AHMET ALEMDAR

Türkiye Cumhuriyeti yirmi iki yıl aradan sonra yeniden NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yakın coğrafyalarda ve bilhassa Ukrayna – Rusya Savaşı'yla Avrupa'da artan tehdit algısı ise Zirve'nin önemini arttırmaktadır. Henüz Zirve başlamadan devlet ve hükümet liderlerinden yapılan açıklamalar ise Zirve'nin son yılların en "somut çıktılara ve kararlara" sahne olacağını göstermektedir. Bu noktada zaten kendisi bir güvenlik teşkilatı olan NATO'nun gelecek projeksiyonun Türkiye'de şekillenmesi ayrı öneme sahiptir. Türkiye'nin gerek NATO içindeki konumu gerekse savunma ve havacılık sektörlerindeki kabiliyetlerinin İttifak nezdindeki konumu dikkat çekmektedir.

Bilindiği üzere 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'nin başkenti Ankara, küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği kritik dönemeçte 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Avrupa-Atlantik güvenliğinin temel direği olan İttifak'ın Ankara'da alacağı stratejik kararların merkezinde şüphesiz Türk savunma sanayiinin ulaştığı kapasite ve bu kapasitenden faydalanma yer alacaktır. Bu çerçevede Zirve kapsamında "Savunma Sanayii Formu" gerçekleştirilecek ve İttifak paydaşlarının birlikte çalışabilirliği ve sürdürülebilir ekosistem inşasındaki potansiyel başlıklar ele alınacak.

Türkiye'nin Dönüşümü Örnek Teşkil Ediyor

Soğuk Savaş yıllarından günümüze uzanan süreçte Türkiye, İttifak'ın güneydoğu kanadını korurken dönem dönem farklı kabiliyetleri ile öne çıkmaktaydı. Bunlar birisi olan "İttifak'ın en büyük kara ordularından biri" konumunu halen korurken günümüzde Türk savunma sanayiinin kazandırdığı teknolojiler öne çıkmaktadır. Türkiye sadece personel sayısıyla değil güvenlik güçlerini teçhiz ettiği ileri teknoloji savunma sistemleriyle de NATO'nun caydırıcılığına yön vermektedir. Ankara Zirvesi dönüşen Türkiye'nin kabiliyetlerini devlet ve hükümet başkanlarına aktarmak için ciddi bir alan sağlamaya başladı bile.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde stratejik zorunlulukların sonucu olarak hayata geçirdiği projeler günümüzde ciddi bir kabiliyete dönüştü. Yüzde 85'lere yaklaşan yerlilik ise yüksek teknoloji ve muharebe sahasında kendini ispatlayan çözümlerle İttifak'ın ilgisini cezbetmektedir. Çok uzak geçmişte değil, 2000'li yılların başından itibaren "Millî Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hayata geçirilen bahse konu planlı devlet politikası çıktıları itibariyle "çeyrek asırda dönüşüm" metodolojisine ilgiyi arttırmaktadır. T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda binlerce firmanın, on binlerce projenin eş zamanlı yönetilebildiği konuma erişen Türkiye'nin kabiliyetleri pek tabii ilgi odağı olmaktadır. İttifak ortakları ise Zirve marjında hem mevcuttaki iş birliklerini hem de gelecekteki potansiyel faaliyet alanlarını yerinde ve ilk elden tespit edebilecekler. Başkent ise NATO Zirvesine hazırlanırken çeşitli konumlarda Türk savunma sanayiinin çözümlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin (pano reklamları) uygulandığı görülmektedir. Yakın geçmişte NATO üyesi Belçika ile yapılan görüşmelerde olduğu gibi Zirve boyunca yüz yüze yapılacak görüşmelerin de hızla sonuç vereceği değerlendirilmektedir.

Türkiye Neden Önemli?

Türk savunma sanayiinin büyümesi, gelişmesi salt ulusal bir kazanım olarak okunmamalıdır. Aynı zamanda parçası olduğu güvenlik teşkilatı NATO'nun operasyonel esnekliğini ve lojistik derinliğini doğrudan pozitif şekilde etkilemektedir. Türkiye'nin NATO'nun hem unsurlarına ev sahipliği yapması hem de çok uluslu faaliyetlerinde etkin rol alması tüm bu kazanımlar ile mümkün olabilmektedir. Bakıldığında Türkiye denizcilik ülkesi olarak "NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezine (NATO MARSEC)" ev sahipliği yapmaktadır. Diğer taraftan birkaç ay önce icra edilen NATO'nun en büyük tatbikatlarından "Steadfast Dart-26 Tatbikatı" Türkiye'nin "liderliğinde" Avrupa'da gerçekleştirildi. TCG ANADOLU görev grubunun yanı sıra 2 binden fazla personel ile Türkiye, İttifak paydaşlarına kabiliyetlerini gösterirken tecrübe aktarımı yaptı. Halihazırda NATO'nun en modern ordularından biri olmasının yanı sıra gelişmiş savunma ve silah gereçleriyle donatılmış Türk birliklerinin ciddi bir muharebe sahası tecrübesi bulunmaktadır. Tam da bu tecrübe ilgili İttifak aktörlerinin ihtiyaç duyduğu eksikliktir. Avrupa'da artan tehdit algısı olası harp durumunda birliklerin güncel senaryolara / vakalara aşinalık ve tecrübe kazanması önemlidir. Türkiye ise ABD'den sonra en aktif İttifak paydaşı olarak öncü bir role sahiptir.

