki mevcut delege yapısının korunması hedefini içeriyor.

Kılıçdaroğlu ise, kurultay yapacaklarını belirtmekle birlikte bunun "ahlaklı" ve "erdemli" bir kurultay olacağının altını çizdi. "Benim koltuk derdim yok" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, mevcut delege yapısından dolayı, önceliği ilçe ve il kongrelerine vererek değişim hedefinde gibi gözüküyor. Devam eden yargı süreci de düşünüldüğünde, Kılıçdaroğlu'nun kısa vadede kurultay kararı düşünmediği anlaşılıyor.

Son olarak, her iki liderin konuşmalarında ortak bir unsurun da bulunduğunu ifade etmek gerekir. Özel de Kılıçdaroğlu da CHP'nin geleceğini koruma iddiasıyla hareket ettiklerini vurgulayarak parti tabanına birlik mesajı vermeye çalıştı. Ancak, bu birlik çağrılarının dayandığı meşruiyet zemininin birbirinden farklı olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Özel, sözünü ettiği birlikteliği "seçilmiş yönetim" etrafında kurarken, Kılıçdaroğlu ise "parti içi temizlenme" ve "yeniden yapılanma" süreci üzerinden tanımlamaktadır.

İki Başlılığın Potansiyel Riskleri

CHP'de bir yandan kurultay ve liderlik tartışmaları sürerken, diğer yandan Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kuracağına dair söylentiler artmakta. Görünen o ki, bu tartışmalı ve ikili süreç bir müddet daha devam edecek. Ancak CHP'deki bu iki başlı yönetim görüntüsü, partinin yalnızca kurumsal kimliğini, hafızasını ve örgütsel bütünlüğünü değil, siyasal etkinliğini de ciddi biçimde zayıflatmaktadır. Liderlik ve meşruiyet tartışmalarının partinin tek gündemi haline gelmesi, CHP'nin iktidarı denetleyen etkili bir ana muhalefet rolü üstlenmek, Türkiye'nin meselelerine dair politikalar önermek gibi temel işlevlerini geri plana itmektedir. Ayrıca, Kılıçdaroğlu ile Özel arasında yaşanan yetki ve temsil tartışması, CHP'nin kamuoyu nezdinde de iç meseleleriyle meşgul, kendi derdine düşmüş bir parti görüntüsü vermesine neden olmaktadır.

CHP, iç ve dış politikaya dair veya ekonomi, eğitim, sağlık, konut gibi mühim başlıklara ilişkin kapsamlı politikalar geliştirmek yerine, zaman ve enerjisini parti içi güç mücadelesiyle harcamaktadır. Liderlik krizinin derinleştiği bir ortamda böyle bir perspektifin gelişmesi pek mümkün görünmemekte ve ana muhalefet partisi kendi iç gündeminin esiri haline gelmektedir. Öte yandan, ana muhalefetin mevcut durumu yalnızca parti içi dengeleri değil, Türkiye'deki muhalefet siyasetinin genel etkinliğini de olumsuz etkileyebilecek bir risk taşımaktadır.

Sonuç olarak, mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de ortaya çıkan ve 9 Haziran 2026'da iki farklı grup toplantısının yapılmasına kadar varan iki başlılık durumu, kısa vadede parti bütünlüğü ve kurumsal işleyişten muhalefet kapasitesine kadar aslında birçok alanda risk barındırmaktadır. Krizin uzaması halinde, bu riskler daha da çeşitlenip derinleşebilir. CHP'deki bu iki başlılık krizinin ne kadar süreceği öngörülememekle birlikte, sorunun kısa vadede çözülmesi pek mümkün görünmemektedir.