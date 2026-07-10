PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU

Her sabah aynaya bakıp "Saçlarım mı dökülüyor, yoksa alnım mı büyüyor?" diye düşünen milyonlarca insan için umut veren yeni bir haber var. Bilim insanları bu kez ne egzotik bir bitki keşfetti ne de uzaydan gelen gizemli bir molekül… Kahramanımız, DNA'mızın yapı taşlarından biri olan son derece mütevazı bir şeker: 2-deoksi-D-riboz.

Evet, yanlış duymadınız! Belki de gelecekte kelle kurtarma operasyonunun başrolünde bir şeker olacak. Tabii şimdilik sadece laboratuvarda…

KELLİĞİN TADI KAÇABİLİR!

Araştırmacılar bu şekeri jel haline getirerek deney hayvanlarının derisine uyguladılar. Sonuç şaşırtıcıydı.

Uykuya dalmış saç kökleri yeniden uyanmaya başladı. Yeni damar oluşumu arttı, saç köklerine daha fazla oksijen ve besin ulaştı ve kıllar yeniden büyüme evresine geçti.

Üstelik bazı deneylerde elde edilen sonuçlar, yıllardır kullanılan %5 minoksidil kadar etkili bulundu.

Yani saç köklerine "Haydi çocuklar, mola bitti!" mesajı verilmiş gibi görünüyor.

HORMONLARLA UĞRAŞMIYOR

Bu keşfin en ilginç tarafı, hormonlara dokunmaması.

Finasterid gibi testosteron metabolizmasını değiştirmiyor.

Minoksidil gibi yalnızca damar genişletici etki göstermiyor.

Onun yerine saç kökünün yaşadığı mahalleyi güzelleştiriyor.

Daha fazla damar… Daha fazla oksijen… Daha iyi enerji… Daha mutlu bir saç kökü…

Bir bakıma oyuncuları değiştirmiyor, stadı yeniliyor!

BİLİMİN YENİ STRATEJİSİ

Eskiden hedef saçtı.

Şimdi hedef saç kökünün ekosistemi.

Bilim insanları artık saç dökülmesini yalnızca hormonlarla açıklamıyor.

İltihaplanma, damar yapısı, mitokondriler, enerji üretimi ve hücresel metabolizma da işin içine girmiş durumda.

Saç kökü de meğer iyi bir mahallede yaşamak istiyormuş!

PEKİ BERBERLER İŞSİZ Mİ KALACAK?

Henüz değil…

Çünkü bu çalışmaların büyük bölümü farelerde yapıldı.

İnsanlarda geniş kapsamlı klinik çalışmalar henüz tamamlanmış değil.

Yani "kelliğe kesin çözüm bulundu" demek için erkendir.

Bilim dünyasında laboratuvardan eczaneye uzanan yol bazen saç telinden daha incedir!

OSMAN HOCA NE DİYOR?

Saç dökülmesi tedavisinde gerçekten yeni bir dönemin kapısı aralanıyor olabilir. Eğer bu şeker bazlı jel insan çalışmalarında da aynı başarıyı gösterirse, hormonal olmayan, güvenli ve etkili yeni bir tedavi seçeneği kazanabiliriz.

Ama şimdilik en doğru cümle şu:

Kelliğe çare henüz bulunmadı… Ama bilim, kel kafaya ilk kez bu kadar umutla bakıyor.

Ve son bir espri…

Saçlarınızı kaybettiyseniz moralinizi kaybetmeyin. Bilim insanları belli ki saçlarınızın peşini sizden daha inatla bırakmıyor!