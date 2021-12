Kılıçdaroğlu'nun adaylığını neden istemiyorlar? "Beyaz Türk" olmadığı için mi yoksa Alevi olduğu için mi?

Alakası yok...

Gerçi bunların ittifak aktörleri çok değişik, her şey mümkün; lakin ben yine de ihtimal vermiyorum.

Kaldı ki "Beyaz Türk" olmak da o kadar zor değil. İstese Kılıçdaroğlu da olur. Belki çoktan olmuştur da benim haberim yok.

Malumunuz, 4 yaşındaki Asiye Ateş adlı kız çocuğunu pitbull cinsi bir köpeğin komaya sokması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın..." deyince her fırsatta Kürt olduğunu söyleyen muhalif dostlarımız içinde bile "Beyaz Türküm" diyenler çıktı.

Demem o ki, mesele Erdoğan'a karşı çıkmak olunca herkes her şey oluyor da, Kılıçdaroğlu "Beyaz Türk" neden olmasın?

***

CHP Genel Başkanı'nın adaylığına karşı çıkma nedenlerini kazanamayacağına bağlıyorlar.E hani,vebitmiş tükenmişti, zinhar kazanamazdı.Bu ne korku?Sırf bu korku nedeniyle daha dündedikleri genel başkanlarını "Kazanamaz..." diyerek"itibarsızlaştırmaları" her şeyden evvel ayıp günah değilmi?Bunların yüzünden aday olduğunu açıklamaya cesaret edemiyor.Fakat muhalefet belasına da orda burda mecburen vaatlerde bulunuyor. Başkan Erdoğan da gözünün yaşına bakmıyor tabii:Zavallının bu hallere düşmesinin vebali, cumhurbaşkanlığı adaylığını ona layık görmeyenlerin değil mi?

***

"Efendim, anketler Kılıçdaroğlu'nu göstermiyormuş!"Laf mı bu şimdi? Adam gibi destekleyin bakalım anketler gösteriyor mu göstermiyor mu?Hayır yani, Kılıçdaroğlu aday göstermeseydi'nu İstanbul'da kim tanıyacaktı da kazanacaktı? (Mustafa Sarıgül'ün İBB adayı olduğu seçimdeki gibi HDP kendi adayını çıkarsaydı İmamoğlu da kazanamazdı ama o ayrı mesele.)Sorarım size:CHP teşkilatı,veya'nunarkasında durmasa yüzde kaçoy alırlar?Arkasında durmadıkları'nin hâli ortada! Geçen sefer dedim ya, bugün hayvanat bahçesinde kaybolsa haberleri olmaz...

***

Her kesimden oy alabilme özelliğinden hareket edilecek olursa, Kılıçdaroğlu, mesela Kürt seçmenden Mansur ve Ekrem Bey'e nazaran daha çok oy alır.Milliyetçilik derseniz, oğlunun mezarına ziyarete gelen İmamoğlu'nu görmemek içinyaylaya çıkmıştı.Liberal, demokrasi, özgürlükçü sol falan dersenizeski bir YDH'lidir.Güven meselesine gelecek olursak...neyi beceremeyecek de güvenemiyorlar? Otobüsleri yolda bırakmayı mı yoksa vaatlerini yerine getirmemeyi mi başaramayacak? Temel atmama töreni mi yapamayacak, "Çok projem var ama bulamıyorum" mu diyemeyecek, yalan söylemekte mi sıkıntı çekecek? Bir tekgibi sırayı karıştırmadan terini silemez. (Modern bilim her geçen gün gelişiyor, ona da bir çare bulunur.)Yok bize tastamam güveneceğimiz aday lazım diyorlarsa, sevgili'ı ikna etsinler, daha güvenilirini bulamazlar. Daha genç olsun diyeceklerse,'ye gitsinler. Yok hayır,'ya gitmesinler, o bunları ikna eder, başlarına iş alırlar.Benim CHP'li adayım mı?CHP kökenli değil ama sonuçta CHP'nin adayı o olacak.Hiçbir sorun olmaz. Bunlarda bu Erdoğan düşmanlığı olduktan sonra her yola "tıpış tıpış" gelirler.