ZEKİ KARATAŞ

Nüfusun yaşlanması, yalnızca demografik bir dönüşüm değil sağlık, sosyal hizmet ve kamu politikası sistemleri üzerinde yapısal baskı oluşturan çok boyutlu bir toplumsal süreçtir. Dünya Sağlık Örgütü ve OECD başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş, bu dönüşüme hazırlıklı olmayan ülkelerin hem ekonomik hem de toplumsal açıdan ciddi güçlüklerle karşılaşacağını uzun süredir vurgulamaktadır. Türkiye de bu sürecin içinde ve giderek daha hızlı ilerleyen bir yerde durmaktadır. Bu bağlamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 6 Mayıs 2026'da yürürlüğe koyduğu yeni Huzurevleri Yönetmeliği, kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Düzenlemenin getirdiklerini ve beraberindeki soru işaretlerini değerlendirmeden önce, bu politikanın üretildiği demografik zemine bakmak gerekiyor.

Türkiye hızla yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre 65 yaş ve üzeri nüfus son beş yılda yüzde 20,5 artarak 9 milyon 583 bin kişiye ulaştı ve bu rakam toplam nüfusun yüzde 11,1'ine karşılık geliyor. Projeksiyonlar ise önümüzdeki on yıllara ilişkin daha belirgin bir tablo ortaya koyuyor. Yaşlı nüfus oranının 2040'ta yüzde 17,9'a, 2060'ta yüzde 27'ye yükselmesi bekleniyor. Ortanca yaş 2025'te 34,9 iken 2040'ta 41,4'e ulaşması öngörülüyor.

Bu demografik dönüşümün toplumsal boyutu da dikkat çekici veriler sunuyor. Bugün 1 milyon 836 bin yaşlı tek başına yaşıyor. Bu bireylerin yüzde 14,3'ünün aynı ilde ikamet eden çocuğu bulunmuyor. Bölgesel farklılıklar ise son derece belirgin. Çankırı'da yalnız yaşayan ve yakınında çocuğu olmayan yaşlıların oranı yüzde 40,9'a ulaşırken Kastamonu ve Sinop'ta bu oran yüzde 39'u aşıyor. Yaşlı kadınların yüzde 44,9'u eşini kaybetmiş, yüzde 22,8'i ise yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya.

Geleneksel aile yapısındaki dönüşüm de bu tabloyu doğrudan etkiliyor. Kentleşme, kadının iş yaşamına artan katılımı ve hanelerin küçülmesiyle birlikte bakım sorumluluğunun aile içindeki dağılımı değişiyor. Tarihsel olarak büyük ölçüde kadın emeğine dayanan ev içi bakım düzeninin sürdürülebilirliği, toplumsal ve ekonomik koşulların hızlı dönüşümü karşısında sorgulanır hale gelmiş durumda.

Yönetmelik ne getirdi?

Kamuoyunun gündeminde en çok yer bulan değişiklik, kamu huzurevlerine kabul yaşının 60'tan 70'e yükseltilmesi oldu. 60-69 yaş arasındaki bireylerin artık ancak bağımlılığı belgeleyen resmi bir Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile başvurabilmesi öngörülüyor. Ancak düzenleme yalnızca bu maddeden ibaret değil. Yönetmelik, pek çok alanda dikkate değer yenilikler de getiriyor.

Belki de en önemli değişiklik, yaşlı bireyin mevzuattaki tanımlanış biçiminde yaşanıyor. Yaşlı artık yalnızca bakım ihtiyacı olan biri olarak değil; onuru, mahremiyeti, tercihleri ve bağımsızlığı olan, kendi yaşamı üzerinde söz hakkı bulunan bir yurttaş olarak konumlandırılıyor. Aktif yaşlanma, sosyal katılım ve bireysel becerilerin korunması gibi ilkeler bağlayıcı bir düzenleyici metne girmiş oldu. Onlarca yıl "muhtaçlık ve yardım" paradigmasıyla şekillenen Türk yaşlı bakım politikasının hak temelli bir çerçeveye taşınması, mevzuat açısından anlamlı bir adım olarak değerlendirilebilir.

Buna ek olarak dört kademeli yaşam birimi sistemi, bağımsız bireyden ağır bakım gerektirene uzanan farklı ihtiyaç düzeylerini ayrı birimlerle karşılamayı hedefliyor. Gerontolog, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti gibi uzmanların kadrolara dâhil edilmesi ve bireysel bakım planı uygulaması ise uluslararası araştırmaların bakım kalitesini artırdığını tutarlı biçimde ortaya koyduğu uygulamalar arasında yer alıyor.

Soru işaretleri nerede başlıyor?

Bu yeniliklerin değeri, kapasite sorunuyla birlikte ele alındığında daha net görünüyor. Bakanlık verilerine göre huzurevine yerleşmek için bekleyen yaşlı sayısı 11 bini aşmış durumda. Kamudaki 176 huzurevinde yaklaşık 15 bin, özel sektördeki 291 kuruluşta ise 13 binden fazla yaşlı hizmet alıyor. Bu tablo, erişim koşullarına ilişkin değişikliklerin kapasite genişletmeyle eş zamanlı ele alınması gerektiğine işaret ediyor.

Kabul yaşının 70 yaşa yükseltilmesine yönelik eleştirilerin odak noktası da burası. Başvuru koşullarını ağırlaştırmanın, mevcut kapasite yetersizliğine kalıcı bir çözüm üretmeksizin talebi sınırlamaya yönelik bir adım olduğu kaygısı, tartışmanın merkezinde yer alıyor. Yönetmeliğin savunucuları ise farklı bir noktanın altını çiziyor. Bugünün 60 yaş kuşağı geçmiş nesillere kıyasla genel olarak daha sağlıklı ve bağımsız yaşıyor; biyolojik yaşlanma ile kronolojik yaş arasındaki mesafe açılıyor. Bu saptama, gerontoloji araştırmalarıyla büyük ölçüde örtüşüyor.

