OĞUZHAN ERDOĞAN

Türkiye, son yıllarda yalnızca coğrafi konumunun sağladığı avantajlarla değil, aynı zamanda yürüttüğü aktif ve çok boyutlu dış politika ve çevresel başarılarıyla küresel diplomaside dikkat çeken bir aktör haline geldi. Küresel krizlerin arttığı, bölgesel çatışmaların derinleştiği ve diplomatik kanalların giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde Türkiye, hem arabulucuk girişimleri hem insani diplomasi adımları hem de çok taraflı iş birliği mekanizmaları ile diplomatik gücünü uluslararası zirvelere ev sahipliği yaparak günden güne arttırıyor. Bu durum, Türkiye'nin yalnızca konuşan değil, çözüm üreten bir aktör olduğunu da açıkça ortaya koyuyor. Bu diplomatik birikimin doğal bir sonucu olarak da Türkiye, bugün uluslararası zirve ve toplantılara ev sahipliği yapma konusunda dünyanın en güvenilir buluşma noktalarından biri haline gelmiş durumda…

Türkiye 2025 yılında ekonomiden ticarete, savunmadan uluslararası ilişkilere, eğitimden iletişime kadar birçok konunun ele alındığı uluslararası toplantılara ev sahipliği yaptı. Bu toplantılar Türkiye'nin küresel ölçekte çok boyutlu bir aktör olduğunu gösterdi. 2026 yılında da Türkiye diplomasi sahnesindeki gücü sayesinde birçok önemli konuda uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Savaşların ve çatışmaların gölgesinde 2026 yılında uluslararası gündemin en önemli konularından biri de hiç kuşkusuz sıfır atık ve iklim değişikliği olacak. Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi", Türkiye'yi hem çevre koruma hem de iklim diplomasisi alanında örnek ülke konumuna taşıdı.

Türkiye'nin Çevresel Başarısı ve Diplomatik Gücü: Sıfır Atık ve İklim Diplomasi

Dünyanın 193 ülkesinde her yıl 30 Mart Birleşmiş Milletler (BM) paydaşı ülkeler tarafından "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak kutlanıyor. Bu çerçevede Türkiye'nin öncü olduğu "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Türkiye'deki en dikkat çekici organizasyonlardan biri de hiç kuşkusuz 150'den fazla ülkeden binlerce katılımcının buluşacağı İstanbul'daki "Sıfır Atık Forumu" olacak. Bu forum kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek sıfır atık yaklaşımını somut projelerle yaygınlaştırmayı hedefliyor. Forumda, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu Emine Erdoğan'ın öncülüğünde şekillenen vizyon doğrultusunda, çevresel sürdürülebilirlik küresel iklim politikalarının merkezine taşınacak ve bu kapsamda sıfır atık yaklaşımı, yalnızca çevre koruma değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede stratejik bir araç olarak da ele alınacak. "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla düzenlenecek forum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 öncesinde önemli bir hazırlık zemini de oluşturacak.

Türkiye'de 2026 yılında gerçekleştirilecek ve sonuçlarının merakla beklendiği en önemli zirvelerden biri ise "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31)" olacak. İstanbul'da diplomatik temasların yürütüleceği, ana konferansların ise Antalya'da gerçekleştirileceği bu dev organizasyon, dünyanın dört bir yanından liderleri, bilim insanlarını ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek. İklim değişikliği gibi insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bir konuda Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olması, ülkenin uluslararası prestijini de önemli ölçüde artıracak.

COP31 bir çevre zirvesi olmasının yanında bu zirve aynı zamanda ekonomik, politik ve teknolojik dönüşümlerin tartışılacağı küresel bir platform da… Bu zirvede alınacak kararlar, enerji politikalarından sanayi üretimine, şehirleşmeden tarıma kadar birçok alanda ülkeler için belirleyici olacak. Türkiye'nin bu süreçte aktif rol üstlenmesi, hem kendi kalkınma hedefleri hem de küresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyacak.

Türkiye'nin Diplomasi Takvimi ve Bölgesel Rolü

Türkiye'nin 2026'daki diplomasi takvimi, sadece çevre ve iklimle sınırlı değil... 2026 yılında Türkiye'de düzenlenecek bir diğer önemli organizasyon ise "NATO Zirvesi" olacak. 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek olan bu zirve, Türkiye'nin güvenlik politikaları ve ittifak içindeki stratejik konumu açısından kritik bir öneme sahip. NATO'nun değişen güvenlik anlayışı, yeni tehdit algıları ve bölgesel krizler karşısında geliştireceği politikalar, bu toplantıda şekillenecek. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD-İsrail-İran Savaşı da toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Bunun yanı sıra Türkiye'nin aktif rol oynadığı "Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak olması, ülkenin bölgesel işbirliği mekanizmalarındaki liderliğini de pekiştirecek. Nitekim Orta Asya'dan Kafkasya'ya uzanan geniş bir coğrafyada siyasi, ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesi açısından bu tür zirveler büyük önem taşıyor.

Uluslararası Zirveler ve Türkiye'nin Stratejik Kazanımları

Söz konusu tüm bu uluslararası zirve ve toplantılar, Türkiye'nin küresel diplomasiye yön veren ülkeler arasındaki konumunu güçlendirmesi açısından da büyük önem taşıyacak. Aynı zamanda bu etkinlikler Türkiye'ye ekonomik fırsatlar, yatırım imkânları, teknoloji transferi, turizm ve kültürel etkileşimler açısından da önemli katkılar sunacak. Özellikle çevre politikaları bağlamında yürütyülen çalışmaların somut çıktılara dönüşmesi hem ülkemiz hem dünyamız açısından sevindirici. Sıfır Atık Projesi'nin başarısı ise uluslararası bir markaya dönüşen imajıyla gurur verici.

Sonuç olarak Türkiye, bugün Doğu ile Batı arasında köprü olmanın ötesine geçerek, küresel sorunların tartışıldığı, çözümlerin üretildiği ve işbirliklerinin kurulduğu bir merkez haline gelmiştir. Türkiye'nin 2026 yıllarında ev sahipliği yapacağı bu uluslararası zirveler, bu rolün daha da güçleneceğini göstermektedir.