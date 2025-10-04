Soykırıma uğratılan Gazze'nin bir deri bir kemik kalmış çocuklarına bir dilim ekmek götürmeye çalışan Sumud filosundaki aktivistleri zorla alıkoymakla kalmadılar; "Hepiniz teröristsiniz!" diye hakaretler yağdırdılar.

Çocuklar açlıktan ölmesin diye ekmek götüren insanlara "terörist" diyen bir zihniyet, apartheid'den çok daha felakettir.

Chomsky boşuna "İşgal altındaki topraklarda İsrail'in yaptığı şey apartheid'den daha kötüdür..." dememişti.

Nobel Barış Ödülü'ne aşeren ABD Başkanı Trump, Sumud filosu aktivistlerinin derdest edilmesine gıkını çıkarmadı.

Gerçi soykırımın sponsoru olarak ne diyebilirdi ki?

"Bırakın aktivistler yardımları versinler; nasılsa çocukları öldürüyoruz, hiç değilse tok karnına ölsünler..." mi diyecekti?

***

Herkes biliyor: Gazze Planı 'nda Filistin halkının zerre kadar iradesi yok; sadece İsrail'in çıkarı var.da "Planda boşluklar var" dedi.Boşluk ne ki? Koskoca bir "kara delik" var. Kara delik doldurulmaz; içine çeker, yok eder.Gazze Planı da böyle: Filistin'in direnişini yutmak için hazırlanmış bir kara delik.tankla başaramadığını masa başında halletmeye çalışıyor.da soykırıma maruz kalanlara, "Şu tarihe kadar kabul edin, yoksa İsrail'le birlikte sizi yok ederiz" diye tehdit savuruyor.Sanki bugüne kadar farklı bir şey mi yaptılar? Tek fark, bu kez soykırımı "barış" maskesiyle süslüyorlar.Sonuçta "Tanrı'nın seçilmiş halkı" olduklarına inananların, soykırımı "doğal hak" görmesinden başka bir şey değildir bu.görse yeni bir slogan eklerdi: "Soykırım barıştır."

***