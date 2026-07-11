ZAKİR AVŞAR

Yirmi birinci yüzyılın ikinci çeyreğine girilirken uluslararası sistem, Soğuk Savaş sonrası dönemin en sert güç rekabetlerinden birini yaşamaktadır. Büyük güçler arasındaki jeopolitik mücadele, bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliği krizleri, siber saldırılar, uzay tabanlı askeri teknolojiler ve hibrit savaş yöntemleri, küresel güvenlik mimarisinin yeniden tanımlanmasına yol açmıştır. Bu yeni dönemde klasik güvenlik anlayışları giderek yetersiz kalmakta ve askeri güç, teknoloji, üretim kapasitesi ve stratejik dayanıklılık tek bir güvenlik denkleminde birleşmektedir.

Bu dönüşümün merkezindeki en önemli yapılardan biri hiç kuşkusuz Kuzey Atlantik İttifakı'dır. NATO, kuruluşundan bu yana farklı tehdit ortamlarına uyum sağlayarak varlığını sürdürmüştür. Ancak bugün karşı karşıya olunan tablo önceki dönemlerden daha karmaşık ve çok katmanlıdır. Bu yüzden "NATO 3.0" kavramı sıradan bir modernizasyon söylemi olarak görülmemelidir. Bu kavram ittifakın organizasyonel mantığında, güç dağılımında ve operasyonel reflekslerinde yapısal dönüşümü ifade etmektedir.

NATO 3.0 yaklaşımı artan savunma harcamaları, güçlendirilmiş sanayi kapasitesi, adil yük paylaşımı ve yükselen tehditlere karşı kolektif caydırıcılık inşasını temel almaktadır. Bu dönüşüm çerçevesinde Türkiye'nin önemi daha görünür hale gelmiştir. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Türkiye'yi ittifakın en güçlü ordularından biri olarak tanımlaması Ankara'nın yeni güvenlik denklemindeki yerini açık biçimde göstermiştir.

NATO'nun tarihsel evrimine bakıldığında üç farklı dönemden söz etmek mümkündür. İlk dönem Sovyet tehdidine karşı kurulan klasik caydırıcılık evresidir. Bu aşamada NATO 1.0 olarak tanımlanabilecek yapı, kolektif savunma ve nükleer denge prensibi üzerine kuruluydu. İkinci dönem, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında ortaya çıkan NATO 2.0 aşamasıdır. Bu dönemde terörle mücadele, kriz yönetimi, barışı koruma operasyonları ve bölgesel müdahaleler ön plana çıkmıştır. Afganistan, Balkanlar ve Orta Doğu operasyonları bu dönemin belirgin örnekleri olmuştur.

Bugün konuşulan NATO 3.0 ise çok daha farklı bir güvenlik mantığı taşımaktadır. Artık tehdit tek merkezli değildir. Rusya, Çin, siber saldırılar, yapay zekâ destekli savaş sistemleri, enerji bağımlılığı, kritik altyapı sabotajları ve tedarik zinciri kırılmaları aynı anda stratejik risk oluşturmaktadır. Dolayısıyla yeni NATO, tank ve savaş uçağından ibaret bir yapı olamaz. Fabrikalar, veri merkezleri, mikroçip üretimi, yazılım kabiliyetleri ve insansız sistemler de askeri caydırıcılığın parçası haline gelmiştir.

İşte bu noktada Türkiye özel bir konuma yükselmektedir. Türkiye'nin NATO içindeki değeri tarihsel olarak coğrafyadan beslenmiştir. Karadeniz'e erişim, Boğazlar üzerindeki kontrol, Orta Doğu'ya yakınlık, Kafkasya ile temas ve Doğu Akdeniz'deki stratejik derinlik Ankara'yı ittifakın güneydoğu kanadının vazgeçilmez unsuru yapmıştır. Zirve de bu yeni rolü ve kapasiteyi gösteren bir gelişme olmuştur.

Yeni dönemde Türkiye'nin önemi coğrafi avantajın ötesine geçmiştir. Recep Tayyip Erdoğan vizyonu ile Türkiye artık jeopolitik bir geçiş ülkesi olmanın ötesinde stratejik kapasite üreten bir güce dönüşmüştür. AK Parti ile Türk savunma sanayiinde gerçekleşen yapısal dönüşüm NATO içindeki güç dengesini etkileyen önemli gelişmelerden biridir. Savunma sanayiinde yerli platform geliştirme kapasitesinin artması ve ihracat odaklı büyüme modeli Türkiye'yi üretim gücü yüksek ülkeler arasına taşımıştır. Özellikle insansız hava sistemleri, radar teknolojileri, elektronik harp kabiliyetleri, akıllı mühimmat ve füze sistemleri Ankara'nın askeri kapasitesini ciddi biçimde yükseltmiştir.

