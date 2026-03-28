ERMAN AKILLI

Uluslararası sistemde yaşanan konjonktürel kırılmalar, klasik güç tasavvurunu ve devletlerin etki kapasitesini köklü biçimde dönüştürürken, bizi bugün devletleri son derece kritik bir eşikte konumlandırmaktadır. Bu eşik, uluslararası sistemdeki geleneksel güç mücadelelerinin çok ötesine uzanan ve derinliği her geçen gün artan bir "bilişsel savaş" çağını işaret etmektedir. Artık devletlerin egemenlik sahası yalnızca fiziksel sınırlarla ya da askeri mühimmatla ölçülmemektedir. Bilakis, algoritmaların şekillendirdiği dijital ekosistemde hayati önemdeki "anlatı üstünlüğünü" kurabilme kapasitesiyle yeniden tanımlanmaktadır.

28 Şubat'tan bu yana devam eden ABD/İsrail-İran Savaşı, bu yeni harp biçiminin adeta canlı bir laboratuvarı niteliğindedir. Sahadaki sıcak gelişmeler, klasik kinetik güç unsurlarından çok önce sentetik içeriklerin, manipülatif anlatıların ve yapay zekâ destekli dezenformasyonun birer öncü kuvvet gibi devreye sokulduğunu açıkça göstermektedir. Bu tablo, savaşın doğasının temelinden değiştiğini teyit etmektedir. Artık cephede yalnızca mermiler değil; veri, algoritma ve kurgulanmış gerçeklik de en ön safta çarpışmaktadır.

Yapay zekâ başlangıçta insanlık için bilimsel ve teknolojik bir sıçrama vaadiyle gündeme gelmiş olsa da uluslararası sistemin anarşik doğası içerisinde kısa sürede stratejik bir enstrümana dönüşmüştür. Bu dönüşüm, yapay zekâyı basit bir teknik araç olmaktan çıkararak doğrudan bir stratejik dezenformasyon kapasitesi haline getirmiştir. Zira bugün küresel kamuoyunun karşı karşıya olduğu tehdit, artık yalnızca sahte haber meselesi değildir. Asıl mesele, yapay zekânın hakikatin bizzat kendisini tartışmalı hale getirebilme, aşındırabilme ve sistematik biçimde itibarsızlaştırabilme gücüdür.

Derin sahte teknolojileri ve sentetik medya üretimi, toplumları giderek derinleşen bir "epistemolojik kırılganlık" sarmalına sürüklemektedir. Neyin gerçek, neyin kurgu olduğu konusundaki referans noktaları bulanıklaştıkça, sarsılan yalnızca bilgi ekosistemi olmamaktadır. Aynı zamanda demokratik süreçler, toplumsal istikrar ve kamusal güven de doğrudan etkilenmektedir. Literatürde "yalancının temettüsü" olarak kavramsallaştırılan olgu, tam da bu noktada bilişsel savaşın en kritik kırılma hatlarından birini oluşturmaktadır. Artık apaçık gerçek bir görüntü dahi, "yapay zekâ üretimi" olduğu iddiasıyla bir anda itibarsızlaştırılabilmektedir. Böylece hakikat, sistematik bir şüphe rejimi içerisinde aşındırılmaktadır.

Bu yeni gerçeklik, bireyin algı dünyasını aşarak doğrudan ulusal güvenliği hedef alan çok katmanlı bir risk alanı inşa etmektedir. Toplumsal infial meydana getirme potansiyeli taşıyan dezenformasyon kampanyaları, devletlerin karar alma süreçlerini, kriz yönetimi kapasitelerini ve uluslararası meşruiyetlerini felce uğratabilmektedir. Bu yönüyle bilişsel savaş, artık basit bir iletişim kazası ya da dijital çağın yan etkisi değildir. Bilakis devletler adına kritik bir güvenlik meselesidir.

Somut vakalar ise bu dezenformatif kuşatmanın boyutlarını bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. Dubai'de Burç Halife'nin alevler içinde kaldığını gösteren sentetik videoların meydana getirdiği panik bir tarafta dururken, diğer tarafta Beyaz Saray'ın İran'a yönelik fiziksel saldırı görüntülerini video oyunu (Call of Duty) estetiğiyle harmanlayan içerikleri, güven krizini daha da derinleştirmektedir. Daha da dikkat çekici olanı ise Netanyahu'nun öldüğü iddialarına karşı onun bir kafede görüldüğü gerçek bir videonun, sosyal medyada "altıncı parmak" gibi teknik kusur iddiaları öne sürülerek deepfake ilan edilmesidir. Bütün bu örnekler, yalnızca sahtenin gerçek gibi sunulduğu değil, aynı zamanda gerçeğin de sahte diye yaftalanabildiği çift yönlü bir "epistemolojik anarşi" ortamını görünür kılmaktadır.

Geleneksel medyanın denetleyici ve süzgeç işlevinin zayıfladığı bu dönemde, açık kaynak istihbaratı ve kolektif zekâ pratikleri daha merkezi bir rol üstlenmeye başlamıştır. Dijital platformlar bir yandan dezenformasyonun dolaşıma sokulduğu başlıca mecralar haline gelirken, diğer yandan hakikatin görünür kılınabildiği alternatif doğrulama ve direnç alanları da sunmaktadır. Tam da bu nedenle bilişsel savaşın doğası, klasik propaganda modellerinden çok daha karmaşık ve çok katmanlı bir görünüm arz etmektedir.

Gazze'de yaşanan soykırım dahi çoğu zaman sosyal medyada algoritmaların filtrelediği içerikler üzerinden anlamlandırılmaktadır. Ancak bu durum, hakikatin kendisinin yoğun bir kürasyona/filtrelemeye tabi tutulduğu yeni bir gerçeklik rejimini de beraberinde getirmektedir. Artık temel mesele yalnızca bilginin varlığı değildir. Esas mesele, o bilginin hangi bağlam içinde, hangi seçilim süreçlerinden geçirilerek ve hangi algoritmik önceliklerle kamuoyuna sunulduğudur.

Netice itibarıyla, yapay zekâ çağında devlet aklı ve diplomasi pratiği, dijital otonominin tesisi ve bilişsel dayanıklılığın tahkimi ekseninde yeniden inşa edilmek zorundadır. Bu çerçevede devlet kurumlarımız bünyesinde geliştirilen resmî teyit ve doğrulama mekanizmaları, yalnızca teknik ya da kurumsal birer yapı olarak görülmemelidir. Bunlar aynı zamanda stratejik güvenliğin yeni enstrümanlarıdır.

Algoritmaların hükmettiği bir dünyada hakikati savunmak, artık yalnızca normatif bir tercih değildir. Doğrudan stratejik bir zorunluluktur. Zira dijital çağın gerçek güç unsuru, veri ya da teknolojinin kendisinden ibaret değildir. Asıl belirleyici olan, verinin nasıl anlamlandırıldığı ve teknolojinin hangi hakikat rejimine hizmet ettiğidir. Bilişsel savaşın kazananı, yalnızca daha gelişmiş teknolojiye sahip olan aktör olmayacaktır. Esas kazanan, hakikati koruyabilen, anlatı üstünlüğünü sürdürebilen ve toplumsal bağışıklığını tahkim edebilen aktör olacaktır.