Öte yandan gerontoloji literatüründe giderek daha fazla yer bulan kırılganlık kavramı, bu tartışmaya önemli bir katman ekliyor. Fonksiyonel bağımsızlık ile sosyal ve ekonomik güvence, birbirinden bağımsız olarak değerlendirilemez. Kâğıt üzerinde bağımsız görünen bir bireyin, sosyal izolasyon ve ekonomik yoksunluk açısından ciddi risk taşıyabileceği gerçeği, politika tasarımında tek bir ölçütün yeterli olmadığını ortaya koyuyor.

Yerinde yaşlanma ilkesi ve yer değiştirme riski

Yönetmeliğin getirdiği risk sınıflandırma sistemi, özünde makul bir gerekçeye dayanıyor. Her yaşlının ihtiyacı aynı değil önceliklendirme hem kaçınılmaz hem de adalet açısından zorunlu. Ancak uygulamanın ayrıntıları bazı dikkat gerektiren noktalar içeriyor.

İhmal ya da istismar mağduru olan, bakım verecek kimsesi bulunmayan yaşlılar "kırmızı risk grubu" olarak tanımlanıyor ve Türkiye genelinde ilk boşalan kontenjana gönderilebiliyor. Sistemin hız ve işlevsellik açısından sunduğu avantajlar olmakla birlikte bu düzenleme, yaşlı bireyin sosyal çevresiyle olan bağı konusunda soru işaretleri doğuruyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaşlı dostu şehirler çerçevesi ve gerontoloji araştırmalarının geniş bir bölümü, kişinin tanıdık çevresinde yaşlanmasını hem psikolojik sağlık hem de bakım kalitesi açısından belirleyici bir etken olarak ortaya koyuyor. "Yerinde yaşlanma" ilkesi, bu araştırma bulgularına dayanan ve giderek daha fazla benimsenen bir politika yaklaşımı olarak öne çıkıyor. Coğrafi yer değiştirmenin bu ilkeyle nasıl dengeleneceği, uygulamada yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor.

Alternatif modeller yeterli mi?

Yönetmelik, yalnızca sosyal yoksunluk nedeniyle başvuran yaşlıların öncelikle Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezlerine yönlendirilmesini öngörüyor. Bu yaklaşım, uluslararası deneyimde toplum temelli bakım modelleri olarak bilinen ve kurumsal bakıma alternatif oluşturan bir yönelimi yansıtıyor. Mevcut kapasite ise bu hedefle henüz örtüşmüyor. Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı bu tür merkezlerin sayısı yaklaşık 42 ve yararlanan kişi sayısı ise bini bulmayan bir düzeyde. 1 milyon 836 bin yalnız yaşlıdan oluşan kitlenin ihtiyaçlarıyla bu kapasite arasındaki mesafe, yönlendirme mekanizmasının işlevselliği konusunda değerlendirme gerektiriyor.

Bu noktada yerel yönetimlerin rolü önemli bir tartışma alanı olarak öne çıkıyor. Bazı belediyeler yaşlı hizmetleri alanında anlamlı çalışmalar yürütüyor ancak bu hizmetler kurumsal inisiyatife ve yerel koşullara göre farklılık gösteriyor. Uluslararası deneyim, toplum temelli yaşlı bakımının yasal çerçeve ve sürdürülebilir finansmanla desteklendiğinde daha tutarlı sonuçlar verdiğine işaret ediyor.

Denetim mekanizmaları

Yönetmeliğin yayımlanmasından kısa süre sonra kamuoyuna yansıyan bir huzurevi şiddeti vakası, bakım kurumlarında şeffaflık ve denetim konusundaki yapısal soruları yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Yaşlı bireyler, hak ihlallerini dile getirmekte çeşitli güçlüklerle karşılaşabiliyor. Fiziksel ya da bilişsel kırılganlık, kuruma bağımlı olmanın oluşturduğu psikolojik baskıyla birleşince ihlallerin görünür hale gelmesi zorlaşabiliyor. Meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve bağımsız uzmanların sürece dâhil olduğu denetim mekanizmaları, bu alandaki uluslararası iyi uygulama örneklerinde öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Yasa değişti, sistem hazır mı?

Yeni yönetmelik, Türk yaşlı bakım mevzuatının bugüne dek ürettiği en kapsamlı çerçevelerden birini sunuyor. Hak temelli yaklaşım, bireysel bakım planlaması ve çok disiplinli uzman kadrosu araştırma bulgularıyla örtüşen ve kalıcı bir sistemin inşası için gerekli unsurlar arasında sayılabilecek adımlar.

Bununla birlikte yaşlı bağımlılık oranının bugünkü yüzde 16,2 düzeyinden 2060'ta yüzde 45,5'e ulaşmasının beklendiği bir demografik tabloda, politika kararlarının uzun vadeli etkileri büyük önem taşıyor. Uzman kadroların finansmanı, denetim mekanizmalarının etkinliği, mevcut bekleme listesinin azaltılması ve kurumsal bakıma erişemeyen bireyler için sunulacak alternatifler; bu soruların yanıtlarının önümüzdeki süreçte netleşmesi gerekiyor.

Yönetmeliğin sunduğu çerçevenin hayata geçirilmesi, büyük ölçüde bu soruların nasıl ele alınacağına bağlı.