Arap Baharı sürecine eleştirel yaklaştığımız için kimi dostlarımızın sitemlerine maruz kalmıştık.
Tek suçumuz, bizi hiçbir zaman yanıltmayan şu basit soruyu aklımızdan çıkarmamaktı: "İsrail bu işin neresinde?"
Arap Baharı döneminde İsrail sessizliğe gömülmüştü. Ki ne zaman kendileri adına "İşler tıkırındadır" ağızlarını açmazlar. Tıpkı ABD öncülüğündeki işgal koalisyonunun Irak'ı işgal günlerinde olduğu gibi.
Zaten sessizliklerini bozduklarında Gazze soykırımından Katar'a düzenledikleri saldırıya kadar sınır tanımazlar.
Arap Baharı'na maruz kalan ülkelerin akıbetini aklınıza düşürürseniz neden eleştirel yaklaştığımızı da anlarsınız. İsterseniz şu kadarcığını hatırlatayım: Mısır'da İhvan-ı Müslimin terörize edilerek devreden çıkartıldı. Sürecin finalinde Suriye'de korkunç bir iç savaş vuku buldu. En nihayetinde İsrail, Suriye'nin güneyine çöktü ve dolayısıyla "direniş cephesinin" tüm ikmal yollarını kesti.
Sonuç itibarıyla, Suriye üzerinden İsrail ile karşı karşıya geldik. O kadar ki İsrail'de gündüz gözüyle Türkiye'yle savaştan söz edilmeye başlandı.
***Doha saldırısı İsrail'in sınır tanımayacağının da göstergesi oldu. Bölge ülkelerinin bundan kelli BAE'nin uzun siyah saçlı kadınları gibi matine-suare Trump'a saçlarını savurup Al-Ayala dansı yapsalar da, Trump'ın gözüne girmek için Suudi Arabistan gibi milyarlarca dolar akıtsalar da İsrail'in saldırılarından muaf tutulmayacakları ortaya çıktı.
***İsrailliler bir yıl boyunca sözde "esir takası" anlaşması için gittikleri Katar'da meğer (ABD ile koordineli) saldırı planlamışlar. (Mahut saldırının işgal altındaki Kudüs'te 6 İsrailli işgalcinin öldürülmesine karşılık gerçekleştirildiğinin tastamam yalan olduğu, Katar saldırısının aylar önce planlandığı İsrail medyasında bile dillendirilmeye başlandı.)