Sonunu idrak ettiğimiz 2025 yılı insanlık için bir "ilerleme" anlatısı değildir. İnsanlığın kendi etik köklerini kazıdığı bir otofaji sahnesidir.

O kadar ki soykırım artık tarihin tozlu raflarından değil, yüksek çözünürlüklü ekranlardan cep telefonlarımıza naklen yansıdı.

Hâlen de yansımaya devam ediyor!

Malumunuz, Gazze'de iki yıl boyunca oğullarının parçalanmış gövdesini toplayan babalar ve katledilmiş bebeklerine sımsıkı sarılan anne görüntülerinin ardından "barış" geldi.

Ve fakat, soykırım sona ermedi.

Irkçı Siyonistlerin daha önce çadırlarıyla birlikte diri diri yaktıkları Gazzeli çocukların yerini, taşan denizin yanı başında; suların bastığı, rüzgârla uçuşan iğreti çadırımsılarda donarak ölen çocuklar aldı.

***

Gazzeli o kız çocuğunun "Ya Rab" nidasıyla göğü yırtan o sesi, sadece bir yankı değildir.'in ifadesiyle bu, hukukun askıya alındığı küresel bir istisna hâlidir.İnsan, "çıplak hayata" indirgenmiştir.Trajedinin en karanlık katmanı, fail ile kurban arasındaki kavramsal takasta gizlidir.'de iradesini yitirmiş canlı cesetlere acımasızca(Müslüman) deniyordu. Naziler, Yahudileri kendi kimliklerinden soyup onları bu sıfatın içine hapsetmişti.Bugün tarih, etik bir intihar anına şahitlik ediyor.Dünün "Muselmann" sıfatıyla aşağılanan kurbanları, bugün Gazze 'de Müslümanları katlediyor!Şayet'nun dediği gibi "Auschwitz'den sonra şiir yazmak barbarlıksa" Gazze'den sonra adaletten bahsetmek de vicdanın mezarı başında nutuk atmaktır.

***

Bir yanda'ta koloni kurmayı düşleyen bu çağın kibirli insanı, diğer yanda evladının bombalarla parçalanmış gövdesini bir poşete sığdıran babalar...Bu tezat,'ın öngördüğü hiper-gerçek cehennemden başka bir şey değildir.Gazze'deki çocukların katledilmesine göz yumarak soykırımın suç ortağı konumuna düşen bu çağın insanı gırtlağına kadar günaha batmıştır.Zira, konfor alanı daralmasın diye "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" gibi etik putlarını "afiyetle" yiyen bu çağın insanı, soykırımı engellemek yerine onu seyirlik dijital bir içerik olarak tüketmeyi tercih etti.Gazze, insanlığın turnusol kâğıdıydı.Gazze enkazından yükselen "Ya Rab" yakarışları cevapsız kalmayacaktır.Hâliyle gazap sadece toprağın altına girenleri bulmayacak. Stratejik dilsizler de payını alacaklar.