Modern savaşların öğrettiği en önemli dersler arasında üretmeyen ülkelerin uzun süre savaşamayacağı gerçeği yatmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşı bu durumu net biçimde ortaya koymuştur. Cephede kazanım sağlayan unsurlar arasında asker sayısı veya platform çeşitliliği kadar mühimmat üretim hızı da bulunmaktadır. Günde binlerce top mermisinin tüketildiği bir savaş ortamında sanayi altyapısı zayıf olan aktörlerin stratejik dayanıklılığı kısa sürede aşınmaktadır. Ankara'nın yükselen rolünü anlamak için güvenlik kavramının değişen doğasını da analiz etmek gerekir. Türkiye, NATO içinde terör tehdidini en yoğun hisseden ülkelerin başındadır. Sınır aşan terör ağları, düzensiz göç baskısı, devlet dışı silahlı aktörler ve hibrit güvenlik riskleri Ankara'nın günlük güvenlik gündeminin parçası olmuştur. Bu nedenle Türkiye'nin tehdit algısı, birçok Avrupa ülkesinden daha geniştir. NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımında Türkiye'nin saha deneyimi ciddi değer üretmektedir.

NATO 3.0'ın en kritik unsurları arasında üretim kapasitesi yer almaktadır. Türkiye bu alanda önemli avantaja sahiptir. Yaklaşık 3 bin savunma sanayi şirketinden oluşan ekosistem büyük ana yükleniciler ile KOBİ ölçeğindeki teknoloji firmalarını aynı zincirde birleştirmektedir. Bu yapı inovasyon hızını artırmakta, tedarik esnekliği sağlamakta ve operasyonel ihtiyaçlara kısa sürede cevap verebilmektedir. NATO'nun gelecekte aradığı sanayi modeli tam olarak budur. Ankara Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Forumu da bu kapsamda önemli bir sahne olmuştur.

NATO 3.0'ın Avrupa boyutunda da Türkiye merkezi rol oynayacaktır. Son yıllarda Avrupa savunma özerkliği kavramı daha sık tartışılmaktadır. Avrupa ülkeleri ABD'ye olan bağımlılığı azaltmak istemektedir. Ancak bu hedefin gerçekleşebilmesi için yüksek askeri kapasiteye sahip, üretim kabiliyeti güçlü ve operasyonel tecrübeye sahip ortaklara ihtiyaç vardır. Türkiye bu boşluğu doldurabilecek en güçlü ülkedir. Burada önemli bir stratejik gerçek ortaya çıkmaktadır: Avrupa güvenliği Türkiye dışlanarak sürdürülemez. Karadeniz'de Rusya dengesi, Doğu Akdeniz enerji güvenliği, göç yönetimi, Orta Doğu krizleri ve Kafkasya istikrarı Ankara hesaba katılmadan yönetilemez. Bu nedenle NATO 3.0, Türkiye'nin çevresel değil, merkezi aktör olduğu bir güvenlik mimarisi üretmektedir. Geleceğin NATO'sunu belirleyecek bir diğer alan yapay zekâ destekli savunma sistemleridir. Otonom platformlar, sürü dronlar, karar destek algoritmaları, elektronik savaş ve kuantum iletişim teknolojileri geleceğin savaş ortamını şekillendirecektir. Türkiye bu alanlara yatırım yapmayı sürdürdükçe stratejik etkisini artıracaktır.

NATO 3.0 açısından Türkiye'nin önündeki fırsatlar kadar sorumluluklar da bulunmaktadır. Savunma üretim kapasitesinin sürdürülebilir finansmanla desteklenmesi, Ar-Ge yatırımlarının büyütülmesi, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve stratejik ortaklıkların derinleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu unsurlar Ankara'nın uzun vadeli ağırlığını belirleyecektir. Bütün bu dinamikler ışığında NATO 3.0, eski ittifak modelinin basit bir güncellemesi değildir. Bu dönüşüm, güç merkezlerinin yeniden dağıldığı, üretim kapasitesinin güvenliğin ana unsuru haline geldiği ve bölgesel aktörlerin küresel etkisinin arttığı yeni bir çağın ifadesidir.

Türkiye yeniçağın pasif izleyicisi değildir. Askeri kapasitesi, coğrafi avantajı, savunma sanayi üretim gücü, diplomatik manevra alanı ve kriz yönetimi tecrübesiyle NATO'nun geleceğini şekillendiren ana aktörlerden biridir. Önümüzdeki on yılda NATO daha güçlü, daha üretken ve daha dayanıklı hale gelecekse bu dönüşümün en önemli taşıyıcı kolonlarından biri Türkiye olacaktır. Bu nedenle NATO 3.0, Türkiye açısından savunma başlığının ötesinde değerlendirilmelidir. Bu vizyon, Ankara'nın küresel güç hiyerarşisindeki konumunu yükseltebilecek stratejik fırsat penceresi sunmaktadır. Son derece başarılı şekilde tamamlanan ve küresel gündeme oturan Ankara Zirvesiyle Türkiye, yeni güvenlik mimarisinin merkezinde yer alarak, karar veren, yön belirleyen ve güç üreten ülkeler arasında konumunu daha da sağlamlaştırmıştır.