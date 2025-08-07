Haberi okumuşsunuzdur; Batı Şeria'da Ruslara ait diplomatik bir araç, İsrailli "yerleşimciler" tarafından saldırıya uğramış.

Diyeceksiniz ki bunu okusak ne olur okumasak ne olur; Gazze'de çocuklar açlıktan öldürülürken şu dikkat çektiğin şeye bak!

Haklısınız, lakin lafın sonunu bekleyin...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova işbu diplomatik aracın zarar görmesine sert tepki göstererek bunun Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nin açık ihlali olduğunu dile getirdi.

Vay canına!

Oysa İsrail hiç de böyle "kaka" şeyler yapmazdı. En fazla, soykırım yapardı... İnsan haklarını veya uluslararası hukuku hiçe sayar, BM kararlarını takmaz, hatta BM mülteci çadırlarına saldırır, bağımsız ülkelere savaş ilan etmeden "terör devleti" olduğunu kanıtlamak istercesine savaş uçaklarıyla saldırır, istediği ülkede de suikast düzenlerdi.

Bu arada şu notu düşmeyi de ihmal etmeyelim: "Yerleşimci" yanlış nitelendirmedir, doğrusu "işgalci çapulcu" olmalıdır.

bacımız, mezkûr araçta bulunan (İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından akredite edilen) Rus diplomatlara fanatik "yerleşimcilerin" sözlü tehditlerde bulunduğunu ve olay sırasında İsrail askerlerinin saldırganların eylemlerini durdurmak için hiçbir şey yapmadıklarını "özellikle şaşırtıcı" bulduğunu belirtmiş."Gazze'de öldürmek için bebek arıyorum..." diyen İsrail askerlerinden saldırıya engel olmalarını beklemek de ne bileyim.Yanlış anlaşılmasın, Zaharova duygu ve düşüncelerinde samimidir. Zira Moskova'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin İsrail makamlarına resmi protesto notası sunduğu da açıklandı.Rusya bu tepkiyle bence yetinmemeli... Geçen hafta "Utanç verici telefon görüşmesi" başlıklı yazımda, Rusya Devlet Başkanı Putin,ile yaptığı telefon görüşmesinde "diyaloğu sürdürme kararı" almışlardı ya, Putin'in bir dahaki seferde "Seninkiler bizim Zaharova'yı çok şaşırtmışlar..." yollu sitem etmesinde fayda var.