Standart ve Türk Savunma Sanayi

Modern muharebe konseptleri asimetrik tehditler ve insansız sistemler üzerinden hızla dönüşmeye devam ederken Türkiye NATO standartlarına (STANAG) tam uyumlu ve harp sahasında "muharebe sahasında kendini ispatlamış" sistemler üretmektedir. NATO standartları ile paydaşların belirli niteliklerde çözümlere sahip olması ve böylelikle bakım, idame, işletim ve lojistik gibi başlıkların kolaylanması amaçlanmaktadır. Örneğin 5.56x45mm namlulu silahlar İttifak içerisinde tercih edilirken X ülkesinin veya Y ülkesinin aynı tipte stok ve işletim yaparak birlikte çalışabilirliği üst seviyede tutulmaktadır. Türkiye ise geliştirdiği ve ürettiği sistemlerde NATO standartlarını takip ettiğinden dolayı İttifak ülkeleri yapacakları alımlarda belirli uyum sorunu olmayacağını ön kabul olarak bilmektedirler.

İttifak içindeki bahse konu stratejik uyumluluğun en net göstergesi ihracatın yönünden anlaşılmaktadır. 2025 yılı verilerine göre, Türkiye'nin gerçekleştirdiği 10,56 milyar dolarlık ihracatın yüzde 56'lık kısmı doğrudan Avrupa Birliği, NATO üyeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldı. Bahse konu rakamlar zaten Türk savunma sanayii ürünlerinin Batı standartlarındaki kalite ve güvenilirliğinin tescilidir. Bunun yanı sıra muharebe sahasında da kendini ispatlayan ürünlere ilgiler artış göstermektedir. Yakın dönemde Belçika'nın üst düzey Türkiye ziyaretinde olduğu gibi "ortak proje" hayata geçirme arzusunu pekiştirmektedir. Diğer yandan İspanya, Türkiye'den HÜRJET uçağı alırken ya da Portekiz donanması için STM'den savaş gemisi tedarik etmek istendiğinde yine bahse konu standartlar öne çıkmaktadır.

Öte yandan hem Ukrayna-Rusya Savaşı hem de ABD/İsrail -İran Savaşı ile ordu stoklarındaki mühimmatlarının hızla tükenmesinden kaynaklı krizlerin önüne geçilmesi için üretim kabiliyetleri ve altyapıları daha da önemli olmaktadır. Türkiye'nin hayata geçirdiği gerek seri üretim altyapıları gerekse imalata hat kurumlum kabiliyetleri İttifak için önemli olmaktadır. ABD'nin 155mm top mühimmatının üretimi için Türk firmaya ihale vermesi bunun da bir göstergesidir. Ya da MKE'nin çeşitli ülkelerle küçük kalibre sarf mühimmatları için üretim hattı kurulum anlaşmaları bu durumu tescillemektedir.

Ankara Zirvesi ve Beklentiler

Türk savunma sanayiinin öne çıkan kabiliyeti olan insansız sistemlerde; ANKA-III, KIZILELMA, AKINCI ve TB3 gibi platformların gelecekte İttifak'ta daha önemli konumlara geleceği değerlendirilmektedir. Hepsinin alanında "doktrin değiştiren" çözümler olması bu süreci tetiklemektedir. Polonya ve Romanya gibi NATO müttefiklerinin envanterlerine katılan Bayraktar TB2 SİHA'lar ise İttifak'ın doğu kanadındaki savunma kalkanını güçlendiren ana unsurlar haline gelmektedir. Ayrıca kara araçları alanında farklı firmaların ürettiği zırhlı platformlar birçok NATO müttefiki tarafından tercih edilmektedir. Avrupa'da yaşanan mühimmat tedarik krizlerinde Türkiye'nin artan topçu mühimmatı ve akıllı mühimmat üretim kapasitesi yine İttifak'ın olası kriz anlarındaki ikmal zincirinin önemli halkalarında biri olarak öne çıkmaktadır.

Kısaca Ankara Zirvesi siyasi mesajların verildiği bir platform olmanın ötesinde, müttefikler arası savunma sanayii iş birliğinin önündeki engellerin tartışılacağı kritik dönüm noktası olacaktır. NATO çatısı altında müttefiklerin birbirlerine karşı uyguladığı her türlü ihracat kısıtlamasının veya gizli / örtülü ambargonun, nihayetinde İttifak'ın kendi kolektif caydırıcılığını zayıflattığı gerçeği bu zirvede açıkça masaya yatırılacaktır. Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim kapasitesinin müttefikler arasında dışlanacak veya kısıtlanacak bir rekabet unsuru olmadığı çok açıktır. Türkiye'nin konumu; İttifak'ın toplam kabiliyetlerini optimize edecek, lojistik maliyetlerini de düşürecek bir "bölgesel üretim üssü" olarak görülmelidir.

Türkiye, çeyrek asırlık çetin mücadelesinin sonunda NATO'nun yalnızca "kanat ülkesi" olmadığını, ileri teknolojiler geliştirip ihraç eden ve doktrin belirleyen "merkez ülkesi" olduğunu Ankara Zirvesi ile tekrar gösterecektir. Nicel verilerin tartışılmaz biçimde ortaya koyduğu on milyarlarca dolarlık ihracat ve proje yönetimi kabiliyeti, 2026 Ankara NATO Zirvesi'nde İttifak'ın geleceğinde yer bulacaktır. Türk savunma sanayii, bugün olduğu gibi yarın da barışın tesisi ve küresel istikrarın korunmasında NATO'nun en önemli aktörlerinden biri olma pozisyonunu koruyacaktır.

