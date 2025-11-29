Geçen gün bu köşecikte, Batı'da İslam'a yönelişin hızla artması üzerine ırkçı Siyonist networkün İslamofobi'yi alevlendirecek şekilde anti-propaganda faaliyetlerine başladığını dile getirmiştim.
Daha önce de "Çöküş Başladı" başlığı altında "Gerek Gazze'deki korkunç soykırım gerek Filistin'deki Hıristiyan nüfusa İsrail'in yaptığı zulüm, Amerikalı Hıristiyanların Siyonistleri görmesine neden oldu..." demiştim.
Gerçekten de İsrail'in şeytani amaçları doğrultusunda kendilerini nasıl kullandıkları konusunda Amerikalı Hıristiyanların gözleri açılmaya başladı.
Ne ki, ırkçı Siyonistlerin bu durumu seyretmeyeceği, dahası anti-propagandayla da yetinmeyeceği belliydi.
Nitekim, Amerikalı Hıristiyanların Siyonistleri daha fazla görmesine engel olmak için (gözlerini algı marifetiyle kör etmek için) Washington'un göbeğinde silah patlatıldı ve iki Amerikan askeri öldürüldü.
Katilin Afgan olduğu anlaşılınca, Washington "Bu nefret dolu saldırıyı asla unutmayacağız!" diyerek kampanya startını verdi.
Eklemlenmiş algı operatörleri de hiç vakit kaybetmeden katilin "zihin haritasını" şappadak deşifre ettiler. O kadar ki "İslam, Amerika ile savaş hâlinde. Washington'daki Afgan teröristin zihniyeti de tam olarak aynıydı... Amerika'nın uyanması lazım!.." dediler.
***Söz konusu Afgan saldırganın ABD için on yıl savaşmış, Kandahar'da özel timler tarafından eğitilmiş, maaşını Pentagon'dan almış, sonra da Amerikan uçağıyla "özgür dünyaya" tahliye edilmiş, nereden baksanız ABD yapımı ("Made in USA") olduğu ortaya çıktı.
***Takdir edersiniz ki insan, korktuğu kişiye merhamet edemez. Merhamet çökünce de Gazze'deki bombalar ekranlarda sadece "coğrafi gürültü" mesabesinde algılanır.